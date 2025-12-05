Глушенков перед «Акроном»: «Зенит» настроен запредельно. В прошлом сезоне смазали две последние декабрьские встречи, что повлияло на очковый багаж»

Глушенков: «Зенит» настроен на матч с «Акроном» запредельно.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался в преддверии субботнего домашнего матча РПЛ с «Акроном ».

– Конечно, на игру с «Акроном» мы настроены запредельно, ведь это заключительный матч календарного года. Как вы помните по прошлому сезону, мы смазали две последние декабрьские встречи, что повлияло на наш очковый багаж. Сейчас нам надо просто выиграть эту игру.

– Принципиально ли «Зениту» уйти на зимний антракт в качестве лидера?

– Окажемся ли мы сейчас на первом, втором месте или будет иметь равное количество очков – в мае роли не сыграет.

– Да, но если удастся обыграть «Акрон», то «Зенит» наберет ровно такое же количество очков, что и в прошлом году на этом этапе. О чем это говорит, на ваш взгляд?

– Да ни о чем, так получилось.

– Что не получилось у «Зенита» в этой части сезона, на ваш взгляд?

– Не получились первые пять, шесть туров.

– Весной в чемпионате «Зениту» предстоит сыграть со всеми основными конкурентами, плюс кубковая игра с «Балтикой». В плюс или минус такой календарь?

– Знаю, что у нас будут все игры с командами из топ-5, но это, думаю, намного легче для нас, – сказал Глушенков.