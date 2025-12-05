  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушенков перед «Акроном»: «Зенит» настроен запредельно. В прошлом сезоне смазали две последние декабрьские встречи, что повлияло на очковый багаж»
22

Глушенков перед «Акроном»: «Зенит» настроен запредельно. В прошлом сезоне смазали две последние декабрьские встречи, что повлияло на очковый багаж»

Глушенков: «Зенит» настроен на матч с «Акроном» запредельно.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался в преддверии субботнего домашнего матча РПЛ с «Акроном».

– Конечно, на игру с «Акроном» мы настроены запредельно, ведь это заключительный матч календарного года. Как вы помните по прошлому сезону, мы смазали две последние декабрьские встречи, что повлияло на наш очковый багаж. Сейчас нам надо просто выиграть эту игру.

– Принципиально ли «Зениту» уйти на зимний антракт в качестве лидера?

– Окажемся ли мы сейчас на первом, втором месте или будет иметь равное количество очков – в мае роли не сыграет.

– Да, но если удастся обыграть «Акрон», то «Зенит» наберет ровно такое же количество очков, что и в прошлом году на этом этапе. О чем это говорит, на ваш взгляд?

– Да ни о чем, так получилось.

– Что не получилось у «Зенита» в этой части сезона, на ваш взгляд?

– Не получились первые пять, шесть туров.

– Весной в чемпионате «Зениту» предстоит сыграть со всеми основными конкурентами, плюс кубковая игра с «Балтикой». В плюс или минус такой календарь?

– Знаю, что у нас будут все игры с командами из топ-5, но это, думаю, намного легче для нас, – сказал Глушенков.

Кто выиграет ЧМ-2026?25245 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bobsoccer
logoЗенит
logoМаксим Глушенков
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболев об игре с «Акроном»: «Я забью больше Дзюбы»
30 ноября, 18:39
Дзюба о «Зените» Рио-де-Жанейро: «Играют два россиянина – стоит Мостовому или Глушенкову провести среднюю игру, они сразу в запасе. Обвинить своих пацанов проще всего»
10 ноября, 11:42
Орлов про «Зенит»: «Соболев играет из-за лимита, но Лусиано мастеровитее. Почему не использовать Алипа в защите и аргентинца в нападении? Что ж, Семак так видит»
5 октября, 10:50
Главные новости
Пике о шансах «Барсы» на трофеи: «Они претендуют на все, играя в том же стиле, что в прошлом сезоне. В ЛЧ будет непросто – есть сильные «Арсенал» и «ПСЖ», «Реал» и «Бавария»
3 минуты назад
Скалони попросили надеть перчатки, чтобы вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
18 минут назад
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
34 минуты назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
43 минуты назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
43 минуты назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
44 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
44 минуты назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
45 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
45 минут назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» уходит на перерыв лидером РПЛ в 3-м сезоне подряд
7 минут назад
«Реал» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
9 минут назад
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
17 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
17 минут назад
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
17 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
19 минут назад
«Наполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
23 минуты назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
23 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
33 минуты назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
48 минут назад