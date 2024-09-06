Пегула о том, что проигрывала Муховой 1:6, 0:2: «Мне плакать хотелось – это же позорище. Она меня уничтожала»
Джессика Пегула прокомментировала камбэк против Каролины Муховой в 1/2 US Open
Она уступала 1:6, 0:2 и 30:40 на подаче, но в итоге выиграла – 1:6, 6:4, 6:2.
«Я плохо начала, а она играла невероятно. На ее фоне я выглядела новичком. Мне плакать хотелось – это же позорище. Она меня уничтожала.
Но мне удалось удержать гейм [при счете 0:2 во втором сете]. И потом я поймала адреналин, нашла игру – и начала показывать тот теннис, который хотела показывать.
Понадобилось время. И я не знаю, как я перевернула этот матч».
Опубликовал: Павел Ниткин
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