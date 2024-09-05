Гвардиола, Слот, Артета и Хюрцелер номинированы на приз тренеру месяца в АПЛ

Теги Ливерпуль Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Пеп Гвардиола Арне Слот Брайтон Фабиан Хюрцелер Футбол

Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.

Полный список претендентов на приз лучшему тренеру августа выглядит следующим образом:

Микель Артета («Арсенал») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница голов: +4.

Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 3 матча, 3 победы, разница голов: +7.

Фабиан ХюрцелерБрайтон») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница голов: +4.

Арне СлотЛиверпуль») – 3 матча, 3 победы, разница голов: +7.

Обладатель награды будет определен по результатам голосования болельщиков.

26 комментариев
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Скорее всего Слот получит - примут во внимание, что первые матчи в АПЛ, да и статус матча МЮ-Ливерпуль
+19
-2
+17
Слот только принял команду и так уверенно стартовал в АПЛ - заслужил победу.
+12
-2
+10
Ответ Axs Men
Это 3 матча только, рано дифирамбы петь
Ну, так и награда лучшему тренеру МЕСЯЦА, а не десятилетия
+6
0
+6
Хюрцелеру. Обыграл Эвертон, Севен Хага и ничья с Арсеналом.
+6
-1
+5
Так то Слот.
Машина Пепа уже едет на автопилоте.
+4
-1
+3
Ответ Влад Безруков
Подвох в том, что матч МЮ - Ливерпуль не учитывается и Слот в августе провёл 2 игры, поэтому скорее всего заберёт Пеп
Кстати да и даже на сайте АПЛ у Слота 2 игры и 2 победы, но у Спортса календарь свой)
Я бы Хюрцеллеру отдал приз
+3
0
+3
Я (болею за МЮ) за Слота. Пришел в новую команду, не сделал ни одного трансфера, а Ливерпуль выглядит словно Клопп и не уходил.
+4
-1
+3
Ответ Roman
Ну да, всего лишь без Родри и Фодена уверенно разнес в гостях Челси и Вест Хэм, да и с Ипсвичем не мучился, в отличии от Слота
Челси и Вест Хэм два середняка.
+2
0
+2
Ответ Ale88io
Я (болею за МЮ) за Слота. Пришел в новую команду, не сделал ни одного трансфера, а Ливерпуль выглядит словно Клопп и не уходил.
Это 3 матча только, рано дифирамбы петь
+2
-1
+1
Ответ AndrewBegoun
Скорее всего Слот получит - примут во внимание, что первые матчи в АПЛ, да и статус матча МЮ-Ливерпуль
Подвох в том, что матч МЮ - Ливерпуль не учитывается и Слот в августе провёл 2 игры, поэтому скорее всего заберёт Пеп
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0
+1
Ответ ОттоДракула
Хюрцелеру. Обыграл Эвертон, Севен Хага и ничья с Арсеналом.
По факту только победа над кризисным эвертоном. С Мю безумно фартануло, что Гарначо попал мячом в Зиркзе и получился оффсайд вместо гола, с Арсеналом судейки просто судили заряженно.
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Будет весело, если награду получит Пеп, потому как третий матч Слота не засчитают - был в сентябре
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пеп, скорее всего
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Ответ ОттоДракула
Челси и Вест Хэм два середняка.
А МЮ кто? Лучшая команда планеты?
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Ответ Mykytka
С МЮ фортануло?))) Разве что в моменте с попаданием в Зиркзе Чайки переиграли МЮ по всем параметрам и заслужили победу.
Помимо фарта , Брайтон отлично смотрелся во всех играх
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Ответ Марат Адилов
По факту только победа над кризисным эвертоном. С Мю безумно фартануло, что Гарначо попал мячом в Зиркзе и получился оффсайд вместо гола, с Арсеналом судейки просто судили заряженно.
С МЮ фортануло?)))
Разве что в моменте с попаданием в Зиркзе

Чайки переиграли МЮ по всем параметрам и заслужили победу.
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Ответ Vatikan
пеп, скорее всего
Когда в последний раз ему давали тренера месяца? По моему в 21 году, хотя он уже 4 АПЛ взял после
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Слоту надо. По Сити скорее Холланд убийца, ничего необычного Гвардиола в схемах не показал
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Только Слот, только Ливерпуль!
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Хюрцелер грохнули Юнайтед, отобрали очки у Арсенала.😏😏😏
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Удивительно, что у Пепа несмотря на тотальную доминацию так мало наград "тренер месяца"
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За Слота
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Тен Хааг должен забрать.
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Слот , как новичок
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Я не знаю кто получит, но точно знаю что не получит Пеп. Ему фора в 2 победы нужна что бы получить тренера месяца
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