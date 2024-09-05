Гвардиола, Слот, Артета и Хюрцелер номинированы на приз тренеру месяца в АПЛ
Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.
Полный список претендентов на приз лучшему тренеру августа выглядит следующим образом:
Микель Артета («Арсенал») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница голов: +4.
Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 3 матча, 3 победы, разница голов: +7.
Фабиан Хюрцелер («Брайтон») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница голов: +4.
Арне Слот («Ливерпуль») – 3 матча, 3 победы, разница голов: +7.
Обладатель награды будет определен по результатам голосования болельщиков.
Машина Пепа уже едет на автопилоте.
Я бы Хюрцеллеру отдал приз
Разве что в моменте с попаданием в Зиркзе
Чайки переиграли МЮ по всем параметрам и заслужили победу.