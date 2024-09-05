Лига наций стартует! Испания в гостях у Сербии, Португалия примет Хорватию

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В Лиге наций стартует 1-й тур группового этапа.

Сборная Испании сыграет в гостях с Сербией, Португалия примет Хорватию, Беларусь сыграет дома с Болгарией.

Лига наций

1-й тур

Азербайджан – Швеция
Дата проведения
5 сентября, 19:00, «им. Тофика Бахрамова»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дания – Швейцария
Дата проведения
5 сентября, 21:45, «Паркен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сан-Марино – Лихтенштейн
Дата проведения
5 сентября, 21:45, «Стадио Олимпико ди Серравалле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Северная Ирландия – Люксембург
Дата проведения
5 сентября, 21:45, «Виндзор Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шотландия – Польша
Дата проведения
5 сентября, 21:45, «Хэмпден Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сербия – Испания
Дата проведения
5 сентября, 21:45, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эстония – Словакия
Дата проведения
5 сентября, 21:45, «А Ле Кок Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Беларусь – Болгария
Дата проведения
5 сентября, 21:45, «ZTE-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Португалия – Хорватия
Дата проведения
5 сентября, 21:45, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги наций

16 комментариев
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Ну Сан-Марино - Лихтенштейн игра тура однозначно
Думаю, что счёт там будет 2:1 в пользу Сан-Марино
+3
0
+3
я так понимаю покемоны с матч ТВ в пролёте.
+3
-1
+2
Очередной турнир ради турнира.
Поставят основной состав и будут ныть как игроки перегружены.

А потом ещё и в лч новый формат с бОльшим количеством матчей
+2
0
+2
После крупного турнира сборных ЛН - это особенно скучно и неинтересно. Очередная дурацкая пауза в играх клубных команд
+2
-1
+1
Какая Лига наций, у нас Финалиссима с Вьетнамом
+3
-2
+1
Ответ Фанат Сан-Марино
Ну Сан-Марино - Лихтенштейн игра тура однозначно Думаю, что счёт там будет 2:1 в пользу Сан-Марино
Сильно сомневаюсь, Лихтенштейн помощнее мне кажется. В любом случае ждём красивую игру и много голов
+1
0
+1
Удачи сербии
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Спасибо Окко за возможность посмотреть Сан-Марино — Лихтенштейн
0
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Два приличных матча кстати, на окко?
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Ответ Enchanter WIZZARD
За Португалию!!! За 900!!!
А где это 💪🇵🇹💋💞💓💖💕💏😎🤣
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Ответ Enchanter WIZZARD
За Португалию!!! За 900!!!
Под камнем сим, за "1000"
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Ответ Любезный Коссутий
удачи Дании и Португалии
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