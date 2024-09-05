Лига наций стартует! Испания в гостях у Сербии, Португалия примет Хорватию
В Лиге наций стартует 1-й тур группового этапа.
Сборная Испании сыграет в гостях с Сербией, Португалия примет Хорватию, Беларусь сыграет дома с Болгарией.
Лига наций
1-й тур
- Дата проведения
- 5 сентября, 19:00, «им. Тофика Бахрамова»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21:45, «Паркен»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21:45, «Стадио Олимпико ди Серравалле»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21:45, «Виндзор Парк»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21:45, «Хэмпден Парк»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21:45, «Райко Митич»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21:45, «А Ле Кок Арена»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21:45, «ZTE-Арена»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21:45, «Эштадиу да Луш»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Думаю, что счёт там будет 2:1 в пользу Сан-Марино
Поставят основной состав и будут ныть как игроки перегружены.
А потом ещё и в лч новый формат с бОльшим количеством матчей