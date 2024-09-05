Штаб Тутберидзе проведет платную открытую тренировку. Часть вырученных средств пойдет на закрытие долга Парсеговой
«9 сентября в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе впервые состоится открытая тренировка штаба #TeamTutberidze. У зрителей будет возможность увидеть и поучаствовать в процессе подготовки к соревнованиям.
Участники открытой тренировки: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Полина Шешелева – Егор Карнаухов, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Даниил Самсонов, Андрей Мозалев, Арсений Федотов, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Дарья Садкова, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Алена Принева.
До и после мероприятия зрители смогут получить автографы любимых тренеров и спортсменов.
Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга Арины Парсеговой», – говорится в описании мероприятия.
Билеты на открытую тренировку можно приобрести на сайте Redkassa.ru. Стоимость – 10 тысяч рублей.
В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны Парсеговой.
Никулинский районный суд постановил удовлетворить исковые требования «Ангелов» и взыскать с ответчика – матери фигуристки Натальи Парсеговой – 1,9 млн рублей.
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