Штаб Тутберидзе проведет платную открытую тренировку. Часть вырученных средств пойдет на закрытие долга Парсеговой

Группа Тутберидзе проведет открытую тренировку, чтобы оплатить долг Парсеговой

«9 сентября в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе впервые состоится открытая тренировка штаба #TeamTutberidze. У зрителей будет возможность увидеть и поучаствовать в процессе подготовки к соревнованиям.

Участники открытой тренировки: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский , Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев , Полина Шешелева – Егор Карнаухов, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Даниил Самсонов, Андрей Мозалев, Арсений Федотов, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Дарья Садкова, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Алена Принева.

До и после мероприятия зрители смогут получить автографы любимых тренеров и спортсменов.

Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга Арины Парсеговой», – говорится в описании мероприятия.

Билеты на открытую тренировку можно приобрести на сайте Redkassa.ru . Стоимость – 10 тысяч рублей.

В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны Парсеговой.

Никулинский районный суд постановил удовлетворить исковые требования «Ангелов» и взыскать с ответчика – матери фигуристки Натальи Парсеговой – 1,9 млн рублей.

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