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Штаб Тутберидзе проведет платную открытую тренировку. Часть вырученных средств пойдет на закрытие долга Парсеговой

Группа Тутберидзе проведет открытую тренировку, чтобы оплатить долг Парсеговой

«9 сентября в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе впервые состоится открытая тренировка штаба #TeamTutberidze. У зрителей будет возможность увидеть и поучаствовать в процессе подготовки к соревнованиям.

Участники открытой тренировки: Александра БойковаДмитрий Козловский, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Полина Шешелева – Егор Карнаухов, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Даниил Самсонов, Андрей Мозалев, Арсений Федотов, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Дарья Садкова, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Алена Принева.

До и после мероприятия зрители смогут получить автографы любимых тренеров и спортсменов.

Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга Арины Парсеговой», – говорится в описании мероприятия.

Билеты на открытую тренировку можно приобрести на сайте Redkassa.ru. Стоимость – 10 тысяч рублей.

В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны Парсеговой.

Никулинский районный суд постановил удовлетворить исковые требования «Ангелов» и взыскать с ответчика – матери фигуристки Натальи Парсеговой – 1,9 млн рублей.

Новые детали суда Академии Плющенко и Парсеговых: бунт в переписке, контракт со спонсором в вотсапе

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Redkassa.ru
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мужское катание
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoАндрей Мозалев
logoДаниил Самсонов
logoСофья Акатьева
деньги
logoАделия Петросян
logoАнастасия Мухортова
logoДмитрий Евгеньев
Арсений Федотов
Арина Парсегова
Дарья Садкова
logoАлиса Двоеглазова
Алена Принева
Маргарита Базылюк
Зоя Ковязина
Артемий Мохов
Полина Шешелева
Егор Карнаухов
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