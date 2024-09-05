«Шнякин за 90 минут 27 раз произнес «Валерий Георгиевич», ужас. Сколько можно лизать? У него язык загорелся». Мостовой о комментаторе

Александр Мостовой недоволен работой Дмитрия Шнякина на матче сборной России.

Сегодня команда обыграла сборную со счетом 3:0.

«Больше всех устал комментатор . Зализывал. Что только не говорил, лишь бы не про футбол. Чтобы зрители не уснули.

Он за 90 минут «Валерий Георгиевич» произнес 27 раз. Это ужас. Это что? У него язык загорелся. Сколько можно лизать? Это уже смешно», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Александр Мостовой: «Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Мы унижаем себя такими играми. Подумал, что включил какую-то хронику – какой год играет, семидесятый?»