«Шнякин за 90 минут 27 раз произнес «Валерий Георгиевич», ужас. Сколько можно лизать? У него язык загорелся». Мостовой о комментаторе

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу телевидение Александр Мостовой Валерий Карпин Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Дмитрий Шнякин Матч ТВ Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой недоволен работой Дмитрия Шнякина на матче сборной России.

Сегодня команда Валерия Карпина обыграла сборную Вьетнама со счетом 3:0.

«Больше всех устал комментатор Шнякин. Зализывал. Что только не говорил, лишь бы не про футбол. Чтобы зрители не уснули.

Он за 90 минут «Валерий Георгиевич» произнес 27 раз. Это ужас. Это что? У него язык загорелся. Сколько можно лизать? Это уже смешно», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Александр Мостовой: «Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Мы унижаем себя такими играми. Подумал, что включил какую-то хронику – какой год играет, семидесятый?»

46 комментариев
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Мостовой не любит Карпина? Или у него зависть, что не он главный тренер клуба, которого вылизывает Шнякин?

Но вообще Шнякин дно как комментатор, Царь как бы прав, но я думаю что причины недовольства у Царя просто другие)
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А чего стоил перл типа: "гол французского Кузяева в бывшей столице фарнцузского Индокитая".
В условиях изоляции деградируют даже спикеры
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Бог с ним с Валерием Георгиевичем, но сколько раз можно к месту и ни к месту произносить слово "голеностоп"? И точно, можно ударить "внешней стороной голеностопа"? И "зачерпнуть голеностопом землю"?
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Вопрос кто хуже, Шнякин который произнёс это 27 раз или Мостовой, который весь матч это считал))
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У царя занос сегодня
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Ждём подробный разбор трансляции от Шнякина
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Ответ комментатор
Бог с ним с Валерием Георгиевичем, но сколько раз можно к месту и ни к месту произносить слово "голеностоп"? И точно, можно ударить "внешней стороной голеностопа"? И "зачерпнуть голеностопом землю"?
Он где то слышал, что так футбольные люди говорят.
+13
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+12
Ответ Michael Georgi
А чего стоил перл типа: "гол французского Кузяева в бывшей столице фарнцузского Индокитая". В условиях изоляции деградируют даже спикеры
Ни екда он не деградирует. Как был ........ так и остался.
+10
-1
+9
Ответ Pasta
Мостовой не любит Карпина? Или у него зависть, что не он главный тренер клуба, которого вылизывает Шнякин? Но вообще Шнякин дно как комментатор, Царь как бы прав, но я думаю что причины недовольства у Царя просто другие)
Он его ненавидит после того как закрыл бухим в тачке в 90-х.
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Шнякин знатный лизун 😄
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Шнякин вообще не комментатор. Удивительно, как он попал туда в принципе , по чьей то протекции или так низко пал уровень комментаторский, раз такое недоразумение пускают к микрофону🤷🏼‍♂️
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Привычка!! Ответил Шнякин. Язык надо разрабатывать.
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скорее всего, на матч сборной для комментатора было техническое задание, ибо он очень учтиво рассказывал про уровень Вьетнама, про необходимость игры, про саму страну, видно, что шнякин постарался это сделать вообще без капли иронии, но и чтобы выглядело не совсем уж кринжово, пожалуй, он сделал все неплохо, но главная проблема репортажа - сама отталкивающая личность шнякина
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Ответ Водяра
Он его ненавидит после того как закрыл бухим в тачке в 90-х.
После этого они так-то за Сельту вместе играли.
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У Шнягина на зализовании вся карьера построена )
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Ответ Michael Georgi
А чего стоил перл типа: "гол французского Кузяева в бывшей столице фарнцузского Индокитая". В условиях изоляции деградируют даже спикеры
С этим спикером все стабильно
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у Мостового ставка не зашла на кол-во ВалерГеоргичей в матче, вот и считал, вот и буянит
+2
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Письмо на Балабановскую спичечную фабрику:

"Я 11 лет считаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там сумасшедшие что ли все???
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а я думаю, что за дым над городом? а это у патлатого горит
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Царь красава, всё по делу сказал.
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Дима,чем ответишь?)
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Шнякин не комментатор. Лучше бы Моссаковского поставили
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То есть, Мостовой 90 минут тупо считал, сколько раз Шнякин произнесёт "Валерий Георгиевич"?
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Кто такой этот Валерий Георгиевич, аж бесит. Ещё какая-то падаль смеет утверждать, что он был настоящим Царём в Сельте!
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Ответ SergButt
У царя занос сегодня
пятница начинается в четверг?🤔
+2
-1
+1
Мост опять порвался)
+2
-1
+1
Шнякин стал прям мерзким
+1
0
+1
Ответ Pasta
Мостовой не любит Карпина? Или у него зависть, что не он главный тренер клуба, которого вылизывает Шнякин? Но вообще Шнякин дно как комментатор, Царь как бы прав, но я думаю что причины недовольства у Царя просто другие)
Все Царя чмырят, что не хочет учится, а сразу спартак ему давай.. но ведь Карпин так тренером и стал)))) просто слил неугодного и назначил сябя гт без опыта, образования и тд, но его такие как вы почему-то любят)))) ахахаха
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Ответ Pasta
Мостовой не любит Карпина? Или у него зависть, что не он главный тренер клуба, которого вылизывает Шнякин? Но вообще Шнякин дно как комментатор, Царь как бы прав, но я думаю что причины недовольства у Царя просто другие)
Завидует что не ему вылизывают
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Ответ Евгений Сидоров
Вопрос кто хуже, Шнякин который произнёс это 27 раз или Мостовой, который весь матч это считал))
Мне шняка очень нравится в коммент шоу, как будто он выполняет свою работу в студии лучше всего. Как комментатор хз, матч тв не смотрю
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