«Шнякин за 90 минут 27 раз произнес «Валерий Георгиевич», ужас. Сколько можно лизать? У него язык загорелся». Мостовой о комментаторе
Александр Мостовой недоволен работой Дмитрия Шнякина на матче сборной России.
Сегодня команда Валерия Карпина обыграла сборную Вьетнама со счетом 3:0.
«Больше всех устал комментатор Шнякин. Зализывал. Что только не говорил, лишь бы не про футбол. Чтобы зрители не уснули.
Он за 90 минут «Валерий Георгиевич» произнес 27 раз. Это ужас. Это что? У него язык загорелся. Сколько можно лизать? Это уже смешно», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Александр Мостовой: «Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Мы унижаем себя такими играми. Подумал, что включил какую-то хронику – какой год играет, семидесятый?»
Но вообще Шнякин дно как комментатор, Царь как бы прав, но я думаю что причины недовольства у Царя просто другие)
В условиях изоляции деградируют даже спикеры
"Я 11 лет считаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там сумасшедшие что ли все???