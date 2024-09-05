«Зенит» получил приоритетное право выкупа Сергеева у «Крыльев» за ту же сумму, за которую продал форварда (Metaratings)

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Сергеев Футбол

«Зенит» получил возможность подписать Ивана Сергеева за фиксированную сумму.

Сообщалось, что петербуржцы продали форварда «Крыльям Советов» за 200 млн рублей.

По данным Metaratings, «Зенит» имеет приоритетное право выкупа нападающего. Трансфер в таком случае обойдется во столько же, сколько самарцы заплатили за игрока.

Контракт Сергеева с «Крыльями Советов» рассчитан на 3 года. Со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев
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Гениально 👏
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Ответ Anton Pereladov
Гениально 👏
Такая же штука с Коваленко и Оренбургом.
(Там 2 млн евро)
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А почему пишут, мол, закрывается окно?
В документах РПЛ прописано, что окно закрывается с 12 на 13 сентября.

"Первый регистрационный период устанавливается с 24 июня по 12 сентября (до 24.00 по мск)"
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Ответ Ковид 07.10.52
Очередной позор. как не устают
Один позор в стрингах позирует, второй, в платье согласовал контракт, вот где позор.
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То есть отдал в аренду с делегированием 100% выплаты зарплаты и с возможностью взять обратно если захочется. Идеально)
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Последний день трансферного окна, где переходы? Почему так скучно проходит
Почему скучно? Вон Спартак весело закрывает окно.
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Ответ Виктор Иванович
Где ты накатанную видишь?
Он уже накатил и что-то видит.
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А это скрытая аренда, или по поводу Вани Сергеева в столице не пригорает?
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Законсервировали футболиста в КС. Будут проблемы с напами - расконсервируем :)
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Ответ Anton Pereladov
С Коваленко в силу возраста еще гениальней)
Хорошо, если когда-то придётся активировать эту опцию))
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Тоже фарм?)
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Такая же штука с Коваленко и Оренбургом. (Там 2 млн евро)
С Коваленко в силу возраста еще гениальней)
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КС гоу!
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Хорошо, если когда-то придётся активировать эту опцию))
Хорошо, если будет много воя после того как ее активируют за 2 ляма))
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Ответ Анатолий Кучинский
Зачем переплачивать? Можно по накатанной за 50000 забрать:)))
Где ты накатанную видишь?
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Ответ Злодей Спб
Законсервировали футболиста в КС. Будут проблемы с напами - расконсервируем :)
Я б сказал, "заархивировали винзипом" ))
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