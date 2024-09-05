«Зенит» получил приоритетное право выкупа Сергеева у «Крыльев» за ту же сумму, за которую продал форварда (Metaratings)

«Зенит» получил возможность подписать Ивана Сергеева за фиксированную сумму.

Сообщалось, что петербуржцы продали форварда «Крыльям Советов» за 200 млн рублей.

По данным Metaratings, « » имеет приоритетное право выкупа нападающего. Трансфер в таком случае обойдется во столько же, сколько самарцы заплатили за игрока.

Контракт Сергеева с «Крыльями Советов» рассчитан на 3 года. Со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.