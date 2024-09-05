«Зенит» получил приоритетное право выкупа Сергеева у «Крыльев» за ту же сумму, за которую продал форварда (Metaratings)
«Зенит» получил возможность подписать Ивана Сергеева за фиксированную сумму.
Сообщалось, что петербуржцы продали форварда «Крыльям Советов» за 200 млн рублей.
По данным Metaratings, «Зенит» имеет приоритетное право выкупа нападающего. Трансфер в таком случае обойдется во столько же, сколько самарцы заплатили за игрока.
Контракт Сергеева с «Крыльями Советов» рассчитан на 3 года. Со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
(Там 2 млн евро)
В документах РПЛ прописано, что окно закрывается с 12 на 13 сентября.
"Первый регистрационный период устанавливается с 24 июня по 12 сентября (до 24.00 по мск)"