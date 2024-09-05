Академия Плющенко о ситуации с Парсеговой: «Никто и никогда не давил на Наталию и уж тем более на Аришу. Договор родители подписывали абсолютно осознанно»

В «Ангелах Плющенко» прокомментировали ситуацию с Ариной Парсеговой

В мае 2023 года фигуристка Арина Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны Парсеговой.

Никулинский районный суд постановил удовлетворить исковые требования «Ангелов» и взыскать с ответчика – матери фигуристки Натальи Парсеговой – 1,9 млн рублей.

«Видя, какую бурную и деятельную активность демонстрирует мама Арины Парсеговой в публичном пространстве – дает интервью, публикует собственные (или не собственные, а подсказанные адвокатами) мысли, мы вынуждены прокомментировать некоторые моменты. Как и Наталия, пойдем по пунктам.

1. Что уж действительно смешно, так это говорить о том, что наш главный тренер Евгений Викторович Плющенко редко присутствует на тренировках. На ледовой арене он проводит без преувеличения все свое время, кроме официальных мероприятий, связанных с фигурным катанием (сборы, прокаты, соревнования), участия в ледовых шоу и времени на сон. Он не робот и вынужден иногда спать.

По поводу четверных прыжков Арины обсуждать бессмысленно. Гораздо проще посмотреть видео . Все наши тренировки записываются, самые интересные моменты сохраняются. Но мы и предположить не могли, что такие записи понадобятся именно в такой ситуации.

2. Для каждого из нас самой большой ценностью является семья. И нам абсолютно непонятно, как мама Арины может так беспощадно эксплуатировать в СМИ и в суде смерть своего супруга. Да, руководство «Ангелов Плющенко» и те, кто непосредственно занимался подготовкой договора для Арины, знали о том, что ее папа Дмитрий уже несколько месяцев тяжело болен и его уход – вопрос самого ближайшего времени.

Тем не менее, никто и никогда не давил на Наталию и уж тем более на Аришу. И договор родители подписывали абсолютно осознанно. Мало того, договор был подписан и мамой, и папой. Дмитрий лежал в больнице, и наш юрист предложил, чтобы договор подписала только мама, но Наталия сама сказала, что папа тоже подпишет.

Ему это важно. Она возила договор в больницу, подписала у мужа и передала в Академию. Предварительно договор ей был выслан на согласование. Наш юрист готов был обсуждать любые пункты, любые условия. Наталия могла показать проект договора любым своим юристам. Ни о какой вынужденности или безысходности речи быть не может.

Они родители – их право и их желание либо оставить ребенка в спорте, либо забрать. Да, болезнь папы «съела» не только его здоровье, но и семейный бюджет, но наша Академия сделала все, чтобы семья не тратила ни копейки на спортивную жизнь Арины.

Все тренировки были бесплатными, экипировку мы покупали, все формальные платежи и взносы компенсировали, жилье на территории Академии предоставили тоже бесплатно. От мамы требовалось одно – ребенок должен заниматься только в нашей Академии. Мы готовы были вкладывать деньги в своего спортсмена и работать на общую перспективу.

С юристом Академии «переговоры о невозможности подписания договора из-за тяжелой ситуации в семье» не велись. Это подтверждается перепиской нашего юриста и Наталии Парсеговой.

В суд сторона Наталии предоставила только те фрагменты переписки, которые были им удобны (обратите внимание сторона Наталии! Мы не судились с маленьким ребенком, которого мама сама загнала в этот абсурд, наши претензии были именно к маме. Она взрослый человек, она принимает решения, она за них несет ответственность). Наша сторона предоставила в суд полную переписку Наталии и с юристом, и с бухгалтером. Нам скрывать нечего. А вот показать суду есть что. И есть чем доказать свою правоту.

3. Из представленной в суд переписки с юристом Академии видно, что Наталия сама спрашивает о возможности подписания договора до совершеннолетия Арины. Не цитируем дословно, но в материалах дела все есть. И не надо переворачивать договор и ситуацию с его подписанием с ног на голову, выставляя Академию монстром, а Арину и ее маму – жертвами.

Но никакая активность в СМИ не могла повлиять на разрешение этой досудебной претензии (поэтому Наталия и не пошла к журналистам). А ее личный разговор с Евгением Викторовичем и Яной Александровной мог бы.

4. Активность Наталии в прессе и в сети Интернет началась ровно перед первым судебным заседанием, в котором предметно рассматривалась суть иска. Наша сторона расценивает это не иначе, как попытку стороны Наталии оказать публичное давление на суд и сформировать негативное общественное мнение в адрес Академии. Досудебная претензия была отправлена Наталии практически сразу, как только мы поняли, что она действительно забрала Арину из Академии.

Но Наталия не сочла нужным сделать этот шаг. Именно поэтому ее юристы сегодня не понимают, почему не было подписано мировое соглашение. Именно поэтому наши уважаемые тренеры взывают о необходимости договариваться. Но договариваются всегда ДВЕ СТОРОНЫ! Мы не можем договориться сами с собой.

А Наталии это, наверное, не нужно. Наверное, пиар важнее. Даже не очень чистый. Наверное, она добилась своего и о ее ребенке теперь знает вся страна», – говорится в заявлении «Ангелов».

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