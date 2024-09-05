Роналду забил 900-й гол в карьере
Криштиану Роналду забил 900-й гол в профессиональной карьере.
Нападающий сборной Португалии поразил ворота Хорватии в 1-м туре группового этапа Лиги наций (2:0, первый тайм).
В составе национальной команды Роналду отметился 131 голом. За клубы он забил 769 мячей.
Подробную статистику 39-летнего футболиста можно найти здесь.
64 голешника со штрафных;
204 голов левой, то бишь НЕРАБОЧЕЙ ногой;
163 пенки;
153 голов головой;
куча сольных голов;
немерено голов после выходов 1 на 1;
Король, че тут еще сказать.
450 Реальных голов
450 неРеальных голов
Браво,Криш!
И ещё 254 ассиста - лучший ассистент ЛЧ и ЧЕ💫
Лучший в истории, величайший европейский спортсмен!
👏👏👏👏👏
Даёшь тысячу!
Вот Лига Чемпионов это уровень, явный показатель класса, где Роналду сильно преуспел.
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Спор бесполезен. Каждый останется при своем. Просто школьные срачи надоели)
Рон велик!