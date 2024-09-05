Роналду забил 900-й гол в карьере

Криштиану Роналду забил 900-й гол в профессиональной карьере.

Нападающий сборной Португалии поразил ворота Хорватии в 1-м туре группового этапа Лиги наций (2:0, первый тайм).

В составе национальной команды Роналду отметился 131 голом. За клубы он забил 769 мячей.

Подробную статистику 39-летнего футболиста можно найти здесь.