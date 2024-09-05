Роналду забил 900-й гол в карьере

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Хорватии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Лига наций УЕФА Футбол

Криштиану Роналду забил 900-й гол в профессиональной карьере.

Нападающий сборной Португалии поразил ворота Хорватии в 1-м туре группового этапа Лиги наций (2:0, первый тайм).

В составе национальной команды Роналду отметился 131 голом. За клубы он забил 769 мячей.

Подробную статистику 39-летнего футболиста можно найти здесь.

123 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Забить 900-й гол в футболке национальной сборной это особенно приятно! Легенда 🇵🇹
+210
-18
+192
Опять этим Лихтенштейнам забивает, хотя погодите...
+157
-24
+133
Ответ Папа Футбола
Забить 900-й гол в футболке национальной сборной это особенно приятно! Легенда 🇵🇹
Климов с горя кумысом упорется, а Ригоберка пересмотрит "Горбатую гору"
+98
-12
+86
133 голов из-за пределов штрафной;
64 голешника со штрафных;
204 голов левой, то бишь НЕРАБОЧЕЙ ногой;
163 пенки;
153 голов головой;
куча сольных голов;
немерено голов после выходов 1 на 1;

Король, че тут еще сказать.
+91
-24
+67
Неплохо. И не пенка. И не Сан-Марино. Ригоберка ноет где-то))
+58
-12
+46
не понимаю фанатов бургер-лиги. они же кричали до 2022 года, что голы в плей-офф ЧМ ничего не значат (когда у Лео таковых не было), теперь же тыкают этим на каждом шагу. Такие смешные)
+36
-6
+30
Ответ Габи Жезус
Опять этим Лихтенштейнам забивает, хотя погодите...
Да нет, всего лишь Хорватии, которая топ сборная
+45
-16
+29
Ответ Cristiano Ronaldo
Климов с горя кумысом упорется, а Ригоберка пересмотрит "Горбатую гору"
Ты как успеваешь одновременно играть и писать комментарий?
+32
-3
+29
900 голов
450 Реальных голов
450 неРеальных голов
+23
-4
+19
Ответ Веселый денек
133 голов из-за пределов штрафной; 64 голешника со штрафных; 204 голов левой, то бишь НЕРАБОЧЕЙ ногой; 163 пенки; 153 голов головой; куча сольных голов; немерено голов после выходов 1 на 1; Король, че тут еще сказать.
И к тому же, поджигатель пятых точек хейтеров 🔥
+31
-13
+18
900 голов,это мега показатель,если сравнивать с хоккеем,то и тут ,цифра 900,считается супер-достижение
Браво,Криш!
+19
-1
+18
Роналду!!! Роналду!!! Роналду!!! GOAT!!! SIIIIIIUUUU!!!
+21
-7
+14
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Как же Вас корёжит ,сидя на диване. Поэтому и хахахаха.
+14
-2
+12
900 голов - лучший бомбардир в истории футбола⚽

И ещё 254 ассиста - лучший ассистент ЛЧ и ЧЕ💫

Лучший в истории, величайший европейский спортсмен!

👏👏👏👏👏
+20
-8
+12
Вот это достижение!!! Вот кто побил рекорд Гретцки!!!
+13
-2
+11
Только и может каким-то Хорватиям в пустые пенальти забивать
+11
-3
+8
Реально машина
+9
-2
+7
Ответ Cristiano Ronaldo
Да нет, всего лишь Хорватии, которая топ сборная
Топ сборная которая не вышла из группы Евро, где 3 команды могут выйти?
+15
-8
+7
Величайший в истории. Какая радость жить с ним (ну и с Месси тоже) в одну эпоху и наблюдать покорение таких высот.
Даёшь тысячу!
+7
-1
+6
Ответ Октавиус
не понимаю фанатов бургер-лиги. они же кричали до 2022 года, что голы в плей-офф ЧМ ничего не значат (когда у Лео таковых не было), теперь же тыкают этим на каждом шагу. Такие смешные)
Много игроков которые выстреливали на ЧМ и ЧЕ, на коротких турнирах,, помню Хамес 8 голов забил на ЧМ 14, и чего с этого? Игрок качественный, но на этом все. Тем более игры сборных это не лучший футбол по качеству. Команды не сыгранные, не отточенные, со средними тренерами ( не все, но топы зачастую тренят клубы ).
Вот Лига Чемпионов это уровень, явный показатель класса, где Роналду сильно преуспел.
.
+9
-3
+6
Ответ Raul14
Ты как успеваешь одновременно играть и писать комментарий?
Ибо я уникум! Siuuuuuuu
+11
-5
+6
Легенда.
+10
-5
+5
900 голов это нужно забивать 45 голов на протяжении 20 сезонов подряд...
+7
-3
+4
Красавчик!
+10
-6
+4
и не пришлось на допинге сидеть для этого достижения, за что отдельный респект
+6
-3
+3
Приветствую величие 👑
+4
-1
+3
Две главеые интриги этого века покорят ли Роналду и Овечкин отметку в 1000 голов.
+5
-3
+2
Ответ Direct free kick
Да ладно оно, "твоя дружбаны" по Юве до сих пор бредят в адрес Криша. По версии некоторых он даже Жука из Юве выдавил, что уже совсем маразм
Это такая же клиника)
+4
-2
+2
Кому-то нравится темное пиво, кому-то светлое. Кому-то нравится плавать, а кому-то бегать. Кто-то любит БМВ, а кто-то Мерседес. Кто-то летает самолётами, а кто-то предпочитает поезд. Кто-то любит Месси. А кто-то Роналду.

Спор бесполезен. Каждый останется при своем. Просто школьные срачи надоели)

Рон велик!
+3
-1
+2
Ответ Октавиус
не понимаю фанатов бургер-лиги. они же кричали до 2022 года, что голы в плей-офф ЧМ ничего не значат (когда у Лео таковых не было), теперь же тыкают этим на каждом шагу. Такие смешные)
Я тебе больше скажу: после 2016-го они кудахтали, что международные турниры тоже ничего не значат. Но потом уже наконец Лео с 87-й попытки выиграл копу, и они (опять и снова) переобулись))
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий