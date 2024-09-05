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Александра Трусова официально поменяла фамилию на Игнатова

Александра Трусова официально поменяла фамилию на Игнатова

Об этом сообщил журналист Владислав Жуков со ссылкой на Федеральную налоговую службу России.

17 августа серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова вышла замуж за Макара Игнатова.

Кто откроет сезон нашей фигурки? Даже Трусова в деле – с мужем

Трусова вышла замуж и стала Игнатовой: 3 платья, Рудковская – фея-крестная, Щербакова среди гостей

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Владислава Жукова
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Трусова
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