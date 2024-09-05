Александра Трусова официально поменяла фамилию на Игнатова

Об этом сообщил журналист Владислав Жуков со ссылкой на Федеральную налоговую службу России.

17 августа серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова вышла замуж за Макара Игнатова.

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