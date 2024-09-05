Александра Трусова официально поменяла фамилию на Игнатова
Александра Трусова официально поменяла фамилию на Игнатова
Об этом сообщил журналист Владислав Жуков со ссылкой на Федеральную налоговую службу России.
17 августа серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова вышла замуж за Макара Игнатова.
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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Владислава Жукова
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