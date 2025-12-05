88

Трамп получит первую Премию мира ФИФА. Президент США выступит на жеребьевке ЧМ-2026

Дональд Трамп получит первую Премию мира ФИФА.

Президент США Дональд Трамп получит Премию мира ФИФА – награду, учрежденную в ноябре 2025 года.

Ранее стало известно, что Трамп посетит жеребьевку ЧМ-2026, которая пройдет 5 декабря. Политику будет предоставлено время для выступления в ходе мероприятия в Кеннеди-центре в Вашингтоне.

«Соединенные Штаты Америки никогда не пользовались таким уважением и успехом, как сейчас, под историческим руководством президента Трампа.

Америка сейчас – самая крутая страна в мире, что делает нас идеальным местом для проведения одного из величайших спортивных событий в истории – чемпионата мира по футболу 2026 года», – сказал представитель Белого дома Дэвис Ингл.

ФИФА учредила Премию мира – «за исключительные и выдающиеся поступки»

Кто выиграет ЧМ-2026?24024 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
logoДональд Трамп
Политика
logoФИФА
logoЧМ-2026
