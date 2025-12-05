Трамп получит первую Премию мира ФИФА. Президент США выступит на жеребьевке ЧМ-2026
Дональд Трамп получит первую Премию мира ФИФА.
Президент США Дональд Трамп получит Премию мира ФИФА – награду, учрежденную в ноябре 2025 года.
Ранее стало известно, что Трамп посетит жеребьевку ЧМ-2026, которая пройдет 5 декабря. Политику будет предоставлено время для выступления в ходе мероприятия в Кеннеди-центре в Вашингтоне.
«Соединенные Штаты Америки никогда не пользовались таким уважением и успехом, как сейчас, под историческим руководством президента Трампа.
Америка сейчас – самая крутая страна в мире, что делает нас идеальным местом для проведения одного из величайших спортивных событий в истории – чемпионата мира по футболу 2026 года», – сказал представитель Белого дома Дэвис Ингл.
ФИФА учредила Премию мира – «за исключительные и выдающиеся поступки»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
