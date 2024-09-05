🥇🥈 Паралимпийские игры-2024. Россиянки Павлова и Лукьяненко победили в плавании, Прокофьева взяла серебро в настольном теннисе
Российская спортсменка Мария Павлова с мировым рекордом победила в плавании на Паралимпиаде
Елена Прокофьева завоевала серебро в настольном теннисе.
Паралимпийские игры-2024
Париж, Франция
Плавание
Женщины
100 м, брасс, SB8 (атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата)
1. Мария Павлова (Россия) – 1.26,09 (мировой рекорд)
2. Йона Ванниврит (Великобритания) – 1.29,69
3. Тесс Раутлифф (Канада) – 1.31,58
100 м, брасс, SB11 (атлеты с нарушениями зрения)
1. Дарья Лукьяненко (Россия) – 1.18,31
2. Ма Цзя (Китай) – 1.19,24
3. Каролина Пелендриту (Кипр) – 1.21,64
Настольный теннис
Женщины
WS11 (атлеты с нарушением интеллекта)
1. Натсуки Вада (Япония)
2. Елена Прокофьева (Россия)
3. Канами Фурукава (Япония)
3. Эбру Асер (Турция)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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