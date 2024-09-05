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  • 🥇🥈 Паралимпийские игры-2024. Россиянки Павлова и Лукьяненко победили в плавании, Прокофьева взяла серебро в настольном теннисе
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🥇🥈 Паралимпийские игры-2024. Россиянки Павлова и Лукьяненко победили в плавании, Прокофьева взяла серебро в настольном теннисе

Российская спортсменка Мария Павлова с мировым рекордом победила в плавании на Паралимпиаде

Елена Прокофьева завоевала серебро в настольном теннисе.

Паралимпийские игры-2024

Париж, Франция

Плавание

Женщины

100 м, брасс, SB8 (атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата)

1. Мария Павлова (Россия) – 1.26,09 (мировой рекорд)

2. Йона Ванниврит (Великобритания) – 1.29,69

3. Тесс Раутлифф (Канада) – 1.31,58

100 м, брасс, SB11 (атлеты с нарушениями зрения)

1. Дарья Лукьяненко (Россия) – 1.18,31

2. Ма Цзя (Китай) – 1.19,24

3. Каролина Пелендриту (Кипр) – 1.21,64

Настольный теннис

Женщины

WS11 (атлеты с нарушением интеллекта)

1. Натсуки Вада (Япония)

2. Елена Прокофьева (Россия)

3. Канами Фурукава (Япония)

3. Эбру Асер (Турция)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
плавание
logoсборная России жен
logoПаралимпийские игры
Мария Павлова
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