КХЛ. СКА в гостях у «Металлурга», «Ак Барс» против «Салавата», ЦСКА сыграет со «Спартаком» 

В Фонбет Чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи

СКА сыграет в гостях с «Металлургом », «Салават Юлаев » сразится в дерби с «Ак Барсом », «Спартак » – с ЦСКА , «Локомотив» встретится на выезде с «Ладой».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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