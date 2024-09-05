КХЛ. СКА в гостях у «Металлурга», «Ак Барс» против «Салавата», ЦСКА сыграет со «Спартаком»
В Фонбет Чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи
СКА сыграет в гостях с «Металлургом», «Салават Юлаев» сразится в дерби с «Ак Барсом», «Спартак» – с ЦСКА, «Локомотив» встретится на выезде с «Ладой».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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