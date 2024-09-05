«Спартак» не накажут по итогам матча с «Динамо» Махачкала в Кубке. На видео со скандированиями фанатов «Россия для русских, Москва для москвичей» нашли признаки монтажа

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики КДК РФС Артур Григорьянц Матч ТВ Динамо Махачкала Футбол

КДК не накажет «Спартак» по итогам кубкового матча с махачкалинским «Динамо».

В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые уступили со счетом 0:1.

«По материалам, появившимся в СМИ, начали рассмотрение по матчу «Спартака» в игре с махачкалинским «Динамо» в Кубке России. На видео, размещенном в отрытом доступе, было скандирование активными болельщиками «Спартака»: «Россия для русских, Москва для москвичей». В рапорте инспектора и комиссара подобных записей не было, но по Интернету распространились видео.

Пригласили представителей «Спартака», они на 26 листах предоставили заключение независимого специалиста. Вывод экспертизы подтвердил: видеозапись имеет признаки монтажа, выражающиеся в наложении аудиопотока на видеопоток. В связи с отсутствием дисциплинарного нарушения делопроизводство в отношении «Спартака» прекращено», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КДК подтвердил, что Россия для русских.
+17
-2
+15
Нагло смонтированная подтасовка звука!
+7
0
+7
Ответ Anton Vasilev
Комментарий скрыт
Жаль, не отмазали от штрафа за кричалку "Зенит - позор российского футбола", видимо, за правду не отмазывают, только от мантажа.
+8
-1
+7
я ненавижу негров!(c) Валерий К.
+5
0
+5
Выражение лица Хамзата Султанова и ему подобных сейчас бесценно
+4
0
+4
Ответ Anton Vasilev
20 000рублей не деньги для клуба рпл. А вот за кричалку Россия для русских могли бы спросить в Москвабаде, а теперь всё, подтасовка звука😁
Самое главное, чтоб ты сам верил в бред, который пишешь.
+3
-1
+2
для дагестанских москвичей!
+2
-1
+1
Был на матче, ничего даже близко не слышал такого, бред какой-то
+1
0
+1
Был на матче. Никаких таких скандирований не было и быть не могло.
+1
0
+1
Ответ Anton Vasilev
Комментарий скрыт
Так во всех кабинетах представители Газпрома и зенита
+1
0
+1
А в чем они не правы ?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий