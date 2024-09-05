«Спартак» не накажут по итогам матча с «Динамо» Махачкала в Кубке. На видео со скандированиями фанатов «Россия для русских, Москва для москвичей» нашли признаки монтажа

КДК не накажет «Спартак» по итогам кубкового матча с махачкалинским «Динамо».

В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые уступили со счетом 0:1.

«По материалам, появившимся в СМИ, начали рассмотрение по матчу «Спартака» в игре с махачкалинским « » в Кубке России. На видео, размещенном в отрытом доступе, было скандирование активными болельщиками «Спартака»: «Россия для русских, Москва для москвичей». В рапорте инспектора и комиссара подобных записей не было, но по Интернету распространились видео.

Пригласили представителей «Спартака», они на 26 листах предоставили заключение независимого специалиста. Вывод экспертизы подтвердил: видеозапись имеет признаки монтажа, выражающиеся в наложении аудиопотока на видеопоток. В связи с отсутствием дисциплинарного нарушения делопроизводство в отношении « » прекращено», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.