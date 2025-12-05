  • Спортс
  Черданцев о гонке в РПЛ: «Краснодар» — однозначный фаворит. «Зениту» нужно прибавлять в качестве игры, ЦСКА – подписать зимой 2-3 игроков экстра‑класса»
Черданцев о гонке в РПЛ: «Краснодар» — однозначный фаворит. «Зениту» нужно прибавлять в качестве игры, ЦСКА – подписать зимой 2-3 игроков экстра‑класса»

Черданцев: «Краснодар» — однозначный фаворит сезона РПЛ.

Комментатор Георгий Черданцев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

В воскресенье лидирующий «Краснодар» примет ЦСКА, который занимает в таблице 2-е место.

«Результат этой игры никак не повлияет на чемпионскую гонку. Не так важно, кто выиграет. Даже если будет ничья, а «Зенит» выиграет у «Акрона» и уйдет на зимнюю паузу первым, это ничего не значит.

На мой взгляд, «Краснодар» — однозначный фаворит сезона. «Зениту» нужно прибавлять в качестве игры, в организации моментов, чтобы конкурировать с «Краснодаром». 

ЦСКА в эту борьбу включится только при условии подписания зимой двух‑трех футболистов экстра‑класса по меркам РПЛ. Тогда это будет конкурент», — сказал Черданцев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
