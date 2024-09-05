«Спартак» вышел из переговоров по Кордобе. Красно-белых не устроили запросы агента форварда «Краснодара» по зарплате (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Джон Кордоба Футбол

Джон Кордоба не перейдет в «Спартак».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, красно-белые вышли из переговоров по форварду «Краснодара».

Причиной отказа от подписания Кордобы стали требования агента колумбийца по зарплате – ранее стало известно, что сторона футболиста запросила 5 миллионов евро в год. «Спартак» категорически не устроил финальный запрос по зарплате, и клуб окончательно решил закрыть сделку.

Контракт Кордобы с «Краснодаром» истекает в конце нынешнего сезона. Со статистикой 31-летнего форварда можно ознакомиться здесь

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36 комментариев
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"Закрыть сделку" - означает успешно её завершить
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+22
Придумали утку и на следующий день опровергли
+12
-1
+11
Ответ s_kapa
"Закрыть сделку" - означает успешно её завершить
Это ты Карпову объясняешь?
+9
-2
+7
Ответ Илья Базин
А у Спартака были вообще за последние пару лет успешные сделки? Помимо Барко
Бабич
+7
0
+7
Ваня в моем стиле, протрезвел удалил все что наговорил)))
+5
-1
+4
Ответ Илья Базин
А у Спартака были вообще за последние пару лет успешные сделки? Помимо Барко
Рябчук и Дуарте заиграли
+4
-1
+3
жаль, они с барко могли бы пофеерить
+2
0
+2
Ответ Илья Базин
А у Спартака были вообще за последние пару лет успешные сделки? Помимо Барко
Чернов по цена-качество лучший
+3
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Ну сколько можно этих новостей уже. Одно и тоже по кругу
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Да лучше взять гаитянских футболистиков по миллиону, ага.
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Агент по недвижимости Карпов
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Напомню, у нас еще не закончился 14 дневный срок на возврат товара ненадлежащего качества. Товар не относится к категории сложнотехнических, он тупой.
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Ответ prosto D.
Где сейчас все эти эксперты из якобы культурного северного города, которые строчили, что Спартак ослабляет конкурента?
Спартак хотел, но даже это не сумел.
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- Агенты-вредители,
- Имя им легион,
- Пользы на рубль,
- Вреда на миллион!
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Что за чудо этот Карпов? И почему на него ссылаются? За сутки столько новостей понаписал, многие читают, обсуждают. А по факту просто в лужу пёрнул.
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Попа у него слипнится от такой зарплаты. Все правильно.
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-2
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Ответ prosto D.
Где сейчас все эти эксперты из якобы культурного северного города, которые строчили, что Спартак ослабляет конкурента?
спартак прочитал комментарии и благородно вышел из переговоров?
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Ответ BAYER Santa
Да бред , 5 лямов , что он возомнил ? Кардоба бредит .
а почему бы и нет...)))))
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Ответ trav
Отлично. Краснодар с Кордобой может реально навязать борьбу Зениту
Он в этом году пока порет все что можно
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Ответ catcher69
они ничего не думают они просто уверены что всех спонсирует газпром...)))
Да бред , 5 лямов , что он возомнил ? Кардоба бредит .
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Перестали заниматься кордобингом
+2
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Хорошие новости. Ждем сильного нападающего, не ждем Кордобу
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5 лямов все что ли просят ? Они что думают , рпл это АПЛ ?
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Тем временем в офисе "Спартака":

https://youtu.be/ZhlMYkqOK4U
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Сам придумал, сам отменил. Клоун. )
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Попытка не пытка
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Спартак мог быть по классике сделать. 2-3 млн. личку и бонус игроку и агенту за чемпионство 4-5 млн. Всё - равно не пришлось бы бонусные платить)
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Где сейчас все эти эксперты из якобы культурного северного города, которые строчили, что Спартак ослабляет конкурента?
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И пусть канает....
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Такие новости можно каждый день клепать.
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