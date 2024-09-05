«Спартак» вышел из переговоров по Кордобе. Красно-белых не устроили запросы агента форварда «Краснодара» по зарплате (Иван Карпов)
Джон Кордоба не перейдет в «Спартак».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, красно-белые вышли из переговоров по форварду «Краснодара».
Причиной отказа от подписания Кордобы стали требования агента колумбийца по зарплате – ранее стало известно, что сторона футболиста запросила 5 миллионов евро в год. «Спартак» категорически не устроил финальный запрос по зарплате, и клуб окончательно решил закрыть сделку.
Контракт Кордобы с «Краснодаром» истекает в конце нынешнего сезона. Со статистикой 31-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
- Имя им легион,
- Пользы на рубль,
- Вреда на миллион!
https://youtu.be/ZhlMYkqOK4U