«Спартак» вышел из переговоров по Кордобе. Красно-белых не устроили запросы агента форварда «Краснодара» по зарплате (Иван Карпов)

Джон Кордоба не перейдет в «Спартак».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, красно-белые вышли из переговоров по форварду « ».

Причиной отказа от подписания Кордобы стали требования агента колумбийца по зарплате – ранее стало известно, что сторона футболиста запросила 5 миллионов евро в год. « » категорически не устроил финальный запрос по зарплате, и клуб окончательно решил закрыть сделку.

Контракт Кордобы с «Краснодаром» истекает в конце нынешнего сезона. Со статистикой 31-летнего форварда можно ознакомиться здесь.