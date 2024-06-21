Испания в плей-офф Евро-2024, унылые Англия и Италия, спасение Сербии, Глушенков в «Зените», скандал с кричалкой «Убей серба», новый рекорд Месси и другие новости

1. Испания вслед за Германией вышла в плей-офф Евро-2024: обыграв Италию, «Фурия Роха» досрочно гарантировала себе первое место в группе. Рикардо Калафьори забил в свои ворота – это уже 5-й автогол на турнире. Итальянцы расстроили: ноль ударов в створ в первом тайме и всего один за весь матч – на 86-й минуте! Спаллетти признал полное доминирование соперника.

2. Разочаровала и Англия, выдавшая ничью с Данией (1:1). Саутгейт указал на проблемы в игре команды и пообещал все «глубоко проанализировать». Оказывается, англичанам некем заменить Кэлвина Филлипса. Кейн хоть и забил 50-й гол в сезоне, оказался одним из самых критикуемых. Ну а Джеймс Макклейн уже традиционно прибил завышенные амбиции и мечты англичан.

3. Сборная Сербии была в секундах от катастрофы, но в игре против Словении на 95-й минуте ничью вытащил Лука Йович. Теперь в этой группе максимально запутанная ситуация.

4. Незадолго до матча Сербия пригрозила сняться с Евро из-за кричалок «Убей серба» от фанатов Албании и Хорватии. Более того, к ультрас присоединился албанский игрок «Рубина» Мирлинда Даку, скандировавший оскорбления про сербов и македонцев. Македонская федерация потребовала от футболиста извинений, сербская – осудила «ненависть и расизм» и обратилась в УЕФА, который оперативно отреагировал и завел дисциплинарные дела.

5. «Зенит» завершил трансфер Глушенкова, подписав с ним контракт по схеме «4+1». Мостовой считает, что Максим «пошел за большими деньгами и правильно поступил». В «Локо» признали – тягаться с «Зенитом» по условиям нереально. Но по крайней мере удержали Тикнизяна, который отказал чемпионам России.

6. В США стартовал Кубок Америки. В матче открытия Аргентина обыграла Канаду (2:0) за счет голов Альвареса и Лаутаро, у Месси ассист. Лионель установил очередной рекорд – на этот раз по числу матчей в истории турнира (35).

7. Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС. Команда завоевала 343 награды, из них 173 – золотые.

8. МОК разместил фото Абдулрашида Садулаева на обложке соревнований по борьбе к Олимпиаде, но через несколько часов заменил его. Также с сайта Игр удалили фотографию Евгении Медведевой.

9. Россия поднялась с 35-го на 33-е место в обновленном рейтинге сборных от ФИФА.

10. Новым тренером «Лейкерс» станет Джей Джей Редик – соведущий подкаста Леброна.

11. Отстраненный от работы на Играх БРИКС комментатор комментатор Владимир Иваницкий извинился из-за слов о «шмарах».

12. Матвей Сафонов должен более 59 миллионов рублей по алиментам – информация появилась на сайте ФССП.

13. Андрей Талалаев уволен с поста главного тренера «Химок».

14. Килиан Мбаппе сможет сыграть с Нидерландами. Француз показал трехцветную маску, в которой он тренируется перед матчем, но в такой играть ему точно не разрешат.

15. Представлены календари сезона РПЛ и Кубка России.

Цитаты дня

Джеймс Макклейн: «Райс переоценен. Кроос и Родри – игроки мирового класса, они управляют игрой. Деклан этого не умеет, шумиха вокруг него не оправдана»

Бабич о русской кухне: «Борщ – это топ, могу его есть каждый день. Парни из «Спартака» посоветовали пельмени, но мне вообще не зашло – будто еду не до конца приготовили»

Губерниев назвал пять главных видов спорта в стране: «Футбол, хоккей, фигурное катание, биатлон и лыжи. Пять китов, которые держат на плаву спортивную Россию»

Андрей Федьков: «Когда Путин пожал мне руку, захотелось замотать ее в кулек и больше никогда не мыть. Все эти Ельцины, Горбачевы – тьфу, даже не половина от его силы. Взглядом съест любого!»