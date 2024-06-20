Дешам подтвердил, что Мбаппе может сыграть с Нидерландами: «Он чувствует себя лучше, все движется в верном направлении»
Килиан Мбаппе сохраняет шансы сыграть против Нидерландов.
«Я могу подтвердить, что Килиан Мбаппе чувствует себя лучше, и все складывается достаточно хорошо для того, чтобы он был готов к завтрашнему матчу.
Все движется в правильном направлении», – сказал Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции.
Матч французов с Нидерландами на Евро-2024 начнется 21 июня в 22:00 по московскому времени.
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А во вторых: игроков много, а завершителей нету... 😅Такой вот парадокс. Там или фланговики, которые редко забивают, или центральные со слабым сезоном. Ну и дедушка Жиру)