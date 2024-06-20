Дешам подтвердил, что Мбаппе может сыграть с Нидерландами: «Он чувствует себя лучше, все движется в верном направлении»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе сохраняет шансы сыграть против Нидерландов.

«Я могу подтвердить, что Килиан Мбаппе чувствует себя лучше, и все складывается достаточно хорошо для того, чтобы он был готов к завтрашнему матчу.

Все движется в правильном направлении», – сказал Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции.

Матч французов с Нидерландами на Евро-2024 начнется 21 июня в 22:00 по московскому времени.

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10 комментариев
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Ну вот, а из фэнтези уже убрал
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Так и знал, что задроты про свое фэнтези будут писать)
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Вот специально убрал из фентези его, а теперь уже никак не вернуть
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Пусть сидит лечится , в фэнтези его убрали
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"Нос движется в правильном направлении"...
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Ответ _RM_
"Нос движется в правильном направлении"...
Язык тела
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вперед голландцы.
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Один вопрос, зачем? В составе полно игроков. Зачем рисковать?????
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Ответ Den-is
Так и знал, что задроты про свое фэнтези будут писать)
Комментарий удален модератором
Ответ Aleks Dir
Один вопрос, зачем? В составе полно игроков. Зачем рисковать?????
Ну во первых он врятли выйдет в старте, скорее всего на замену при необходимости.

А во вторых: игроков много, а завершителей нету... 😅Такой вот парадокс. Там или фланговики, которые редко забивают, или центральные со слабым сезоном. Ну и дедушка Жиру)
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