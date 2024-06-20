Дешам подтвердил, что Мбаппе может сыграть с Нидерландами: «Он чувствует себя лучше, все движется в верном направлении»

Килиан Мбаппе сохраняет шансы сыграть против Нидерландов.

«Я могу подтвердить, что чувствует себя лучше, и все складывается достаточно хорошо для того, чтобы он был готов к завтрашнему матчу.

Все движется в правильном направлении», – сказал , главный тренер сборной Франции.

Матч французов с Нидерландами на Евро-2024 начнется 21 июня в 22:00 по московскому времени.

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