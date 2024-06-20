Тикнизян отказал «Зениту» и завершил переговоры (Metaratings)
Наир Тикнизян не перейдет в «Зенит».
По сведениям Metaratings, защитник «Локомотива» не смог согласовать с петербуржцами условия контракта, после чего принял решение завершить переговоры.
Ранее сообщалось, что чемпионы России собирались заплатить за 25-летнего футболиста 8 млн евро.
Статистику Тикнизяна можно изучить здесь.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
- нет
- прощайте
Тикнизян вышел...
Окей
Вы бы хоть текст новости читали ;)
Удачи. Даром не нужен.