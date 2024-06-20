Тикнизян отказал «Зениту» и завершил переговоры (Metaratings)

Наир Тикнизян не перейдет в «Зенит».

По сведениям Metaratings, защитник « » не смог согласовать с петербуржцами условия контракта, после чего принял решение завершить переговоры.

Ранее сообщалось, что чемпионы России собирались заплатить за 25-летнего футболиста 8 млн евро.

Статистику Тикнизяна можно изучить здесь.

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