Тикнизян отказал «Зениту» и завершил переговоры (Metaratings)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян не перейдет в «Зенит».

По сведениям Metaratings, защитник «Локомотива» не смог согласовать с петербуржцами условия контракта, после чего принял решение завершить переговоры.

Ранее сообщалось, что чемпионы России собирались заплатить за 25-летнего футболиста 8 млн евро.

Статистику Тикнизяна можно изучить здесь.

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89 комментариев
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-Такси в 3 утра за счет клуба будет?
- нет
- прощайте
+52
-5
+47
замечательная новость) он и даром не нужен в Зените
+70
-30
+40
Хорошие новости для "Зенита".
+30
-8
+22
Ответ CoMoBo3
Замечательно, пусть дальше сидит Локомотив доит 😎
Доить это получать большие деньги ни за что. А он своё качественно отрабатывает, в том числе голами Зениту
+26
-7
+19
Зенит не захотел переплачивать Тикнизяну.
Тикнизян вышел...
Окей
+21
-6
+15
Ответ CoMoBo3
Замечательно, пусть дальше сидит Локомотив доит 😎
Горит?)
+28
-16
+12
Там ромашкина все решает) поэтому тикнизян ведет себя как пмсник: то ведет переговоры то нет)
+16
-5
+11
Слава богу , не нужен он в Петербурге
+14
-5
+9
Замечательно, пусть дальше сидит Локомотив доит 😎
+24
-19
+5
Правильно. Кто же Ромашкину возить будет на эфиры по утрам?
+5
-1
+4
Ответ Den-is
Думаешь, он каблук?
Так он это не скрывает, почитайте его интервью и его девушки
+4
0
+4
Ответ ck92zr8xcn
Мужик 👏💪💪💪
"..защитник «Локомотива» не смог согласовать с петербуржцами условия контракта..."

Вы бы хоть текст новости читали ;)
+10
-6
+4
Не хочет из Москвы уезжать,хорошая новость для Зенита
+4
-1
+3
Мужик 👏💪💪💪
+14
-11
+3
А был ли "мальчик"? Скорее всего на предложение агента, Зенит ответил "омерзительно" низкой ставкой.
Удачи. Даром не нужен.
+3
0
+3
Ответ Roman Araslanov
Горит?)
Горело бы, если б Глушенков не перешёл. Горшков > Тикнизян 😎
+5
-2
+3
Ответ Парон Роман
Комментарий скрыт
на его позицию взяли уже игрока)
+7
-4
+3
Ответ Док Аксель
Наир стойку держит и не соглашается на переход, в надежде разу попасть в Европу.
Хахах, если у него такая цель зачем он вообще вступал в переговоры ? Может потому что хотел в зенит, но зенит ему не предложил хорошую зп вот он и вышел ?!
+3
0
+3
Замечательно
+4
-1
+3
да-да, не нужен) поэтому второй раз за полгода оффер кидают)
+6
-3
+3
Ответ ЛЮБИТЕЛЬ
Вы и про глушенкова также сказали бы, если бы он не повелся на деньги
в Зенит идут за титулами в первую очередь)
+3
-1
+2
Да он и не нужен Зениту
+5
-3
+2
Ещё одна хорошая новость на сегодня!
+2
0
+2
Ответ Сергей Паров
Наир не хочет полировать лавку за дорого. Его сборная, в отличии от нашей не только товарняки гоняет.
А толку? На Евро все равно не попали
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+1
Ответ Roman
Он даром не нужен Зениту, поэтому Зенит пытался его подписать, но Тикнищян сам отказал? Вот это логика у вас. Из этой новости можно сделать вывод, что Тикнизяну не нужен Зенит
зачем Зениту эта истеричка?
+2
-1
+1
Ответ Spartak Zenit
замечательная новость) он и даром не нужен в Зените
Если бы перешёл, были бы восторженные комменты о том, что сделал правильный выбор и будет бороться за титулы))) Лицемерие - оно такое. Просто кто-то может отказать Зениту дважды, а кто-то как собачонка побежал при первой же возможности.
+2
-1
+1
Ответ Гамарджоба Генацвале
Если бы перешёл, были бы восторженные комменты о том, что сделал правильный выбор и будет бороться за титулы))) Лицемерие - оно такое. Просто кто-то может отказать Зениту дважды, а кто-то как собачонка побежал при первой же возможности.
как футболист он не усилит команду, так как слишком сильно сдал в последнее время)).
+1
0
+1
Ответ ЛЮБИТЕЛЬ
У нас в россии мужчины каблуки, я имею в виду не пьяниц и наркоманов, а нормальных
А ты лично к какой из двух категорий относишь себя?
+1
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+1
На 90% уверен, что его суженная не хотела жить на 2 города; в итоге он в Спартак уйдет)
+2
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+1
Ответ Сергей Паров
Наир не хочет полировать лавку за дорого. Его сборная, в отличии от нашей не только товарняки гоняет.
Он предпочитает полировать Ромашкину)
+1
0
+1
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