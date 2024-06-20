Саутгейт про 1:1 с Данией: «Англия недостаточно хорошо распоряжается мячом, нам нужно выйти на другой уровень»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2024 Футбол

Гарет Саутгейт признал, что Англия провела против Дании (1:1) не лучший матч.

«Очевидно, получилось не так хорошо, как мы надеялись. Сейчас мы недостаточно хорошо распоряжаемся мячом, нам нужно выйти на другой уровень.

Нужно лучше, чем в первых двух матчах, оказывать давление на соперников. Сейчас мы попросту играем не так, как хотели бы», – сказал главный тренер сборной Англии.

Англия с 4 очками лидирует в группе С после двух туров. У Дании и Словении по 2 балла, у Сербии – 1

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77 комментариев
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Вот и самый просто ответ тем, кто кричит, что команды могут играть без тренеров из-за набора футболистов, Англия ярый пример, что без тренера имея миллиардный состав толку ноль
+83
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Сколько лет тренирует, вот решил выйти на другой уровень во время Евро (когда срок контракта заканчивается)...
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Гарет Тен Хаг.
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Ответ EnzoAmatera
Вот и самый просто ответ тем, кто кричит, что команды могут играть без тренеров из-за набора футболистов, Англия ярый пример, что без тренера имея миллиардный состав толку ноль
Есть ощущение что эта Англия без тренера играла бы лучше. А с Саутгейтом они будто в кандалах и смирительных рубашках.
+42
-2
+40
Англия выйдет на другой уровень, но уже без тебя)
+18
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+18
А как с мячом распоряжаться, если выходит Боуэн с пузом, как у беременной негритянки вместо МВП сезона АПЛ
+15
-5
+10
Ответ Мексиканская песня
Гарет Тен Хаг.
Сака сыграл как Антони
+12
-2
+10
Саутгейт про 1:1 с Данией: «Я физрук, чего вы ожидали»
+9
0
+9
Парни играют в лучше лиге мира. Все сборники основные в своих клубах. Приехали на чемпионат Европы. Важный турнир. И играют просто в анти футбол. Блин, так обидно просто каждый раз включая Англию, смотреть на эти звёздные имена и потом полтора часа наблюдать мучения на поле.
+8
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+8
Ответ Мексиканская песня
Гарет Тен Хаг.
Гарет Черчегейт.
+7
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Я вообще не понимаю, как это недоразумение работает главным тренером. На топовых игроках пару раз выехал, ни идеи, ни тактики.
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Англии Тони Крооса нехватает. Беллингем это так, детский сад.
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Во клоун. У него в центе поля Райс, Фоден, Трент, Белингем, а он жалуется что мячом не могут распорядиться.
Кстати, Саутгейт убрал Грилиша и Мэдисона из заявки, а вот они как раз и могли наладить владение и контроль. Да, они были в плохой форме, но класс игрока - это класс игрока, он не выветривается.
Ах да, и кстати, это первый на Евро матч, когда ничью Англии принес не тренер Англии, а Гвардиола, ведь гол сделал Уокер именно по заветам Гвардиолы: в агрессивном и смелом прессинге отобрал мяч в чужой трети. Я думаю, на тренировках Саутгейт его ругает за такие рывки.
Жалко англичан. Футбольная страна, а тренера на самое качественное поколение поставили натурально шута горохового.
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Матчи Англии надо ставить на 22 часа. Прекрасное снотворное. Неужели это доползёт до чемпионства?! Даже Греция в 2004 играла веселее и смелее.
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Саутгейт недостаточно хорошо распоряжается составом, который у него есть на руках.

Да чего уж там, слишком мягко это, Саутгейт шарлатан и слабый тренер)))
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Саутгемптон чем-то Доминека напоминает, у того Франция до финала ЧМ дошла вопреки работе тренера (там по сути командой Зидан управлял, как потом выяснилось), а чиновники Федерации увидели успех в результате работы тренера, его еще несколько лет держали на должности, пока сборная скатываться не начала, так и у Гарета на бумаге результат есть (финал Евро, приличные выступления на ЧМ), а от игры тошнит.
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в принципе, ещё вагон времени! Можно успеть
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"Сейчас мы недостаточно хорошо распоряжаемся мячом, нам нужно выйти на другой уровень". Перевожу с Сатгейтовского, вдруг кто не понял. Это означает "в нарушение командной дисциплины игроки иногда позволяют себе делать передачи вперёд, в финальную треть, но мы будем с этим бороться. Так, Трент, создавший сегодня больше всех моментов, был заменён мною на 54-й минуте".
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Очень тоскливо играют! В атаке,заметил, не более 5 человек, как правило. Остальные страхуются от контратак, дальше середины поля не переходят. Это автобус, натуральный! Ничего они таким образом не выиграют. Как только попадут на Испанию, Италию, Францию, Германию или Португалию - так сразу и вылетят.
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Саутгейт - это уникальный тренер. Второго такого нет. Я серьезно. Вдумайтесь: его все хейтят за то, как он ужасно распоряжаться атакующей линией, морозит Палмера на лавке и прочее, а для самого Саутгейта главная проблема - это отсутствие альтернативы Кальвину Филиппсу в составе.
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Чтобы выйти на другой уровень - нужно избавиться от тебя 🤡
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8 лет последние
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Ответ zy888.8
Англии Тони Крооса нехватает. Беллингем это так, детский сад.
Беллингем был физически просевший, Саутгейту стоило его заменить на свежего игрока, но тот решил деревяшек в нападение отправить
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Англия "недостаточно хорошо распоряжается мячом" уже восемь лет как. Такой вот намёк, сэр Гарет...
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Английский Драган Стойкович. Полный декласс классной сборной. Даже у Биг Сэма или старины Шона Дайча получится рулить лучше. Может, и увидим одного из них после Евро.
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Вам или тебе?)
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Ответ EnzoAmatera
Вот и самый просто ответ тем, кто кричит, что команды могут играть без тренеров из-за набора футболистов, Англия ярый пример, что без тренера имея миллиардный состав толку ноль
Франция 2006 - тренировал сам Зидан и ко, второе место на ЧМ
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Ответ Born is the King
А как с мячом распоряжаться, если выходит Боуэн с пузом, как у беременной негритянки вместо МВП сезона АПЛ
Фоден был на поле :)
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Там Мойес из ВХ свободен теперь, он и то лучше футбол в сборной поставит, чем Южные ворота.
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Ты Гарет Саутгейт, ты трусливый мазафака который просрал домашний финал.
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