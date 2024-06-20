Саутгейт про 1:1 с Данией: «Англия недостаточно хорошо распоряжается мячом, нам нужно выйти на другой уровень»

Гарет Саутгейт признал, что Англия провела против Дании (1:1) не лучший матч.

«Очевидно, получилось не так хорошо, как мы надеялись. Сейчас мы недостаточно хорошо распоряжаемся мячом, нам нужно выйти на другой уровень.

Нужно лучше, чем в первых двух матчах, оказывать давление на соперников. Сейчас мы попросту играем не так, как хотели бы», – сказал главный тренер сборной Англии.

Англия с 4 очками лидирует в группе С после двух туров. У Дании и Словении по 2 балла, у Сербии – 1

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?