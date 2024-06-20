Саутгейт про 1:1 с Данией: «Англия недостаточно хорошо распоряжается мячом, нам нужно выйти на другой уровень»
Гарет Саутгейт признал, что Англия провела против Дании (1:1) не лучший матч.
«Очевидно, получилось не так хорошо, как мы надеялись. Сейчас мы недостаточно хорошо распоряжаемся мячом, нам нужно выйти на другой уровень.
Нужно лучше, чем в первых двух матчах, оказывать давление на соперников. Сейчас мы попросту играем не так, как хотели бы», – сказал главный тренер сборной Англии.
Англия с 4 очками лидирует в группе С после двух туров. У Дании и Словении по 2 балла, у Сербии – 1
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Кстати, Саутгейт убрал Грилиша и Мэдисона из заявки, а вот они как раз и могли наладить владение и контроль. Да, они были в плохой форме, но класс игрока - это класс игрока, он не выветривается.
Ах да, и кстати, это первый на Евро матч, когда ничью Англии принес не тренер Англии, а Гвардиола, ведь гол сделал Уокер именно по заветам Гвардиолы: в агрессивном и смелом прессинге отобрал мяч в чужой трети. Я думаю, на тренировках Саутгейт его ругает за такие рывки.
Жалко англичан. Футбольная страна, а тренера на самое качественное поколение поставили натурально шута горохового.
Да чего уж там, слишком мягко это, Саутгейт шарлатан и слабый тренер)))