Кейн забил 50 голов в 54 матчах сезона – 44 за «Баварию» и 6 за Англию

Харри Кейн забил 50 голов в 54 матчах сезона.

Форвард сборной сегодня отметился голом в матче чемпионата Европы против (1:1, первый тайм), открыв счет на 18-й минуте.

На счету 50 голов в 54 играх сезона. 44 мяча в 45 матчах нападающий забил за «Баварию», 6 голов в 9 играх – за Англию.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Дания – Англия.