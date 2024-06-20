Кейн забил 50 голов в 54 матчах сезона – 44 за «Баварию» и 6 за Англию
Харри Кейн забил 50 голов в 54 матчах сезона.
Форвард сборной Англии сегодня отметился голом в матче чемпионата Европы против Дании (1:1, первый тайм), открыв счет на 18-й минуте.
На счету Кейна 50 голов в 54 играх сезона. 44 мяча в 45 матчах нападающий забил за «Баварию», 6 голов в 9 играх – за Англию.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Дания – Англия.
Надеюсь, Харри своё возьмёт, но не в составе англичан. Из-за тренера этой команде вообще не хочется желать удачи. Пусть скорее едут домой.