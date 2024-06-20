Кейн забил 50 голов в 54 матчах сезона – 44 за «Баварию» и 6 за Англию

Теги Бавария Сборная Англии по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил 50 голов в 54 матчах сезона.

Форвард сборной Англии сегодня отметился голом в матче чемпионата Европы против Дании (1:1, первый тайм), открыв счет на 18-й минуте.

На счету Кейна 50 голов в 54 играх сезона. 44 мяча в 45 матчах нападающий забил за «Баварию», 6 голов в 9 играх – за Англию.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Дания – Англия.

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12 комментариев
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Ответ rigobersong
Все равно зм африканцу из реала с парой голов дадут:))
Интересно, что этот африканец двойку против Кейна закинул, и в ответном после его удара забил Хоселу.
+23
-5
+18
Ответ rigobersong
Все равно зм африканцу из реала с парой голов дадут:))
Сколько титулов эти голы принесли Баварии в этом сезоне? В каких важных играх Кейн помог своими голами Баварии?)
+9
-1
+8
Все равно зм африканцу из реала с парой голов дадут:))
+39
-35
+4
Безумно жаль Харри. Очень нравится этот игрок, да и как человек он вроде тоже приятный. Даже в "Баварии" с трофеями не повезло, реально будто какое-то проклятье. Про сборную даже говорить нечего. Саутгейт — позорник, уже который год убивающий потенциал безумно крутого состава.

Надеюсь, Харри своё возьмёт, но не в составе англичан. Из-за тренера этой команде вообще не хочется желать удачи. Пусть скорее едут домой.
+4
0
+4
Ответ rigobersong
Все равно зм африканцу из реала с парой голов дадут:))
Браиму Диасу?
+5
-1
+4
Махина
+4
-1
+3
Машина не одного сезона
0
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0
У Кейна здесь ещё и хеттрик будет!
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