Комментатор Иваницкий о высказывании про «шмар»: «Это неприемлемая риторика. Приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова»

Теги самбо Матч ТВ брань Игры БРИКС Владимир Иваницкий Кирилл Князьков Единоборства

Комментатор Владимир Иваницкий извинился из-за слов о «шмарах».

Иваницкий, комментируя Игры БРИКС, в прямом эфире назвал самбиста Кирилла Князькова «представителем русов» и посоветовал девушкам «взять его на заметку». 

«Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», – заявил он.

Позже телеканал «Матч ТВ» отстранил комментатора от эфиров.

«Честно говоря, удивлен, что мой комментарий вызвал такой резонанс в интернете. Фрагмент видео разлетелся стремительно, новость об отстранении еще быстрее. Видел и комментарии, которыми аудитория хотела меня поддержать, но они все переходили в неприемлемую грубость.

Особенно расстроила реакция самого спортсмена, поэтому прошу прощения у Кирилла Князькова и его девушки. Не хотел никого задеть или обидеть этими выражениями – вне зависимости от позиции, это просто неприемлемая риторика. Я приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова.

Надеюсь, что с «Матч ТВ» мы продолжим работать в дальнейшем. Например, 1 июля на Аллее славы ЦСКА состоится официальное открытие бюста моего отца Александра Иваницкого, чемпиона мира и Олимпийских игр по вольной борьбе, и я очень благодарен руководству, что это событие не останется без внимания телеканала», – сказал Иваницкий.

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21 комментарий
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переобувицкий
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всем шмарам пис
всем русам кис
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*здесь должна быть гифка с Гомером*
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Есть хороший литературный синоним - хабалка, но дело в том, что он реально не въезжает, что свои оценочные сватовские суждения стоит приберечь для кухонных разговоров или в пивнушке со своими "кентами" или "маромойками", но не в эфире. А лучше вообще повысить вибрации и не позволять себе этого.
По факту это оказалось слишком даже для общего не очень высокого уровня комментаторов. На него надавили он извинился, но это даже близко не о сделанных выводах, а тем более о раскаянии.
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Надо было «Приношу извинения всем шмарам, которых задели мои слова о русичах»
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+7
"Что ж ты, фраер, сдал назад" ©
+8
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Извиняюсь, что шлюх назвал шмарами
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Его уволили потому что оскорбились и Захарова, и Симоньян, и Матвиенко, и даже Терешкова, вспомнившие свою молодость
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Главный герой БРИКСиады, которого мы заслужили!
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"Надеюсь, что с «Матч ТВ» мы продолжим работать в дальнейшем." - вся суть извинений.
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"Помню, как ты подошел,
Как поскрипывал паркет,
Как поставил на мой стол
Чайных роз большой букет…"
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шмарозил глупость
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Какой турнир такой и комментатор
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Лучше бы тогда и не говорил,или не извинялся уже. Весь сок пропал сразу. Этот спекся,несите следующего!
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Приношу извинения всем курвам за то, что назвал их шмарами. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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Что ж ты фраер сдал назад. Сказал - стой до конца. Что ж ты прогибаешься из за денег.
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Зассал, что самбист спросит пояснить))
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Зачем извиняться за личное мнение? От этого Шмара не перестанет быть собой.
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Нечего было рассказать про историю спорта, значимых людей, вот и начал нести всякую пургу, теперь извиняется. Где-то напоминает Губерниева. Тоже любит подтянуть всякую желтизну.
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Ответ Its my life
Извиняюсь, что шлюх назвал шмарами
"Ты сделал мой день"
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