Комментатор Иваницкий о высказывании про «шмар»: «Это неприемлемая риторика. Приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова»

Комментатор Владимир Иваницкий извинился из-за слов о «шмарах».

Иваницкий, комментируя , в прямом эфире назвал самбиста Кирилла Князькова «представителем русов» и посоветовал девушкам «взять его на заметку».

«Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», – заявил он.

Позже телеканал «Матч ТВ» отстранил комментатора от эфиров.

«Честно говоря, удивлен, что мой комментарий вызвал такой резонанс в интернете. Фрагмент видео разлетелся стремительно, новость об отстранении еще быстрее. Видел и комментарии, которыми аудитория хотела меня поддержать, но они все переходили в неприемлемую грубость.

Особенно расстроила реакция самого спортсмена, поэтому прошу прощения у Кирилла Князькова и его девушки. Не хотел никого задеть или обидеть этими выражениями – вне зависимости от позиции, это просто неприемлемая риторика. Я приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова.

Надеюсь, что с «Матч ТВ» мы продолжим работать в дальнейшем. Например, 1 июля на Аллее славы ЦСКА состоится официальное открытие бюста моего отца Александра Иваницкого, чемпиона мира и Олимпийских игр по вольной борьбе, и я очень благодарен руководству, что это событие не останется без внимания телеканала», – сказал Иваницкий.

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