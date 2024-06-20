«Когда Путин пожал мне руку, захотелось замотать ее в кулек и больше никогда не мыть. Все эти Ельцины, Горбачевы – тьфу, даже не половина от его силы. Взглядом съест любого!» Федьков о встрече с президентом
Андрей Федьков рассказал о впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным.
– При входе в Кремль серьезно обыскивали?
– Попросили оставить телефоны. Но это фигня, страшно другое. Я курящий, а где в Кремле покурить?
– Как выкрутились?
– Путин опоздал на сорок минут. Пока его ждали, успели сбегать в туалет и покурить там. А когда зашел президент, сразу забыл о сигаретах.
– Почему?
– Мощнейшее впечатление. Взять этих Ельциных, Горбачевых – тьфу, даже фамилию называть не хочу. Они даже не половина от Путина, от его силы.
Владимир Владимирович только зашел – и тут же насквозь прожег глазами. Взглядом съест любого! Уничтожит сразу, если что-то не по его правилам. Такое чувство: если попасть к нему на допрос, то расскажешь все – даже чего не знаешь.
Когда Путин пожал мне руку, мне захотелось замотать ее в кулек и больше никогда не мыть, – сказал бывший игрок «Ахмата» и сборной России.
Достойный персонаж
Жаль они не знают какой он могущественный
шубу в шкафу?
Затем повестка сменилась, по телевизору стали вещать противоположные вещи. Сейчас телевидение «нового героя» раскрутило. Спецом избегая контекста, распад СССР из-за экономических проблем, чтобы бы сейчас делало, как бы формировало бюджет правительство с ценой нефти в 17 долларов? Многим ли пенсионерам, учителям, врачам, силовикам смогло бы платить пенсии и зарплаты? То-то же…
Но телевизор вещает - это всё благодаря ВВП, а не ценам на полезные ископаемые.
жизнь удалась у дегроеда.