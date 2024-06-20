«Когда Путин пожал мне руку, захотелось замотать ее в кулек и больше никогда не мыть. Все эти Ельцины, Горбачевы – тьфу, даже не половина от его силы. Взглядом съест любого!» Федьков о встрече с президентом

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ахмат Владимир Путин Андрей Федьков Политика Футбол

Андрей Федьков рассказал о впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным.

– При входе в Кремль серьезно обыскивали?

– Попросили оставить телефоны. Но это фигня, страшно другое. Я курящий, а где в Кремле покурить?

– Как выкрутились?

– Путин опоздал на сорок минут. Пока его ждали, успели сбегать в туалет и покурить там. А когда зашел президент, сразу забыл о сигаретах.

– Почему?

– Мощнейшее впечатление. Взять этих Ельциных, Горбачевых – тьфу, даже фамилию называть не хочу. Они даже не половина от Путина, от его силы.

Владимир Владимирович только зашел – и тут же насквозь прожег глазами. Взглядом съест любого! Уничтожит сразу, если что-то не по его правилам. Такое чувство: если попасть к нему на допрос, то расскажешь все – даже чего не знаешь.

Когда Путин пожал мне руку, мне захотелось замотать ее в кулек и больше никогда не мыть, – сказал бывший игрок «Ахмата» и сборной России.

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113 комментариев
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Надо было отрубить и положить в банку, для потомков
+181
-7
+174
А чё он тогда драпанул из Москвы, когда приблатненный повар пошел на белокаменную?)))
+112
-7
+105
Глубоко
+86
-4
+82
Съест любого, но в дебатах ни разу в жизни не участвовал
+67
-2
+65
язык не высох?
+56
-4
+52
Холуй позорный. Вот откуда их столько взялось? Время такое что ли, что на виду только подобные персонажи?
+53
-2
+51
Ответ Гвискар
Мышка в гостях у удава,мокрая мышка
в гостях у моли
+47
-3
+44
Т.е. он с Горбачевым и Ельциным тоже встречался, раз сравнивает?
+47
-4
+43
"Экс-игрока сборной России Федькова условно пожизненно отстранили за удар судье головой в лицо в матче детских команд" - 2022 год.
Достойный персонаж
+43
-1
+42
Владимира Владимировича-каждый обманывает и водит за нос.
Жаль они не знают какой он могущественный
+36
-2
+34
Ответ Подкат Пенальтьевич
Надо было отрубить и положить в банку, для потомков
Причем лучше свою голову. Видно же, какой там куль умища у чувака.
+38
-4
+34
Ответ Поцелуй Оздоева
Вовка тот еще трус, это еще в 2004 было понятно, когда он, испугавшись второго тура выборов, отправил в отставку тогдашнее правительство
Когда я слышу словосочетания "резидент КГб", "советский офицер", "чемпион Ленинграда по дзюдо" или "президент России", то у меня одна ассоциация - "трус".
+43
-10
+33
кого эта полутораметровая моль может съесть?
шубу в шкафу?
+35
-2
+33
Мышка в гостях у удава,мокрая мышка
+33
-3
+30
Ответ Pixel 8
А чё он тогда драпанул из Москвы, когда приблатненный повар пошел на белокаменную?)))
Вовка тот еще трус, это еще в 2004 было понятно, когда он, испугавшись второго тура выборов, отправил в отставку тогдашнее правительство
+32
-6
+26
У меня батя так же, в свое время, про Ельцина говорил. «Взять этого Горбачёва, он даже не половина Борис Николаевич, от его силы. Настоящий русский мужик!»

Затем повестка сменилась, по телевизору стали вещать противоположные вещи. Сейчас телевидение «нового героя» раскрутило. Спецом избегая контекста, распад СССР из-за экономических проблем, чтобы бы сейчас делало, как бы формировало бюджет правительство с ценой нефти в 17 долларов? Многим ли пенсионерам, учителям, врачам, силовикам смогло бы платить пенсии и зарплаты? То-то же…
Но телевизор вещает - это всё благодаря ВВП, а не ценам на полезные ископаемые.
+28
-2
+26
По пути Газзаева...
+29
-4
+25
Ответ Men77
Т.е. он с Горбачевым и Ельциным тоже встречался, раз сравнивает?
Да, пока в туалете курил, видать непростые были сигаретки
+24
-2
+22
Ответ Петроград
Съест любого, но в дебатах ни разу в жизни не участвовал
Самый сильный президент, выигрывает выборы не выходя из кабинета!)))
+19
0
+19
Одним словом - Кавалер Ордена Кадырова.
+20
-2
+18
20 лет спустя – Мощнейшее впечатление. Взять этих Ельциных, Горбачевых, Путиных – тьфу, даже фамилию называть не хочу. Они даже не половина, от его силы...
+18
-2
+16
Ответ Подкат Пенальтьевич
Надо было отрубить и положить в банку, для потомков
Мощи получается
+19
-3
+16
с какой далёкой антресоли достали этого персонажа?
+14
0
+14
Так Дзюба показал, что можно делать этой рукой
+14
-1
+13
это в прямом смысле "культ личности", вот чистый просто
+14
-2
+12
Вы просто прочитайте заголовок и вдумайтесь! Потом снова прочитайте и вдумайтесь ещё раз... Обещаю неизгладимые впечатления.
+11
-1
+10
👅👅👅
+13
-3
+10
После встречи с Кадыровым Федьков вообще больше не мылся никогда
+9
0
+9
А зачем ходил то к Путину? Так и не рассказал...
+10
-1
+9
у этого коллекция: кадыр его обнимал, пу ему руку жал.
жизнь удалась у дегроеда.
+8
0
+8
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