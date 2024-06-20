«Когда Путин пожал мне руку, захотелось замотать ее в кулек и больше никогда не мыть. Все эти Ельцины, Горбачевы – тьфу, даже не половина от его силы. Взглядом съест любого!» Федьков о встрече с президентом

Андрей Федьков рассказал о впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным.

– При входе в Кремль серьезно обыскивали?

– Попросили оставить телефоны. Но это фигня, страшно другое. Я курящий, а где в Кремле покурить?



– Как выкрутились?

– Путин опоздал на сорок минут. Пока его ждали, успели сбегать в туалет и покурить там. А когда зашел президент, сразу забыл о сигаретах.

– Почему?

– Мощнейшее впечатление. Взять этих Ельциных, Горбачевых – тьфу, даже фамилию называть не хочу. Они даже не половина от Путина, от его силы.

Владимир Владимирович только зашел – и тут же насквозь прожег глазами. Взглядом съест любого! Уничтожит сразу, если что-то не по его правилам. Такое чувство: если попасть к нему на допрос, то расскажешь все – даже чего не знаешь.

Когда Путин пожал мне руку, мне захотелось замотать ее в кулек и больше никогда не мыть, – сказал бывший игрок « » и сборной России.