Долг Сафонова по алиментам – 59,47 млн рублей, данные опубликованы на сайте ФССП. Ранее вратарь «ПСЖ» оплатил 21 935 рублей, чтобы выехать из России

Матвей Сафонов должен более 59 миллионов рублей по алиментам.

Ранее 25-летнему вратарю, перешедшему из «Краснодара» в «ПСЖ», ограничили выезд из России из-за долга по алиментам.

Позднее появилась информация, что Сафонов выплатил 21 935 рублей и снял запрет на выезд.

По данным Федеральной службы судебных приставов, задолженность игрока составляет 59 миллионов 475 тысяч 589 рублей и 95 копеек. Соответствующая информация опубликована на сайте ФССП, сообщает «Р-Спорт».

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