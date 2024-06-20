Долг Сафонова по алиментам – 59,47 млн рублей, данные опубликованы на сайте ФССП. Ранее вратарь «ПСЖ» оплатил 21 935 рублей, чтобы выехать из России
Матвей Сафонов должен более 59 миллионов рублей по алиментам.
Ранее 25-летнему вратарю, перешедшему из «Краснодара» в «ПСЖ», ограничили выезд из России из-за долга по алиментам.
Позднее появилась информация, что Сафонов выплатил 21 935 рублей и снял запрет на выезд.
По данным Федеральной службы судебных приставов, задолженность игрока составляет 59 миллионов 475 тысяч 589 рублей и 95 копеек. Соответствующая информация опубликована на сайте ФССП, сообщает «Р-Спорт».
Адвокат экс-жены Сафонова: «Дальше – суды в России и во Франции. Когда в дело вмешивается власть, законы перестают работать»
А вообще эта история очередная глава книги про *почти небожителей*, когда одним с таким огромным долгом пересекать границу России можно, а простых людей с долгом 750 евро развернут.
С другой стороны странно когда какая то дама получает миллионы палец о палец не ударив
Должна быть какая то минимальная и максимальная планка по алиментам
2. Не заводи детей. В чём проблема?
3. Разводишься? Сразу решай все вопросы. А не так, что с тобой только через суд все разговоры. Если бы он как, например, Аршавин сам шёл на контакт, то ему бы суд позволил уменьшить суммы. Ты посмотри как сильно уменьшили % Аршавину. Там вроде бы около 20% ему "простили".
По итогу сафонов сам виноват, что дурак.