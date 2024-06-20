Долг Сафонова по алиментам – 59,47 млн рублей, данные опубликованы на сайте ФССП. Ранее вратарь «ПСЖ» оплатил 21 935 рублей, чтобы выехать из России

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция происшествия Краснодар Матвей Сафонов Р-Спорт деньги Футбол

Матвей Сафонов должен более 59 миллионов рублей по алиментам.

Ранее 25-летнему вратарю, перешедшему из «Краснодара» в «ПСЖ», ограничили выезд из России из-за долга по алиментам.

Позднее появилась информация, что Сафонов выплатил 21 935 рублей и снял запрет на выезд.

По данным Федеральной службы судебных приставов, задолженность игрока составляет 59 миллионов 475 тысяч 589 рублей и 95 копеек. Соответствующая информация опубликована на сайте ФССП, сообщает «Р-Спорт».

Адвокат экс-жены Сафонова: «Дальше – суды в России и во Франции. Когда в дело вмешивается власть, законы перестают работать»

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144 комментария
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Ну закрывает же по мере возможностей, что пристали? =)
+111
-3
+108
Ответ SMART789
С законодательством конечно надо что то делать, по сути это ухищрения С другой стороны странно когда какая то дама получает миллионы палец о палец не ударив Должна быть какая то минимальная и максимальная планка по алиментам
Ну это же не какая-то дама, а бывшая жена. Кто заставлял его жениться на ней, потом еще и изменить
+90
-10
+80
Ответ SMART789
С законодательством конечно надо что то делать, по сути это ухищрения С другой стороны странно когда какая то дама получает миллионы палец о палец не ударив Должна быть какая то минимальная и максимальная планка по алиментам
Процентное соотношение от зп, гораздо лучше регулируется, чем фиксированная сумма, так как и работа может меняться и тп
+55
-2
+53
Простой работяга с долгами по алиментам в 100 тысяч фиг бы выехал заграницу
+51
-5
+46
Закон немножко по-дэбильному составлен..
+54
-10
+44
Кароч , главное алиментов чтобы было меньше 60 млн , тогда смело можно в аэропорт )
+31
-1
+30
Ответ Voyager
Нигде в мире нет процента, только в России. Везде фиксированная сумма равная где-то прожиточному минимуму. где-то 300 евро, 400 евро, в россии около 20к. 60 млн. за так, это варварство.
это где миллионеры ребенку платят 300 евро?
+24
-1
+23
О чести и достоинстве Сафонова говорит хотя бы тот факт, что он начал изменять своей бывшей жене, с которой знаком чуть ли не с детства как минимум с того момента как обрюхатил ее. Раз не умеешь вовремя вытаскивать - плати. УЖ много эти 59 млн или мало не наше с вами дело. А теперь челик еще и от обязанностей по алиментам уклоняется, при том, что эти самые 60 млн с его зп являются посильной суммой и никак не отразятся на его образе жизни.

А вообще эта история очередная глава книги про *почти небожителей*, когда одним с таким огромным долгом пересекать границу России можно, а простых людей с долгом 750 евро развернут.
+26
-5
+21
Ответ SMART789
С законодательством конечно надо что то делать, по сути это ухищрения С другой стороны странно когда какая то дама получает миллионы палец о палец не ударив Должна быть какая то минимальная и максимальная планка по алиментам
Странно, что миллионер не платит алименты
+22
-1
+21
Ответ Voyager
Нигде в мире нет процента, только в России. Везде фиксированная сумма равная где-то прожиточному минимуму. где-то 300 евро, 400 евро, в россии около 20к. 60 млн. за так, это варварство.
Это не так. В США проценты, и в Англии тоже
+19
0
+19
Ответ Ivan Sergeev
Комментарий скрыт
Нечего заводить ребёнка, если не готов терпеть до старости.
+20
-3
+17
Ответ SMART789
С законодательством конечно надо что то делать, по сути это ухищрения С другой стороны странно когда какая то дама получает миллионы палец о палец не ударив Должна быть какая то минимальная и максимальная планка по алиментам
у всех разные доходы, так что % от дохода - справедливо
+18
-1
+17
С законодательством конечно надо что то делать, по сути это ухищрения

С другой стороны странно когда какая то дама получает миллионы палец о палец не ударив

Должна быть какая то минимальная и максимальная планка по алиментам
+45
-29
+16
Позорник. Как будто долг пропадёт, только хуже себе делает.
+19
-3
+16
Почему работодатель (футб клуб) не перечислял из зарплаты положенные алименты???
+14
0
+14
Ответ dr. cage
Закон немножко по-дэбильному составлен..
Миша, всё переписываем
+15
-1
+14
Ответ Святой Патрик
Ну закрывает же по мере возможностей, что пристали? =)
в поте лица
+14
-1
+13
Ответ dr. cage
Закон немножко по-дэбильному составлен..
не немножко
+14
-1
+13
Ответ SMART789
С законодательством конечно надо что то делать, по сути это ухищрения С другой стороны странно когда какая то дама получает миллионы палец о палец не ударив Должна быть какая то минимальная и максимальная планка по алиментам
любая планка по алиментам будет нарушать права ребенка. Такой вариант вообще не прокатит
+13
-3
+10
Матвей , будь мужчиной, один фиг возвращаться , платить придётся
+12
-2
+10
Ответ SMART789
С законодательством конечно надо что то делать, по сути это ухищрения С другой стороны странно когда какая то дама получает миллионы палец о палец не ударив Должна быть какая то минимальная и максимальная планка по алиментам
1. Он изменял? Изменял. Так что сам виноват.
2. Не заводи детей. В чём проблема?
3. Разводишься? Сразу решай все вопросы. А не так, что с тобой только через суд все разговоры. Если бы он как, например, Аршавин сам шёл на контакт, то ему бы суд позволил уменьшить суммы. Ты посмотри как сильно уменьшили % Аршавину. Там вроде бы около 20% ему "простили".

По итогу сафонов сам виноват, что дурак.
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Ответ Омичёв
Простой работяга с долгами по алиментам в 100 тысяч фиг бы выехал заграницу
Такие через Беларусь спокойно выезжают.
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+8
То есть чел должен 59 лямов, а его свободно выпустили? Упоминать 21 тысячу в контексте многих миллионов вообще смысла нет.
+8
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+7
Ответ SMART789
С законодательством конечно надо что то делать, по сути это ухищрения С другой стороны странно когда какая то дама получает миллионы палец о палец не ударив Должна быть какая то минимальная и максимальная планка по алиментам
Алименты платятся на ребёнка. Так что это ни какая то дама получает, а ребёнок
+8
-1
+7
Ответ Адепт Суперлиги
Комментарий скрыт
причем здесь развод вообще?алименты на ребенка платятся независимо в браке ты состоял или нет,если это твой ребенок.
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0
+7
Ответ Ф_Крюгер
Почему работодатель (футб клуб) не перечислял из зарплаты положенные алименты???
Вопрос к приставу это он должен направить постановление а если не перечисляет сделать проверку бухгалтерии . Наверно адвокат Сафонова работал хорошо пару сотен заносил чтоб на работы на лямы не отправляли. А вот адвокат жены не работал от слова совсем не в прокуратуру не пожаловался не вообще приставам не ходил просто интерьвью раздавал
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+6
Не Спортс, а пусть говорят
+8
-2
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С год назад Малкома за 300 тыс долгов грозились не выпустить, а тут 60 млн. Хотя чего это я, как обычно, обоих отпустили. Пр этом обычный народ уже бы высушили. Все равны, но кто то таки ровнее
+5
0
+5
Да, тоже нашел его на сайте ФССП (надо Москву выбрать). Кстати, там есть кнопка "Оплатить", так что если кому-нибудь жалко Матвея...
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0
+5
Ответ Варлампий Варлампий
То есть чел должен 59 лямов, а его свободно выпустили? Упоминать 21 тысячу в контексте многих миллионов вообще смысла нет.
Был долг перед государством в 21 тысячу по другому делу. Его позорник оплатил. Потом пристав уже начал работать по следующему долгу в 60млн. После того, как герой-любовник сматался.
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