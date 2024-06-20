Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков перешел в «Зенит».

Петербургский клуб заключил соглашение с 24-летним полузащитником по схеме «4+1».

«Сине-бело-голубые приветствуют Максима Глушенкова в Петербурге и желают достижения новых результативных рекордов в составе «Зенита»», – говорится в заявлении клуба из Санкт-Петербурга.

В 38 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету 8 голов и 21 ассист. Подробнее его статистику можно изучить здесь.