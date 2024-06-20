Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия трансферы Максим Глушенков Футбол

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков перешел в «Зенит».

Петербургский клуб заключил соглашение с 24-летним полузащитником по схеме «4+1».

«Сине-бело-голубые приветствуют Максима Глушенкова в Петербурге и желают достижения новых результативных рекордов в составе «Зенита»», – говорится в заявлении клуба из Санкт-Петербурга.

В 38 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету Глушенкова 8 голов и 21 ассист. Подробнее его статистику можно изучить здесь.

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262 комментария
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Искренне желаю сесть на банку рядом с Изидором
+201
-99
+102
А где славная академия газпром-миллера?
+147
-47
+100
Ответ ZarvuR2020
Что он тебе сделал?
Это же очевидно,бросил.
+129
-45
+84
Ответ _fr0st_
Искренне желаю сесть на банку рядом с Изидором
Что он тебе сделал?
+101
-39
+62
Ответ munkz
Закончил карьеру
Он же не в спартак перешел.
+75
-26
+49
Ответ Michael33
Комментарий удален пользователем
о нет, зенит опять купил игрока, да как они смеют((( да ещё и из московского клуба, плак-плак((
+138
-91
+47
пожар в комментах - чистое наслаждение)
+76
-36
+40
Ответ Michael33
Комментарий удален пользователем
Тогда что сказать про ваш клуб, который брал Пиняева и Глушенкова и заплатил больше агенту, чем их предыдущему клубу? Не было обидно покупать у провинциальной команды важные активы клуба и не дать показать себя им лучше по ходу чемпионата? Ах да, это же другое.
+44
-10
+34
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Тиль стоил как Дуглас и Клаудиньо в сумме, но баблом убивает Зенит. Может, просто работать надо уметь?
+40
-6
+34
Всегда забавляет, когда в Зенит переходит игрок сразу же начинается какой-то треш на ветках происходить. Значит он на что-то рассчитывает и он же мог не согласиться на переход. Но во всем у всех виноват Зенит. Удачи ему!
+54
-27
+27
Ответ FeNs
Зенит надо сказать, хорошую сделку провернул. 5 млн евро всего, хз почему так дешего отдал Локо. Для тех кто думал, что Глушенков фанат Локо, ну вы то куда, это даже не воспитанник. Для тех кто уверен что Глушенков играть не будет - ТО еще не закончилось может и уйдут пару легов, а может и конкуренцию выиграет.
"хз почему так дешего отдал Локо" - есть такая штука, как отступные.
+26
0
+26
Зенит надо сказать, хорошую сделку провернул. 5 млн евро всего, хз почему так дешего отдал Локо.

Для тех кто думал, что Глушенков фанат Локо, ну вы то куда, это даже не воспитанник.

Для тех кто уверен что Глушенков играть не будет - ТО еще не закончилось может и уйдут пару легов, а может и конкуренцию выиграет.
+23
-5
+18
Как же подгорает зад у неадекватов)
Значит, тем лучше и приятнее будет, если Глушенков заиграет😏
+86
-68
+18
Ответ Michael33
Комментарий удален пользователем
Плак-плак. Локомотиву можно скупать российских игроков, а Зениту нельзя.
+30
-12
+18
Ответ Volgogradets
А где славная академия газпром-миллера?
Зачем академия, когда есть админресурс, который позволяет иметь бюджет в 2 раза больше других клубов.
+50
-33
+17
Ответ AlexZhano__
Между прочим это первый за долгие годы трансфер из московской команды в Зенит, не считая свободных агентов.
Isidor?
+21
-5
+16
Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий удален модератором
Написал болельщик Спартака ахахаха
+22
-8
+14
Ну что я могу сказать.
Жду от Макса, что он выгрызет место в старте и докажет всем, что переходил ради роста, а не ради денег.
Все возможности для этого у него есть
+23
-9
+14
Это первая реально громкая покупка паспортиста со времён Бухарова.
+15
-3
+12
Локо клуб без амбиций,раз уж так легко расстается с лидером .
+14
-3
+11
Ответ _fr0st_
Искренне желаю сесть на банку рядом с Изидором
желаешь сесть-садись и сиди
+16
-5
+11
Ответ Дядя ТУРА
Бюджета как у зенита нет ни у кого.
А бюджет как у Локомотива есть у всех?
+21
-11
+10
Ответ евГений
Человек раскрылся в Локомотиве и задолгое время в чемпионате появился игрок выдающий двухзначные показатели по ГП. Так его сразу же слопал газпром который будет мариновать его на банке ;))
Человек раскрылся в Крыльях и только после этого его увёл Локомотив. Также как сделал это с Пиняевым и Салтыковым. Всё остальное - враньё, нытьё и двойные стандарты.
+10
-1
+9
Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий удален модератором
свежо остроумно неожиданно резко
+18
-9
+9
Закончил карьеру
+43
-34
+9
Ответ Дмитрий Соболев
Согласен. Бегут за бабками,пусть на них и сидят. Зениту они никто не нужны,у них будет карнавал играть. Он просто ослабляет другие команды
Было бы кого ослаблять... Что-то Локо в тройке не видно
+15
-6
+9
Между прочим это первый за долгие годы трансфер из московской команды в Зенит, не считая свободных агентов.
+16
-9
+7
Пылесос: ON☑️
+25
-18
+7
Ответ Всеволод Бобров
Что приятного? Что чемпионат лишился ещё одной конкурентоспособной команды?
команда не была конкурентноспособной, если держалась на одном игроке.
к зениту какие вопросы? всем можно покупать кого угодно и где угодно, а зенит должен думать о том, как бы случайно никого не ослабить?) может ещё своих игроков начать дарить, в качестве благотворительности?
+8
-1
+7
Добро пожаловать!)
+27
-20
+7
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