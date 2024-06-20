Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива»
Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков перешел в «Зенит».
Петербургский клуб заключил соглашение с 24-летним полузащитником по схеме «4+1».
«Сине-бело-голубые приветствуют Максима Глушенкова в Петербурге и желают достижения новых результативных рекордов в составе «Зенита»», – говорится в заявлении клуба из Санкт-Петербурга.
В 38 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету Глушенкова 8 голов и 21 ассист. Подробнее его статистику можно изучить здесь.
Для тех кто думал, что Глушенков фанат Локо, ну вы то куда, это даже не воспитанник.
Для тех кто уверен что Глушенков играть не будет - ТО еще не закончилось может и уйдут пару легов, а может и конкуренцию выиграет.
Значит, тем лучше и приятнее будет, если Глушенков заиграет😏
Жду от Макса, что он выгрызет место в старте и докажет всем, что переходил ради роста, а не ради денег.
Все возможности для этого у него есть
к зениту какие вопросы? всем можно покупать кого угодно и где угодно, а зенит должен думать о том, как бы случайно никого не ослабить?) может ещё своих игроков начать дарить, в качестве благотворительности?