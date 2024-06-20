МОК удалил фото Медведевой с сайта Олимпиады-2026 в Милане

Теги Каролина Костнер сборная России МОК сборная Италии по фигурному катанию женское катание Евгения Медведева Олимпиада-2026 Фигурное катание

МОК убрал фото россиянки Евгении Медведевой с сайта Олимпиады-2026 года.

Фото Медведевой с Олимпиады-2018 в Пхенчхане было обложкой к турниру по фигурному катанию на Играх в Милане. 

Также из раздела пропали фото Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. 

Теперь главным фото в разделе является изображение итальянской фигуристки Каролины Костнер. 

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70 комментариев
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Ну и дебилы.
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+58
Скоро сделают вид, что советских и российских фигуристов никогда не было в принципе. А что, очень удобно. Можно еще все медали, завоеванные отечественными фигуристами вычеркнуть из истории. Открываешь какой-нибудь список медалей, а там первое место..... никто не завоевал.
+52
-10
+42
Это уже бред какой-то. Ну перепишите, всех советских и российских чемпионов вычеркните из списка.
Белоусова с Протопоповым чем не угодили-то?
Позор и испанский стыд.
+36
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+33
Удивительно что так долго продержались), но теперь понятно, что нашим фигуристам к сожалению на ОИ не попасть
+33
-3
+30
Я думаю, что Женя это переживет)
Странно,что для этого им понадобилось почти два года)
+36
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+28
Ответ Parce
Комментарий удален модератором
Проблема как раз в том, что удаляют Белоусову и Протопопова. После такого делать вид, что выступить как нейтральный атлет - норма, это уже мазохизм. Всем должно быть понятно, что нейтральные атлеты из России на этой Олимпиаде - максимально политическое решение.
+28
-3
+25
Ну, и ладно ) наши фигуристы от этого хуже не стали ! А историю мирового ФК не перепишешь , легенды останутся легендами !
+29
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+23
Лицемеры и трусы...
+32
-11
+21
Это, конечно, было бы смешно, если бы не было так грустно.
Пытаются сделать вид, что русских не просто не сейчас, а что не было никогда.
Болящие
+25
-4
+21
действуют по текущей повестке,но,как убрали,так и вернут,да ещё и сделают вид,что ничего не было!!достижений наших прославленных величайших фигуристов жени медведевой и протопоповой-белоусова это никак в реале не умаляет,это лишь говорит о ведомой позиции мок,и они это знают,имхо!!
+27
-6
+21
Пытаться вычеркнуть из истории Белоусова и Протопопова- просто маразм функционеров от фигурного катания.
+21
-1
+20
Ну удаление Медведевой хоть и дико, но хотя бы объяснимо конъюнктурой. Но Белоусова? это уже ниже дна
+25
-5
+20
Можно этих фигуристов убрать с каких угодно сайтов, но они как были так и останутся легендами фигурного катания.
+19
0
+19
МОК использует практику забвения имени фараонов, которая была распространена в Древнем Египте? Или действует по принципу: "С сайта долой - из серддца вон"?
+20
-2
+18
Ответ Варлампий Варлампий
Комментарий удален модератором
Что бы вы и мок себе не придумали, но победы россиян - часть общемировой истории, часть олимпийской истории. И делать вид, что этого не было - это отрекаться от самих себя. Ущербная практика.
+19
-1
+18
Позорники
+19
-3
+16
Как страусы, засунули голову в песок и все-решили вопрос. А нет таких фигуристов российских и советских, видите ни одного фото и фамилии. Ещё бы из памяти людей вытравить. Но здесь бессильны
+18
-4
+14
Маразм, да и только!
+15
-5
+10
Я так понимаю и на зимней Олимпиаде не будет российских спортсменов.
Очень жаль
+11
-1
+10
Ответ Alex Taurus
Комментарий удален модератором
Не пишите ерунду. Более западные Белоусова с Протопоповым, жившие на этом западе по вашей логике еще больше получили.
+10
-1
+9
Ну, а что ещё можно ожидать от них, ущербных.
+11
-3
+8
Ответ Александр
ну, Каролина была изначально более уместна для "обложки" турнира фк на ои в Италии... думаю тут никакой политической или прочей подоплёки... просто замечание организаторов....
А Белоусова с Протопоповым тогда чем не угодили?
+11
-3
+8
По-видимому, МОК собирается "отменить" советское и российское фигурное катание!
+8
-1
+7
Ответ Светлана М
Можно этих фигуристов убрать с каких угодно сайтов, но они как были так и останутся легендами фигурного катания.
До которых нынешним претендентам на медали как до звезды
+9
-3
+6
Для них важнее прилепить плакаты с кривоногой Луной Хендрикс!😡
+13
-8
+5
Ответ Лера Кудрявцева_1116135517
Я так понимаю и на зимней Олимпиаде не будет российских спортсменов. Очень жаль
Никого не будет ни на ОИ-26, ни на ОИ-30. Только после следующих президентских выборов посмотрят, стоит ли - но смотря кто именно выиграет выборы.
+10
-5
+5
Что ж ты, МОК, сдал назад?!
+5
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+4
Собственно, ничего удивительного. Странно, что фото наших так долго не убирали, бан продляют третий год - и вдруг на обложке наша спортсменка.
С парниками вообще чудеса - люди сбежали из советского союза, имели швейцарское гражданство. Белоусова и Протопопов давно в ранге легенд в парном - и нате.
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МОК - хуже чем гомосексуалисты.
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Ответ Go-go-love
Лицемеры и трусы...
Скорее верные исполнители,что впрочем не меняет сути.
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