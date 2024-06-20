МОК удалил фото Медведевой с сайта Олимпиады-2026 в Милане
МОК убрал фото россиянки Евгении Медведевой с сайта Олимпиады-2026 года.
Фото Медведевой с Олимпиады-2018 в Пхенчхане было обложкой к турниру по фигурному катанию на Играх в Милане.
Также из раздела пропали фото Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова.
Теперь главным фото в разделе является изображение итальянской фигуристки Каролины Костнер.
Белоусова с Протопоповым чем не угодили-то?
Позор и испанский стыд.
Странно,что для этого им понадобилось почти два года)
Пытаются сделать вид, что русских не просто не сейчас, а что не было никогда.
Болящие
Очень жаль
С парниками вообще чудеса - люди сбежали из советского союза, имели швейцарское гражданство. Белоусова и Протопопов давно в ранге легенд в парном - и нате.