МОК удалил фото Медведевой с сайта Олимпиады-2026 в Милане

МОК убрал фото россиянки Евгении Медведевой с сайта Олимпиады-2026 года.

Фото Медведевой с Олимпиады-2018 в Пхенчхане было обложкой к турниру по фигурному катанию на Играх в Милане.

Также из раздела пропали фото Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова.

Теперь главным фото в разделе является изображение итальянской фигуристки Каролины Костнер.