Рио Фердинанд: «Я бы злился на Кейна и кричал. Форвард должен выполнять ту же нагрузку, что и остальные»
Рио Фердинанд раскритиковал форварда сборной Англии Харри Кейна.
Сегодня Англия сыграла вничью с Данией (1:1). Кейн отметился голом.
«Я бы злился на Кейна. Я бы кричал. Не могу допустить, чтобы мой центральный нападающий не выполнял ту же нагрузку, что и остальные игроки.
Я должен видеть такую же нагрузку и интенсивность от Кейна. Оказывайте на их центрального хавбека такое же давление, как на защитника», – сказал экс-футболист сборной Англии.
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