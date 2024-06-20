Рио Фердинанд: «Я бы злился на Кейна и кричал. Форвард должен выполнять ту же нагрузку, что и остальные»

Рио Фердинанд раскритиковал форварда сборной Англии Харри Кейна.

Сегодня Англия сыграла вничью с Данией (1:1). Кейн отметился голом.

«Я бы злился на . Я бы кричал. Не могу допустить, чтобы мой центральный нападающий не выполнял ту же нагрузку, что и остальные игроки.

Я должен видеть такую же нагрузку и интенсивность от Кейна. Оказывайте на их центрального хавбека такое же давление, как на защитника», – сказал экс-футболист сборной Англии.

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