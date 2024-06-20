Рио Фердинанд: «Я бы злился на Кейна и кричал. Форвард должен выполнять ту же нагрузку, что и остальные»

Теги Рио Фердинанд Сборная Англии по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Рио Фердинанд раскритиковал форварда сборной Англии Харри Кейна.

Сегодня Англия сыграла вничью с Данией (1:1). Кейн отметился голом.

«Я бы злился на Кейна. Я бы кричал. Не могу допустить, чтобы мой центральный нападающий не выполнял ту же нагрузку, что и остальные игроки.

Я должен видеть такую же нагрузку и интенсивность от Кейна. Оказывайте на их центрального хавбека такое же давление, как на защитника», – сказал экс-футболист сборной Англии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кейн же ясно дал понять, что он не понимает , что делать , слишком тренер у них гениальный, не каждый поймёт задумку
+46
-1
+45
Лучше злись на Саутгейта
+35
-1
+34
Это поколение до финала чемпионата Европы дошло, а ваше Рио, с Терри, Эшли Коулом, Лэмпардом, Джерардом, Руни и компанией России в отборе на Евро проигрывало
+9
-1
+8
Мостовой, ну вот играл человек, даже на ЧЕ, и чего?)
+4
0
+4
Кто не умеет играть, тот бегает
+1
0
+1
Ответ Бакыт Кадыров
Лучше злись на Саутгейта
Саутгейт эту сборную в финалы ЕВРО выводит.
0
0
0
Ответ Эдуард Романов
Кейн же ясно дал понять, что он не понимает , что делать , слишком тренер у них гениальный, не каждый поймёт задумку
Да и Рио Фердинанд говорит, исходя с точки зрения защитника, причем защитника-бульдога, каким он был сам. А нападающие типа Кейна больше все таки привыкли больше времени вверху проводить без фанатизма в деле помощи собственной защите и давления на полузащиту соперника.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий