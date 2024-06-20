Кубок Америки стартует! Аргентина против Канады, Уругвай сыграет с Панамой в понедельник, Бразилия – с Коста-Рикой во вторник

В США стартуют матчи 1-го тура Кубка Америки.

В ночь на пятницу сборная , действующий чемпион турнира, сыграет с .

В ночь на понедельник примут Боливию, встретится с Панамой.

В ночь на вторник будет противостоять Коста-Рике.

Кубок Америки

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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