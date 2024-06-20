Кубок Америки стартует! Аргентина против Канады, Уругвай сыграет с Панамой в понедельник, Бразилия – с Коста-Рикой во вторник

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В США стартуют матчи 1-го тура Кубка Америки.

В ночь на пятницу сборная Аргентины, действующий чемпион турнира, сыграет с Канадой.

В ночь на понедельник США примут Боливию, Уругвай встретится с Панамой.

В ночь на вторник Бразилия будет противостоять Коста-Рике.

Кубок Америки

1-й тур

Аргентина – Канада
Дата проведения
21 июня, 03.00, «Мерседес-Бенц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Перу – Чили
Дата проведения
22 июня, 03.00, «Ковбойс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Эквадор – Венесуэла
Дата проведения
23 июня, 01.00, «Levi's Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Мексика – Ямайка
Дата проведения
23 июня, 04.00, «Релиант стадиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

США – Боливия
Дата проведения
24 июня, 01.00, «Ковбойс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Уругвай – Панама
Дата проведения
24 июня, 04.00, «Sun Life Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Колумбия – Парагвай
Дата проведения
25 июня, 01.00, «Релиант стадиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бразилия – Коста-Рика
Дата проведения
25 июня, 04.00, «SoFi Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Америки

57 комментариев
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Обожаю Копа Америка! Интересно будет посмотреть на Аргентину, Бразилию, Уругвай, Чили.ну и на игру Месси.
+15
-3
+12
Аргентине победы на матче открытия🫡
+16
-4
+12
Ответ Зизуха
сетку конечно придумали, какие бы места Бразилия и Аргентина не заняли в своих группах до финала они не встретятся
Откуда такая уверенность, что Бразилия дойдет до финала?:) Особенно когда у них в атаке всякие Винисиус, Родриго, Рафинья, Мартинелли с 3-5 голами за 5 лет...
+9
-1
+8
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Кубок, который никто не будет смотреть)) Особенно жалко среднеазиатских глоров Леганесси))
С радостью посмотрим
+6
-1
+5
Окко красавчики, штаб у них поприятнее, чем у 3й кнопки. Очень рад буду услышать Казанского.
+4
0
+4
Удачи Чемпионам мира!:)) Должны побеждать!:))🇦🇷🤴💪
+5
-2
+3
Ответ Domian
КА интерес вызывает больше. Матч открытия 77 000. Аудитория 500 миллионов на разных площадках. Евро разрыдалась на 400 миллионов. Жаль даже адептов кринжа.
ты о чем, шиз? и я бы тоже с радостью присоединился, но увы, во взрослой жизни иногда надо вставать по утрам, однажды ты вырастешь и тоже с таким столкнешься ))
+3
-1
+2
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Кубок, который никто не будет смотреть)) Особенно жалко среднеазиатских глоров Леганесси))
Аудитория больше чем у Евро)
+5
-3
+2
сетку конечно придумали, какие бы места Бразилия и Аргентина не заняли в своих группах до финала они не встретятся
+2
0
+2
Месси может красиво завершить карьеру в сборной, если возьмёт вторую Копу подряд, это вполне реально, учитывая текущие расклады, Бразилия слишком пафосная сейчас, Уругвай нестабилен.
+3
-1
+2
Сетка у Аргентины конечно лёгкая. До финала ни с кем не встретиться из топов. Только Чили возможно с которыми в группе играть.
+3
-1
+2
Ответ Hello Berlin
Аргентине победы на матче открытия🫡
77 000 на стадионе, билеты все распроданы были за 20 минут.
Матч открытия соберёт 500 миллионов аудитории.
Это больше чем у Евро.
+11
-9
+2
Ответ Slonik23
Комментарий удален пользователем
Тебе кажется
+3
-1
+2
Ответ kaka10
по такой же схеме Аргентина выиграла ЧМ значит ЗМ 2024 практически в кармане у Леонеля
Результаты ЧМ с 2010го года.

Нидерланды 🥈🥉
Хорватия 🥈🥉
Франция🥇🥈

Легчайшая сетку нарисовали Месси, с командами которые в последние годы на каждом ЧМ в медалях были, куда там до Швейцарии с Марокко:))
+5
-3
+2
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Кубок, который никто не будет смотреть)) Особенно жалко среднеазиатских глоров Леганесси))
Шмара, лично ты будешь смотреть, я уверен
+3
-2
+1
Ответ Мишаня Кашников
Пффф кому он нужен, у нас тут Евро в самом разгаре
кубок копа америки конечно не ровня евро, но не такое дно как некоторые считают.Вот кубок африканских наций это пипец полный, в здравом уме наслаждаться им может мазохист.
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Ответ guizzy
Блин, я не распознал шизу, я с тобой серьёзно общался, а тупо ты оказался одним из фанбоев между Кришем и Месси. Извини, надеюсь больше не пересечёмся, таких пользователей только в игнор, чтобы не видеть сообщения )
У этого 🤡 ещё есть два аккаунта - Oleg и Бьёрн Дэли. Персофаны - низшая каста среди болельщиков
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0
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Ответ Domian
Да как то все равно после ЧМ с аудиторией в 5,9 миллиардов и самым величайшим финалом в истории, который посмотрели 3,9 миллиарда. Все данные опубликовал Форбс. Ни один турнир даже не близко.
Блин, я не распознал шизу, я с тобой серьёзно общался, а тупо ты оказался одним из фанбоев между Кришем и Месси. Извини, надеюсь больше не пересечёмся, таких пользователей только в игнор, чтобы не видеть сообщения )
+1
0
+1
Ответ Domian
77 000 на стадионе, билеты все распроданы были за 20 минут. Матч открытия соберёт 500 миллионов аудитории. Это больше чем у Евро.
500 миллионов… все Криштибои будут смотреть на истинного ГОАТа
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Думаю, будет очень интересный чемпионат. Для США это важная репетиция ЧМ 26 года.
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🇦🇷¡Vamos Albiceleste!
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как сложно жить конечно, когда надо на работу вставать

ну может с появлением этих веток на европейских воздух почище станет

удачи джамайке
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Ответ Prokuror Prokurorov
Окко красавчики, штаб у них поприятнее, чем у 3й кнопки. Очень рад буду услышать Казанского.
Жаль только сервис то ещё г
+2
-1
+1
Ответ Domian
За 20 минут распродажи 77 000 стадион.
А если Месси не выйдет, то, как у них там принято, люди будут требовать деньги назад.
+1
0
+1
Ответ kaka10
по такой же схеме Аргентина выиграла ЧМ значит ЗМ 2024 практически в кармане у Леонеля
Все верно, поэтому лучше сразу закупайте побольше носовых платков, потом будет дефицит.
+1
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0
Ответ kaka10
по такой же схеме Аргентина выиграла ЧМ значит ЗМ 2024 практически в кармане у Леонеля
Все ещё больно и обидно?)
Сетка у Аргентины 1/8 Австралия, 1/4 Голландия, 1/2 Хорватия Финал с ДЕЙСТВУЮЩИМИ Чемпионами Мира.
У кого сложнее была?)
Мне жаль фанатов роналду.
После 18.12.2022 вас только обнять и плакать)
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Ответ Tristan...
Опять скейтеры не будут спать всю ночь ради Месси
Да, я например не буду спать ,чтобы посмотреть на игру чемпионов мира Аргентина и на игру Месси!
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0
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Кубок, который никто не будет смотреть)) Особенно жалко среднеазиатских глоров Леганесси))
говори только за себя глупого
+1
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0
Ответ Domian
Да как то все равно после ЧМ с аудиторией в 5,9 миллиардов и самым величайшим финалом в истории, который посмотрели 3,9 миллиарда. Все данные опубликовал Форбс. Ни один турнир даже не близко.
эм, а причём тут ЧМ? Чемпионат Мира понятное дело популярнее и Евро и Копы вместе взятых ))
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Ответ Domian
И ещё вопрос, зачем Америке Южной и Северной, той же Азии, Африке, Австралии смотреть евро? Им этот турнир не интересен.
насчёт Америки согласен, там Копа будет популярнее Евро, а вот Африке, Азии, Австралии скорее всего интереснее всё же Евро. Как ни крути, но все их лучшие футболисты едут играть именно в Европу, у них популярны клубы Европейские, как итог они знают и переживают за европейских игроков.
Ни в коем случае не хочу принижать Кому, тоже очень интересный турнир, но и сходить с ума я заявляя, что он будет самым популярным не стоит.
При этом конечно включение в этом году США, Мексики и Канады, скорее всего удвоит аудиторию чемпионата. Ну и проведение матчей на симпатичных стадионах США тоже сыграет важную роль.
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