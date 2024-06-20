Кубок Америки стартует! Аргентина против Канады, Уругвай сыграет с Панамой в понедельник, Бразилия – с Коста-Рикой во вторник
В США стартуют матчи 1-го тура Кубка Америки.
В ночь на пятницу сборная Аргентины, действующий чемпион турнира, сыграет с Канадой.
В ночь на понедельник США примут Боливию, Уругвай встретится с Панамой.
В ночь на вторник Бразилия будет противостоять Коста-Рике.
Кубок Америки
1-й тур
- Дата проведения
- 21 июня, 03.00, «Мерседес-Бенц Стэдиум»
- Дата проведения
- 22 июня, 03.00, «Ковбойс»
- Дата проведения
- 23 июня, 01.00, «Levi's Stadium»
- Дата проведения
- 23 июня, 04.00, «Релиант стадиум»
- Дата проведения
- 24 июня, 01.00, «Ковбойс»
- Дата проведения
- 24 июня, 04.00, «Sun Life Stadium»
- Дата проведения
- 25 июня, 01.00, «Релиант стадиум»
- Дата проведения
- 25 июня, 04.00, «SoFi Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Матч открытия соберёт 500 миллионов аудитории.
Это больше чем у Евро.
Нидерланды 🥈🥉
Хорватия 🥈🥉
Франция🥇🥈
Легчайшая сетку нарисовали Месси, с командами которые в последние годы на каждом ЧМ в медалях были, куда там до Швейцарии с Марокко:))
ну может с появлением этих веток на европейских воздух почище станет
удачи джамайке
Сетка у Аргентины 1/8 Австралия, 1/4 Голландия, 1/2 Хорватия Финал с ДЕЙСТВУЮЩИМИ Чемпионами Мира.
У кого сложнее была?)
Мне жаль фанатов роналду.
После 18.12.2022 вас только обнять и плакать)
Ни в коем случае не хочу принижать Кому, тоже очень интересный турнир, но и сходить с ума я заявляя, что он будет самым популярным не стоит.
При этом конечно включение в этом году США, Мексики и Канады, скорее всего удвоит аудиторию чемпионата. Ну и проведение матчей на симпатичных стадионах США тоже сыграет важную роль.