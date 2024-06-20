УЕФА завел дело в отношении Даку, оскорблявшего македонцев и сербов, и расследует поведение фанатов на игре Хорватия – Албания
УЕФА сообщил о начале расследования из-за поведения фанатов Албании и Хорватии.
«В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня был назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплине для проведения расследования в отношении возможного расистского и/или дискриминационного поведения болельщиков, которое предположительно имело место в рамках матча группового этапа чемпионата Европы 2024 года между командами Хорватского футбольного союза (HNS) и Федерации футбола Албании (FSHF), сыгранного 19 июня 2024 года в Гамбурге, Германия», – говорится в пресс-релизе.
Также УЕФА завел отдельное дело в отношении форварда сборной Албании Мирлинда Даку, который выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов после матча с Хорватией.
Сербия готова сняться с Евро, если Албанию и Хорватию не накажут за кричалку «Убей серба»
Что грозит Сербии, если она снимется с Евро? И что будет с результатами ее матчей?
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Наказание будет, думаю, денежный штраф албанцам и дисквал Даку на 1 игру
Если бы сербы такое сделали - технарь и полгода дисквал игроку
Убей серба ! - это у них так же в порядке вещей зарядить, как у нас Судью на мыло !
Балканы - тот еще клубок змей
Как и албанцы
Есть прецедент, когда игрок сборной Сербии так орет на весь стадион?
Пореже бы их видеть на таких турнирах