УЕФА завел дело в отношении Даку, оскорблявшего македонцев и сербов, и расследует поведение фанатов на игре Хорватия – Албания

УЕФА сообщил о начале расследования из-за поведения фанатов Албании и Хорватии.

«В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня был назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплине для проведения расследования в отношении возможного расистского и/или дискриминационного поведения болельщиков, которое предположительно имело место в рамках матча группового этапа чемпионата Европы 2024 года между командами Хорватского футбольного союза (HNS) и Федерации футбола Албании (FSHF), сыгранного 19 июня 2024 года в Гамбурге, Германия», – говорится в пресс-релизе.

Также УЕФА завел отдельное дело в отношении форварда сборной Албании Мирлинда Даку, который выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов после матча с Хорватией.

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