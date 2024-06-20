УЕФА завел дело в отношении Даку, оскорблявшего македонцев и сербов, и расследует поведение фанатов на игре Хорватия – Албания

Теги Рубин премьер-лига Россия УЕФА Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу происшествия Сборная Албании по футболу Сборная Северной Македонии по футболу Евро-2024 Политика Мирлинд Даку Футбол

УЕФА сообщил о начале расследования из-за поведения фанатов Албании и Хорватии.

«В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня был назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплине для проведения расследования в отношении возможного расистского и/или дискриминационного поведения болельщиков, которое предположительно имело место в рамках матча группового этапа чемпионата Европы 2024 года между командами Хорватского футбольного союза (HNS) и Федерации футбола Албании (FSHF), сыгранного 19 июня 2024 года в Гамбурге, Германия», – говорится в пресс-релизе.

Также УЕФА завел отдельное дело в отношении форварда сборной Албании Мирлинда Даку, который выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов после матча с Хорватией.

Сербия готова сняться с Евро, если Албанию и Хорватию не накажут за кричалку «Убей серба»

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42 комментария
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Лучшим из решений, будет отправка Спартака в Пердив
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Ответ Сергей Голощапов
Лучшим из решений, будет отправка Спартака в Пердив
Ну хоть кто-то что-то дельное предложил!!!
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Ответ Иван Семёнов_1116167755
Комментарий скрыт
Завели дело не равно наказали
Наказание будет, думаю, денежный штраф албанцам и дисквал Даку на 1 игру
Если бы сербы такое сделали - технарь и полгода дисквал игроку
+25
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Ответ Иван Семёнов_1116167755
Комментарий скрыт
Каким людям, чиновникам из УЕФА? Это тем, кто оперативно реагировал на все, кроме тех эпизодов? Не смешно? Не надо лицемерить
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Дисквалификация до конца Евро этого у...,снятие очков с Хорватии и Албании, дисквалификация их на следующий Евро.
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На Спортсе об этой традиционной кричалке фанатов из Албании и Хорватии был уже материал !
Убей серба ! - это у них так же в порядке вещей зарядить, как у нас Судью на мыло !
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Ответ OldRedWhite
На Спортсе об этой традиционной кричалке фанатов из Албании и Хорватии был уже материал ! Убей серба ! - это у них так же в порядке вещей зарядить, как у нас Судью на мыло !
ну справедливости ради сербы тоже с удовольствием заряжают "уби уби уби усташа"

Балканы - тот еще клубок змей
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Ответ Иван Семёнов_1116167755
Почему "бы"? Сербы регулярно скандируют призывы убивать "шиптаров" и "усташей" на стадионах, и никто им технари не выписывает. Ещё прикол могу рассказать - фанаты Локомотива (нашего, московского, да) скандировали на матче против Скендербеу "Уби шиптара", не было ни дисквала стадиону, ни технаря команде. Но придумать, что "было бы, если бы", всегда приятнее, чем обратиться к фактам.
Прям на финальных частях мэйджоров уефа в рупор? Ну, ну ка, всегда интересно заполнить пробелы в знаниях
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Ответ Кенигсбергер
Зачем ты врешь? Сербы орут "Уби шиптара" чуть ли не на каждом матче. Много было технарей? Или это другое?
Сербы орут много чего
Как и албанцы
Есть прецедент, когда игрок сборной Сербии так орет на весь стадион?
+8
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От этих албанцев одна грязь и провокации.
Пореже бы их видеть на таких турнирах
+7
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Ответ Иван Семёнов_1116167755
Комментарий скрыт
А наказание в итоге какое будет, уже известно? То, что УЕФА заведет за это дело, было итак понятно.
+6
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+5
Ответ Иван Семёнов_1116167755
Комментарий скрыт
Специально зарегистрировался? Так переживает за албанцев... Дружок - албанец?
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+2
В кои-то веки уефа может сделать что-то полезное.
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Ааа, ну раз начал. Сколько лет они пытались услышать оскорбления в адрес России на мини-футбольном матче?
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Ответ Three Days Grace
Предлагаю Сергея Голощапова отправить на стажировку в программу аншлаг
В программу аншлаг а также золотой паспорт болельщика вручить надо
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Ответ Three Days Grace
Предлагаю Сергея Голощапова отправить на стажировку в программу аншлаг
Если мне предложат зарплату как у Джикии я согласен. Даже пузо отращу такое же
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Ответ Кенигсбергер
А зачем ты переводишь все на игрока? За ор одного игрока всей команде технарь не ставили и не ставят, и ты это прекрасно знал, когда писал свой коммент.
Так и тут не о команде речь, а об игроке
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Ответ ta-tosha
Дело завели для галочки, доказать - нереально, иначе всего этого был бы уже полон весь интернет
В смысле? Есть видео, крупным планом как в мегафон орет, и что орут с трибун
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Ответ Bor2193
Ну теперь он точно останется в Рубине.
Вот вкатят ему дискву на полгода, то-то Рубину щасье.
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Ответ Bor2193
Ну теперь он точно останется в Рубине.
Нет, его арабы купят.
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Ответ Kit244098
Даку не албанец. Он косовар. А это две большие разницы.
Ну прям. Как русские в прибалтике ?
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Казалось, причем здесь бутылка
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Ответ Иван Семёнов_1116167755
Комментарий скрыт
Согласен, ваще нищитово😂😂😂
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Главное, чтобы итоговое решение было хотя бы в ЭТОМ году.
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В угол поставят или просто пожурят?
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Дело очевидно кончится ничем. Или штрафом федерации тысячи в полторы евро.
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Ну теперь он точно останется в Рубине.
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