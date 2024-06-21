Месси – рекордсмен по матчам в Кубке Америки (35). Он обошел чилийца Ливингстона

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Чили по футболу Кубок Америки рекорды Серхио Ливингстон Футбол

Лионель Месси стал рекордсменом по числу матчей в Кубке Америки.

Форвард сборной Аргентины сделал голевую передачу в игре с Канадой (2:0), проведя 35-й матч в турнире.

Месси побил рекорд чилийского вратаря Серхио Ливингстона, на счету которого 34 игры в Кубке Америки в 40-50-х годах прошлого столетия.

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49 комментариев
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13 голов + 18 передач = 31г+п в 35 матчах хороший результат (статистика в плей-офф: 5 + 12 в 16 матчах)

Надеюсь, Месси станет 2х кратным Чемпионом Кубка Америки
+36
-12
+24
Ответ Капибарбер
Величайший футболист в истории!!
Да что там в истории - и в физике, и в химии.
+16
-2
+14
Ответ Turs
Ну сегодня должен был 2 банки ложить. Оба раза спежонил перекидывая вратаря
Ложить и пЕжон😱
+7
0
+7
Ответ Бегемотик
Аа что Канада делает на Кубке Южной Америки?
Кубок Америки по футболу 2024 — 48-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских и североамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который проходит с 20 июня по 14 июля 2024 года в США. Вся Америка играет
+11
-4
+7
Величайший футболист в истории!!
+31
-26
+5
Ответ PIT-BUL
Комментарий скрыт
Суровая Копа не чета нежной Европе.
+7
-4
+3
Ответ Бегемотик
Аа что Канада делает на Кубке Южной Америки?
Копа не чисто южноамериканский турнир. США пятый раз в нём участвует, а Мексика вообще одиннадцатый. Даже Япония два раза была.
+3
0
+3
Ответ Gio Vasadze
Посмотрел обзор, 3 раза Аргентина не смогла реализовать выход 1на1. Один раз Лаутаро, 2 раза Месси
И один раз Ди Мария.
+2
0
+2
Ответ Вальдано
Такие рекорды по проведенным матчам - это вотчина безтрофейника.. 😀.. Месси точно на это пофиг.. 13+18 - вот это уже серьёзно.. Суперуниверсал.. 👍
Интересно кого из вы имеете ввиду?
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Ответ Седесим Куиндесимов
Ну еще бы не сыграть 35 матчей в турнире который проводят по надуманным поводам каждый год
В 5 палате интернет провели?
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Ответ yikshkunug
А на ЧЕ 0 матчей Распиаренный пешеход
А что Месси европеец?
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Ответ yikshkunug
А на ЧЕ 0 матчей Распиаренный пешеход
И плов ЧМ 0+0
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Ответ Отец Абду
И 0 голов, как у Мбаппе и Мюллера:)
Мюллера то уж нетрогай, добряка.
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Ответ fussballer
Самый известный безтрофейник - Гарри Кейн)
Понятно.
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Ответ kaka10
Чем не повод для Золотого Мяча 2024
Вы от 8-ми в себе не можете прийти, что будет, если 9-й возьмёт, я даже не знаю.
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-5
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Ответ prigodich
Копа не чисто южноамериканский турнир. США пятый раз в нём участвует, а Мексика вообще одиннадцатый. Даже Япония два раза была.
и это только делает этот турнир бОльшей вушью чем он был до этого, когда его проводили каждые 1.5 года
+1
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0
Ответ Бегемотик
Аа что Канада делает на Кубке Южной Америки?
Ну там еще и Катар участвовал, так что...)
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0
Ответ Капибарбер
Кубок Америки по футболу 2024 — 48-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских и североамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который проходит с 20 июня по 14 июля 2024 года в США. Вся Америка играет
спасибо.
просто раньше вроде бы видел там только южноамертиканцев
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Ответ prigodich
Копа не чисто южноамериканский турнир. США пятый раз в нём участвует, а Мексика вообще одиннадцатый. Даже Япония два раза была.
Окай. Спасибо!
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Ответ Alex.K71
Осталось забить больше всех голов за всю историю Копы и вообще будет по красоте! Надеюсь на этом турнире Лео справиться с этой задачей, нужно всего 5 штук!!)👌
«пЕжоны ложат, великие торжествуют»😂
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Ответ Turs
Ну сегодня должен был 2 банки ложить. Оба раза спежонил перекидывая вратаря
Ну не спижонил конечно, просто немного не повезло, я бы так сказал!
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