Месси – рекордсмен по матчам в Кубке Америки (35). Он обошел чилийца Ливингстона
Лионель Месси стал рекордсменом по числу матчей в Кубке Америки.
Форвард сборной Аргентины сделал голевую передачу в игре с Канадой (2:0), проведя 35-й матч в турнире.
Месси побил рекорд чилийского вратаря Серхио Ливингстона, на счету которого 34 игры в Кубке Америки в 40-50-х годах прошлого столетия.
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Надеюсь, Месси станет 2х кратным Чемпионом Кубка Америки
просто раньше вроде бы видел там только южноамертиканцев