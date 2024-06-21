Месси – рекордсмен по матчам в Кубке Америки (35). Он обошел чилийца Ливингстона

Лионель Месси стал рекордсменом по числу матчей в Кубке Америки.

Форвард сборной сделал голевую передачу в игре с Канадой (2:0), проведя 35-й матч в турнире.

побил рекорд чилийского вратаря Серхио Ливингстона, на счету которого 34 игры в Кубке Америки в 40-50-х годах прошлого столетия.

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