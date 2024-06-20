Гарет Саутгейт: «Проведем глубокий анализ, чтобы понять, какие у нас проблемы. Но нет такого, что игроки прилагают недостаточно усилий»

Гарет Саутгейт взял на себя ответственность за блеклую игру сборной Англии.

Команда Саутгейта сыграла вничью с Данией в матче 2-го тура группового этапа .

– Мы разочарованы игрой в этих двух матчах. Проведем глубокий анализ, чтобы понять, какие у нас проблемы. Ближайшие пару дней потратим на это. Знаем, что уровень должен быть выше.

Нужно понимать, в какой мы атмосфере, какие вокруг ожидания. Нужно пройти через этот вызов. Я тренер, это моя ответственность. И нам придется пройти через сложные моменты. И сегодня был сложный момент, несомненно. Нужно сохранять спокойствие и искать способы становиться лучше.

Мы не можем искать оправдания для уровня этого игры. Нужно принимать ответственность на себя. Но скажу, что я был защитником, поэтому понимаю, каково играть на таком поле. Любой отскок мяча может привести к проблемам для команды.

– играет лучше или хуже, чем вы ожидали? Какие впечатления?

– Если говорить о сегодня, то мы не прессинговали с необходимой интенсивностью и легко теряли позиции. Нужно играть лучше, если хотим дойти до поздних стадий турнира. Этого все ждут.

– Почему заменили ?

– Он 5-6 недель не играл 90 минут. Мы заменили его, чтобы добавить команде скорости и энергии. Это касается всех замен.

Наш прессинг был недостаточно интенсивным, поэтому некоторым игрокам приходилось опускаться ниже. Мы понимаем, какие у нас игроки. Нужно найти способ действовать более компактно, чем в последних трех проведенных таймах.

Нет такого, что эти парни прилагают недостаточно усилий. Не думаю, что люди смотрят и говорят: «Им все равно», – передает слова главного тренера англичан корреспондент Спортса Любовь Курчавова.