Гарет Саутгейт: «Проведем глубокий анализ, чтобы понять, какие у нас проблемы. Но нет такого, что игроки прилагают недостаточно усилий»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Гарет Саутгейт взял на себя ответственность за блеклую игру сборной Англии.

Команда Саутгейта сыграла вничью с Данией в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.

– Мы разочарованы игрой в этих двух матчах. Проведем глубокий анализ, чтобы понять, какие у нас проблемы. Ближайшие пару дней потратим на это. Знаем, что уровень должен быть выше.

Нужно понимать, в какой мы атмосфере, какие вокруг ожидания. Нужно пройти через этот вызов. Я тренер, это моя ответственность. И нам придется пройти через сложные моменты. И сегодня был сложный момент, несомненно. Нужно сохранять спокойствие и искать способы становиться лучше.

Мы не можем искать оправдания для уровня этого игры. Нужно принимать ответственность на себя. Но скажу, что я был защитником, поэтому понимаю, каково играть на таком поле. Любой отскок мяча может привести к проблемам для команды.

Англия играет лучше или хуже, чем вы ожидали? Какие впечатления?

– Если говорить о сегодня, то мы не прессинговали с необходимой интенсивностью и легко теряли позиции. Нужно играть лучше, если хотим дойти до поздних стадий турнира. Этого все ждут.

– Почему заменили Харри Кейна

– Он 5-6 недель не играл 90 минут. Мы заменили его, чтобы добавить команде скорости и энергии. Это касается всех замен.

Наш прессинг был недостаточно интенсивным, поэтому некоторым игрокам приходилось опускаться ниже. Мы понимаем, какие у нас игроки. Нужно найти способ действовать более компактно, чем в последних трех проведенных таймах.

Нет такого, что эти парни прилагают недостаточно усилий. Не думаю, что люди смотрят и говорят: «Им все равно», – передает слова главного тренера англичан корреспондент Спортса Любовь Курчавова.

51 комментарий
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Главное во время следствия не выйти на самого себя
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Результат анализа прост - уволить Саутгейта
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Этож настоящий талант, такой состав заставить играть в унылую блевотину.Даже Беллингема и Фодена. Не каждый сможет. Думаю англы должны дать пожизненный контракт этому гению
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Проблема только в тренере
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Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Этож настоящий талант, такой состав заставить играть в унылую блевотину.Даже Беллингема и Фодена. Не каждый сможет. Думаю англы должны дать пожизненный контракт этому гению
Когда я увидел в первом тайме, как Сака из раза в раз пытается бороться за верховые отскоки в своей штрафной стало грустно. После отбора Фоден и Сака стоят на своей половине и даже не думают бежать вперед. Убого и трусливо.
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Ответ Temer
Главное во время следствия не выйти на самого себя
Супер!!! Очень тонко!!!
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Гарет Саутгейт: у нас нет слова проблема
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После длительного углубленного анализа, мы поняли что проблема сборной Англии это ее тренер. Обидно вышло.
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Иди в отставку, что мучаешь всю Англию?
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Ты уже 8 лет у руля сборной. Игра тухлая. Анализы уже не спасут.
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В зеркало иди посмотри.. глубинный анализ, епт
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Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Этож настоящий талант, такой состав заставить играть в унылую блевотину.Даже Беллингема и Фодена. Не каждый сможет. Думаю англы должны дать пожизненный контракт этому гению
Ему некогда тренировать!!! Саутгейт высчитывает % чернокожих, женщин, лгбт!!!
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"Первая причина это ты,
А вторая все твои мечты,
Третья это все твои слова,
Я им не поверил едва."
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Ответ Ира15577
Супер!!! Очень тонко!!!
Это же классика…
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Искренне не понимаю как фанаты Англии ( достаточно буйные ) его терпят. Забастовок нет, ничего. Самим нравится что сборная с топ составом не имеет результатов
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Пеп с таким набором игроков, тем более что он практически всех знает, за пару недель их так б надрочил, что был вынос тел. Семь побед от двух.
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Проблема в тренере
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Сборная Англии какое-то днище.
Как с такими игроками можно в такой тошнотный футбол играть вообще непонятно
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Это надо же так из мощной атаки сделать сборную импотентов, ноль мысли в атаке
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За 8 лет, проделал анализ и превратил сб. Англию в сб. Болгарию.
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Проблема одна, Гарет, и она уже многолетняя. Бездарный физрук во главе.
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Ответ Nikola Shell
Искренне не понимаю как фанаты Англии ( достаточно буйные ) его терпят. Забастовок нет, ничего. Самим нравится что сборная с топ составом не имеет результатов
Ладно фанаты, а сами игроки?
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Ответ Armbull
После длительного углубленного анализа, мы поняли что проблема сборной Англии это ее тренер. Обидно вышло.
А главное это давно было ясно!
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Ответ Amalfitano
Всё на поверхности. После сезона игроки уставшие, а тренерский штаб не сумел подвести команду к турниры до общего знаменателя. Команда в яме.
У Англии такая игра каждый турнир
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Ответ AprasidzE
Ладно фанаты, а сами игроки?
Не знаю почему, но мне кажется что у игроков нет особых претензий к нему, имхо.
Все вопросы к фанатам, которые как по мне способны что-то да поменять.
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Я уже провёл анализ ты Гарет Кон Чен ый
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Крокодилу Гене было скучно, он играл сам с собой в шахматы и проиграл несколько раз самому себе…
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на рыбалку хотят игроки устали они, еще и ты им каску греешь Саутгейт
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У англии как всегда две проблемы- вратарь и тренер, если же одну из проблем получается решить, то вторая начинает чудить за обоих....
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Тенхаговщиной понесло
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