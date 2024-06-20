Гарет Саутгейт: «Проведем глубокий анализ, чтобы понять, какие у нас проблемы. Но нет такого, что игроки прилагают недостаточно усилий»
Гарет Саутгейт взял на себя ответственность за блеклую игру сборной Англии.
Команда Саутгейта сыграла вничью с Данией в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.
– Мы разочарованы игрой в этих двух матчах. Проведем глубокий анализ, чтобы понять, какие у нас проблемы. Ближайшие пару дней потратим на это. Знаем, что уровень должен быть выше.
Нужно понимать, в какой мы атмосфере, какие вокруг ожидания. Нужно пройти через этот вызов. Я тренер, это моя ответственность. И нам придется пройти через сложные моменты. И сегодня был сложный момент, несомненно. Нужно сохранять спокойствие и искать способы становиться лучше.
Мы не можем искать оправдания для уровня этого игры. Нужно принимать ответственность на себя. Но скажу, что я был защитником, поэтому понимаю, каково играть на таком поле. Любой отскок мяча может привести к проблемам для команды.
– Англия играет лучше или хуже, чем вы ожидали? Какие впечатления?
– Если говорить о сегодня, то мы не прессинговали с необходимой интенсивностью и легко теряли позиции. Нужно играть лучше, если хотим дойти до поздних стадий турнира. Этого все ждут.
– Почему заменили Харри Кейна?
– Он 5-6 недель не играл 90 минут. Мы заменили его, чтобы добавить команде скорости и энергии. Это касается всех замен.
Наш прессинг был недостаточно интенсивным, поэтому некоторым игрокам приходилось опускаться ниже. Мы понимаем, какие у нас игроки. Нужно найти способ действовать более компактно, чем в последних трех проведенных таймах.
Нет такого, что эти парни прилагают недостаточно усилий. Не думаю, что люди смотрят и говорят: «Им все равно», – передает слова главного тренера англичан корреспондент Спортса Любовь Курчавова.
А вторая все твои мечты,
Третья это все твои слова,
Я им не поверил едва."
Как с такими игроками можно в такой тошнотный футбол играть вообще непонятно
Все вопросы к фанатам, которые как по мне способны что-то да поменять.