Губерниев назвал пять главных видов спорта в стране: «Футбол, хоккей, фигурное катание, биатлон и лыжи. Пять китов, которые держат на плаву спортивную Россию»
Дмитрий Губерниев назвал пять главных видов спорта в России.
«Футбол – вид спорта номер один в стране. Это уже по умолчанию.
Но сейчас, действительно, есть виды спорта, которые оставляют Россию на плаву. Я отмечу пять главных. Это футбол, хоккей, фигурное катание, биатлон и слава богу, с того момента, как «Матч ТВ» стал показывать лыжные гонки, лыжи тоже таковыми стали. Пять китов, которые держат на плаву спортивную Россию.
Остальным видам спорта нужно продолжать тянуться и развиваться. Мы делаем для этого максимум, я как журналист.
Еще легкая атлетика. Недавно проходила неделя легкой атлетики в Москве. Забег на Никольской, Мемориал Братьев Знаменских. Центр Москвы был переполнен, как на чемпионате мира. Люди приходили смотреть, и я хочу сказать, что королеву спорта нужно снова короновать», – сказал Губерниев.
Забег на Никольской – супер. Но Губерниев и Бузова затмили всех спортсменов 🤷♂️
Отличные национальные сборные, что мужские, что женские, которые всегда интересно наблюдать на международных турнирах.
по сути тут по букмекерам понятно, где больше линий и частота их
Борьбу не указал
Мне кажется, баскетбол/волейбол/ЮФС определенно выиграют конкуренцию в эфире у созерцания того, как люди на лыжах долго едут вперед.