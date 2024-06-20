Губерниев назвал пять главных видов спорта в стране: «Футбол, хоккей, фигурное катание, биатлон и лыжи. Пять китов, которые держат на плаву спортивную Россию»

Теги лыжные гонки Дмитрий Губерниев Матч ТВ Биатлон

Дмитрий Губерниев назвал пять главных видов спорта в России.

«Футбол – вид спорта номер один в стране. Это уже по умолчанию.

Но сейчас, действительно, есть виды спорта, которые оставляют Россию на плаву. Я отмечу пять главных. Это футбол, хоккей, фигурное катание, биатлон и слава богу, с того момента, как «Матч ТВ» стал показывать лыжные гонки, лыжи тоже таковыми стали. Пять китов, которые держат на плаву спортивную Россию.

Остальным видам спорта нужно продолжать тянуться и развиваться. Мы делаем для этого максимум, я как журналист.

Еще легкая атлетика. Недавно проходила неделя легкой атлетики в Москве. Забег на Никольской, Мемориал Братьев Знаменских. Центр Москвы был переполнен, как на чемпионате мира. Люди приходили смотреть, и я хочу сказать, что королеву спорта нужно снова короновать», – сказал Губерниев.

Забег на Никольской – супер. Но Губерниев и Бузова затмили всех спортсменов 🤷‍♂️

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39 комментариев
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теннис, по моему наблюдению точно в топ-3, ну и бокс/ЮФС когда россияне дерутся
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У нас топовые чемпионаты по волейболу. И лыжи и биатлон рядом не стоят, хотя центральные каналы ТВ почему-то плохо освещает один из самых массовых видов спорта.
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А по моему мнению, сильно недооценивают волейбол.
Отличные национальные сборные, что мужские, что женские, которые всегда интересно наблюдать на международных турнирах.
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Лол, какие ещё лыжи. В Топ-3 должен теннис входить. Ну и биатлон был актуален до санкций, сейчас наша сборная совершенно не актуальна. Тут скорее баскетбол надо включить, там за счёт клубов хоть какая-то движуха есть
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Ответ Айрат Ситдиков
Баскет точно выше, особенно, если учитывать, кто хотя бы раз играл в теннис и баскет. НБА смотрят много кто в России, лвтб не так много, но на стадионах стабильно есть люди.
я вот не знаю в какой плоскости рассуждает Губер, но вот да, по популярности среди населения - футбол, хоккей, баскетбол и теннис на 3 месте, далее бокс, и только потом уже зимние виды спорта, как бы там домохозяйки не поднимали активность на ветках.
по сути тут по букмекерам понятно, где больше линий и частота их
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художественная гимнастика и синхронное плавание, где мы всю дорогу первые...не, не слышали?
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Кавказские борцухи уже выехали за этим джентльменом)
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Когда наступает лето и необходимо напомнить о своём существовании. Цель достигнута. Забыл добавить скандинавскую ходьбу.
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На плаву спорт держат деньги госкорпораций. Не будет их, утонут
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мне кажется лучше подойдёт-футбол,художественная гимнастика, фигурное катание,волейбол, ну и конечно самое главное-тенис
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Губеру запретят теперь въезд в Махачкалу)
Борьбу не указал
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Ответ rusik krasav4ik
теннис, по моему наблюдению точно в топ-3, ну и бокс/ЮФС когда россияне дерутся
Комментарий удален пользователем
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Был,при Ельцине ,но видимо ты таких не знаешь
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Ответ Sgi
Достижения в футболе у нас так себе :)
Ну наш футбол вне достижений)
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Ответ Александр Шульгин
Биатлон давно нет, а лыжи конечно да
Лыжи не многие смотрят. Хотя уровень наших лыж сильно выше нашего биатлона. Но лыжи у нас не очень популярны. Мне кажется, у нас больше смотрят игровой спорт.
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Ответ syak7
У нас топовые чемпионаты по волейболу. И лыжи и биатлон рядом не стоят, хотя центральные каналы ТВ почему-то плохо освещает один из самых массовых видов спорта.
Да, но при этом медийность и продвижение у волейбола в математической погрешности находятся
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Ответ Iuliia Timofeyeva
художественная гимнастика и синхронное плавание, где мы всю дорогу первые...не, не слышали?
Еще фехтование . Вроде в борьбе и боксе тоже не последние. У губерниева свой мир. Он считает только то, что показывает матч, то и популярно. А их директор вообще утверждает, что ФК им не нужно, не популярно.
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Ответ Iuliia Timofeyeva
художественная гимнастика и синхронное плавание, где мы всю дорогу первые...не, не слышали?
И где Вы видели синхронное плавание от ОИ до ОИ? Что мы о нем вообще знаем, кроме того, что Россия в этом виде всех выносит?
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Теперь осталось определить пятого кита в русском спортивном косяке...
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Бред. ММА и волейбол точно в пятерке. Чемпионаты водокачки по ММА собирают залы,в отличие от ЧР до лыжам или биатлону например. С процентом занимающихся тоже самое, там ещё и фигурка им проигрывает
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Внутри страны , несомненно, футбол очень популярен. Но на международном уровне он сильно уступает. Даже , если б не было санкций. Хоккеисты , теннисисты , бойцы/борцы гораздо большего достигают , чем футболисты
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Футбол, шахматы, контр страйк, дота 2, фигурное катание
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Губерниев судит по Москве. Что вижу, то пою. Я не любитель всякого рода борьбы, но на разных каналах ТВ вижу разных борящихся.
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а также Синхронное плавание(где мы впереди планеты всей), легкая атлетика(чем занимается основная масса жителей России), гимнастика и спорт. и худ. от се6я ещё шахматы добавлю
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"С того момента, как «Матч ТВ» стал показывать лыжные гонки" - ни разу не смотрел.
Мне кажется, баскетбол/волейбол/ЮФС определенно выиграют конкуренцию в эфире у созерцания того, как люди на лыжах долго едут вперед.
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Теннис, шахматы, и, благодаря Кавказу - борьба
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Биатлон давно нет, а лыжи конечно да
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Губерниев проявил политическую близорукость - не назвал единоборства и художественную гимнастику. А спортивную Россию держат на плаву не пять китов, а один, но жирненький в виде бюджетного финансирования
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Без художественной гимнастики и финансирование спорта подсократили бы.
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Лёгкая атлетика! Должна была быть,если больше уделяли внимание )
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