Ирландец Макклейн об Англии: «Для страны, победившей на одном ЧМ и не выигрывавшей Евро, они слишком высокомерно оценивают свои шансы. Вокруг команды всегда запредельная шумиха»

Теги Сборная Англии по футболу Евро-2024 Д4 Англия Рексхэм Джеймс Макклейн Футбол

Экс-хавбек сборной Ирландии считает, что национальная команда Англии переоценена.

«Так было всегда: вокруг английской команды много шумихи, она всегда запредельная.

Для страны, которая победила на одном чемпионате мира и ни разу не выигрывала Евро, они слишком многого ждут и слишком высокомерно оценивают свои шансы», – сказал Джеймс Макклейн.

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53 комментария
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Сборная Англия, АПЛ и английские игроки самые переоцененные в мире футбола...
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наконец-то кто-то озвучил общеизвестную истину
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Всё по делу
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Ответ Отец Абду
Сборная Англия, АПЛ и английские игроки самые переоцененные в мире футбола...
На счёт игроков не согласен, эта генерация очень талантлива, Беллингем, Фоден, Райс, Палмер, Сака. Но вот тренер тот ещё сказочный...
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Ответ Штаны Габора Кирая
Сити не английский клуб. Арабский, каталонский, какой угодно - только не английский.
С таким же успехом можно сказать что реал - итальянский, бразильский, немецкий, но не испанский клуб
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Никакие английские игроки не переоцененные, иначе не выделялись бы на клубном уровне.
И миф о том, что они только в Англию могут играть тоже рушится, Кейн и Беллингем спокойно тащат в других чемпионатах.
Но в сборной на крупных турнирах превращаются в бревна.

Тут проблема более глобальная, хотя и очевидная как по мне :
1. Ужасный подбор тренеров относительно навыков и потенциала игроков. Так было почти всегда.
2. Большое давление внутри самой Англии, когда на каждый турнир они едут со словами «ну все, пора, сейчас то мы огого».

Это нормально, нечто подобное происходит и в клубном футболе.
Сити по игре лучшая команда последних 5 лет уж точно, но взяли только 1 чашку ЛЧ,и то на зубах в финале с Интером, просто потому что у них нет культуры побед в таких турнирах, а у того же Реала есть.
Арсенал тоже не выигрывал ЛЧ, но вряд ли можно назвать Анри или Виейра переоцененными игроками.

Большой груз с Англии может снять только победа на крупном турнире, но с Саутгейтом думаю этого не случится.
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Да и та единственная победа на ЧМ вызывает столько же вопросов, сколько и победа аргентинцев в Катаре
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Ценные породы островного дерева всегда были на оверпрайсе
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Ответ Bestman
Сити - тренерский клуб, а тренер у них испанский, как и стиль футбола
А у Реала тренер итальянец, стиль итальянский, что теперь? А у Байера испанец, стиль испанский, как же так?
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Ответ Штаны Габора Кирая
Сити не английский клуб. Арабский, каталонский, какой угодно - только не английский.
логика детского сада
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МакКлейн ? Джон МакКлейн ? Герой-полицейский, спасший в Накатоми заложников ? Я читал о тебе в журнале People, но до телешоу ты ещё недорос
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Именно это я сегодня и сказал. Да и единственная победа, мягко скажем, очень спорная.
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Фиг с ним с игроками и очередным поколением золотым. Другие ж тренеры как-то заставляют этих игроков играть. Я серьёзно во время матча уснул,хоть и завтра выходной, думал оторвусь сёння. Спасибо, Гарет.
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Ответ Отец Абду
Сборная Англия, АПЛ и английские игроки самые переоцененные в мире футбола...
Кроме АПЛ с остальным согласен
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Англия в футболе ничего великого из себя не представляет, реально всегда больше шума только. Реальные гранды в мировом футболе Бразилия, Германия, Италия и Аргентина. Четыре футбольные супердержавы!
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Базу выдал и про Райса ранее всё верно сказал
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Прямо в точку)
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Все так. О каком превосходстве можно говорить с Пикфордом в воротах, Гьехи (или как там его) на месте ЦЗ и Саутгейтом вместо тренера?
Да и все эти фодены-райсы - просто щенки по сравнению с по-настоящему опытными игроками.
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Ответ XavIniesta2008-2015
МакКлейн ? Джон МакКлейн ? Герой-полицейский, спасший в Накатоми заложников ? Я читал о тебе в журнале People, но до телешоу ты ещё недорос
А может он был под фамилией Дженнеро?
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Логично. Сегодня отскочили от страны, выигрывавшей Евро
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И судьи у них говно.
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Ответ Отец Абду
Сборная Англия, АПЛ и английские игроки самые переоцененные в мире футбола...
Как можно в одну кучу смешать сборную, АПЛ и игроков? Ладно сборная, еще можно что то предъвлять, и то, молодежные английские сборные уже побеждали на крупных турнирах и взрослая играла как минимум в финале, но английские игроки прямо сейчас претенденты на золотой мяч, многие бьют рекорды на трансфертмаркете, английская лига еще недавно выдавала финалистов 4 из 4х в еврокубках, прошлый победитель ЛЧ катком проехался п всем ТОП клубам мира. Какие кретины тебя плюсуют?))
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Англия в этом как Спартак
1 случайное чемпионство с временным тренером
А каждый год пафоса, будто должны быть титанами РПЛ
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я об этом уже лет 10 твержу.
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Ирландец четко подколол, конечно, за всю фигню ))
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Ответ King_X
Англия в этом как Спартак 1 случайное чемпионство с временным тренером А каждый год пафоса, будто должны быть титанами РПЛ
Ахаха!!! точно. есть сходство))))
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Ответ RembaXXX
Ну насчет Бобби Робсона не соглашусь, это прямо ТОП тренер! Можно вспомнить того же Мауриньо, который у него учился и Ньюкасл нулевых, который весьма со средним составом навязывал борьбу за титул непобедимому Арсеналу и мощному МЮ.
Да нет, я Робсона очень люблю и с уважением. Но сейчас ведь о сборных говорим. Чего-то не хватало. Но то, что он очень сильный тренер, глупо отрицать, я этого и не делаю.
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Ответ hammers
был у них ноунейм, Макларен фамилия. так их с ним даже Россия била)))
Ну во первых тогда все же состав был похуже, как раз пересменка, во вторых даже так их сборная неплохо играла, просто попали на спящего гиганта)
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Ответ RembaXXX
Согласен, для сборной лучше какой то оглушительный провал, чем вот такие выступления типа ну мы вроде были близки, не повезло, потому даже где то болею против, как сегодня. Просто обидно, что такое мощное поколение в очередной раз пролетает мимо, не по своей вине, а из за самодура тренера и клоунов с английской федерации, уверен какой нибудь престарелый Биг Сэм, Ходжсон или ноунейм из чемпионшипа затащили бы крупный турнир за последние 4-5 попыток, но с этим клоуном шансы близки к нулю, он как будто специально это делает, как не дать выиграть англичанам, вот пригласите Саутгейта.
был у них ноунейм, Макларен фамилия. так их с ним даже Россия била)))
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Ответ I. S.
Все так. Много правды. Единственное, по 1-му пункту, не всегда ужасный, конечно. Но да, даже Робсон и Венейблс, при всем уважении, - это не Беарзот и не Липпи.
Ну насчет Бобби Робсона не соглашусь, это прямо ТОП тренер! Можно вспомнить того же Мауриньо, который у него учился и Ньюкасл нулевых, который весьма со средним составом навязывал борьбу за титул непобедимому Арсеналу и мощному МЮ.
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