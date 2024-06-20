Ирландец Макклейн об Англии: «Для страны, победившей на одном ЧМ и не выигрывавшей Евро, они слишком высокомерно оценивают свои шансы. Вокруг команды всегда запредельная шумиха»

Экс-хавбек сборной Ирландии считает, что национальная команда Англии переоценена.

«Так было всегда: вокруг английской команды много шумихи, она всегда запредельная.

Для страны, которая победила на одном чемпионате мира и ни разу не выигрывала , они слишком многого ждут и слишком высокомерно оценивают свои шансы», – сказал .