Ирландец Макклейн об Англии: «Для страны, победившей на одном ЧМ и не выигрывавшей Евро, они слишком высокомерно оценивают свои шансы. Вокруг команды всегда запредельная шумиха»
Экс-хавбек сборной Ирландии считает, что национальная команда Англии переоценена.
«Так было всегда: вокруг английской команды много шумихи, она всегда запредельная.
Для страны, которая победила на одном чемпионате мира и ни разу не выигрывала Евро, они слишком многого ждут и слишком высокомерно оценивают свои шансы», – сказал Джеймс Макклейн.
И миф о том, что они только в Англию могут играть тоже рушится, Кейн и Беллингем спокойно тащат в других чемпионатах.
Но в сборной на крупных турнирах превращаются в бревна.
Тут проблема более глобальная, хотя и очевидная как по мне :
1. Ужасный подбор тренеров относительно навыков и потенциала игроков. Так было почти всегда.
2. Большое давление внутри самой Англии, когда на каждый турнир они едут со словами «ну все, пора, сейчас то мы огого».
Это нормально, нечто подобное происходит и в клубном футболе.
Сити по игре лучшая команда последних 5 лет уж точно, но взяли только 1 чашку ЛЧ,и то на зубах в финале с Интером, просто потому что у них нет культуры побед в таких турнирах, а у того же Реала есть.
Арсенал тоже не выигрывал ЛЧ, но вряд ли можно назвать Анри или Виейра переоцененными игроками.
Большой груз с Англии может снять только победа на крупном турнире, но с Саутгейтом думаю этого не случится.
Да и все эти фодены-райсы - просто щенки по сравнению с по-настоящему опытными игроками.
1 случайное чемпионство с временным тренером
А каждый год пафоса, будто должны быть титанами РПЛ