Федерация футбола Македонии осудила «националистические выкрики» Даку и призвала его извиниться: «Такое поведение разжигает враждебность»

Теги Рубин премьер-лига Россия УЕФА происшествия Сборная Албании по футболу Сборная Северной Македонии по футболу Евро-2024 Политика Мирлинд Даку Футбол

Федерация футбола Македонии осудила поведение Мирлинда Даку.

Сообщалось, что нападающий казанского «Рубина» и сборной Албании после матча с Хорватией (2:2) на Евро-2024 скандировал в мегафон оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев. В частности, он выкрикивал: «##### македонцев!»

«Выражаем глубокую обеспокоенность и однозначное осуждение националистических выкриков представителя Албании Мирлинда Даку, направленных против македонского государства после вчерашнего матча между Хорватией и Албанией на чемпионате Европы.

Такое поведение неприемлемо и противоречит основным ценностям спорта и взаимного уважения, которые пропагандирует футбол.

Спорт, особенно футбол, – место для людей разных национальностей, а также среда сотрудничества и уважения. Однако националистическая риторика подрывает эти принципы, разжигая разногласия и враждебность между фанатами и обществом.

Принципы политического нейтралитета закреплены в регламентах международных ассоциаций, таких как ФИФА и УЕФА. Федерация футбола Македонии направит официальное письмо в УЕФА в связи с этим скандальным поведением.

Мы призываем албанского футболиста Мирлинда Даку публично извиниться за свое поведение и признать причиненный им ущерб.

Мы также призываем соответствующие учреждения расследовать этот инцидент и принять дисциплинарные меры для ужесточения стандартов поведения, ожидаемых от всех спортсменов.

Наша приверженность укреплению единства, уважения и честной игры в спорте остается первостепенной», – говорится в заявлении организации.

«##### македонцев! ##### сербов!» Оскорбительный заряд албанца Даку из «Рубина»

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18 комментариев
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В первую очередь подобное поведение должна осудить и призвать к извинениям федерация Албании.
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##### албанцев :-D
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вот если бы Даку орал что-нибудь про негров или ЛГБТ, то его бы дисквалифицировали моментально. А тут -пффф, какие то македонцы всего лишь
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+17
Македонцы, сербы, хорваты, боснийцы это адская бочка. Даже не представляю уровень авторитета Тито, что держал этих чертей в одной ёмкости.
+21
-6
+15
Наши обязаны «чесать тыкву» и думать, как расторгнуть соглашения с этим незрелым парнем. Никаких проблем! Если уважаем себя.
+6
-1
+5
Ответ Its my life
Джентельмен, что Вы имели ввиду: жалеть или любить?
то же самое что имел ввиду Даку :-D
+3
0
+3
Принципы политического нейтралитета, смешно )))
+2
0
+2
Болгары, почему-то называющие себя «македонцами» и прогибающиеся под албанцами и греками за мелкий прайс, вряд ли способны на что-то большее, чем «призвать». Получили, что заслужили, как это не больно.
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Для понимания: албанцы официально составляют 25% населения Македонии. Неофициально 40%.
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Ну дебил...
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Удивительно, что албанская федерация засунула язык в одно место
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Уволился он по собственному неделю назад,какой Рубин
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Ответ Старик Стариканов
Даку сказочный персонаж,учитывая что в Северной Македонии почти 450 тысяч албанцев проживает
Это ты сказочный. Он орал про македонцев, а не Македонию.
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Ответ Машина Мощная
##### албанцев :-D
Джентельмен, что Вы имели ввиду: жалеть или любить?
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Ответ Its my life
Джентельмен, что Вы имели ввиду: жалеть или любить?
Любить, любить и ещё раз любить, самым извращённым способом. Албанцев, косоваров, да и хорватов на полшишечки.
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