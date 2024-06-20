Федерация футбола Македонии осудила «националистические выкрики» Даку и призвала его извиниться: «Такое поведение разжигает враждебность»

Федерация футбола Македонии осудила поведение Мирлинда Даку.

Сообщалось, что нападающий казанского «Рубина» и сборной Албании после матча с Хорватией (2:2) на скандировал в мегафон оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев. В частности, он выкрикивал: «##### македонцев!»

«Выражаем глубокую обеспокоенность и однозначное осуждение националистических выкриков представителя Албании Мирлинда Даку, направленных против македонского государства после вчерашнего матча между Хорватией и Албанией на чемпионате Европы.

Такое поведение неприемлемо и противоречит основным ценностям спорта и взаимного уважения, которые пропагандирует футбол.

Спорт, особенно футбол, – место для людей разных национальностей, а также среда сотрудничества и уважения. Однако националистическая риторика подрывает эти принципы, разжигая разногласия и враждебность между фанатами и обществом.

Принципы политического нейтралитета закреплены в регламентах международных ассоциаций, таких как ФИФА и УЕФА. Федерация футбола Македонии направит официальное письмо в УЕФА в связи с этим скандальным поведением.

Мы призываем албанского футболиста Мирлинда Даку публично извиниться за свое поведение и признать причиненный им ущерб.

Мы также призываем соответствующие учреждения расследовать этот инцидент и принять дисциплинарные меры для ужесточения стандартов поведения, ожидаемых от всех спортсменов.

Наша приверженность укреплению единства, уважения и честной игры в спорте остается первостепенной», – говорится в заявлении организации.

«##### македонцев! ##### сербов!» Оскорбительный заряд албанца Даку из «Рубина»

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