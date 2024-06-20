«Райс переоценен. Кроос и Родри – игроки мирового класса, они управляют игрой. Деклан этого не умеет, шумиха вокруг него не оправдана». Макклейн о хавбеке Англии и «Арсенала»
Джеймс Макклейн считает, что Деклан Райс – переоцененный игрок.
25-летний полузащитник «Арсенала» выступает на Евро-2024 в составе сборной Англии. В мае Райс был номинирован на приз лучшему игроку сезона в АПЛ, награду в итоге выиграл Фил Фоден.
«Я думаю, что Деклан Райс переоценен. Не поймите меня неправильно, я считаю, что он очень хороший футболист, но то, как английские СМИ превозносят его, это просто перебор.
Для меня он не является игроком мирового класса. По моему мнению, игрок мирового класса – это тот, кто способен попасть в любую команду мира. Я не думаю, что он соответствует этому уровню.
Я не думаю, что он смог бы попасть в состав «Манчестер Сити» вместо Родри. Для меня Тони Кроос – это игрок мирового класса. Он управляет игрой, Родри управляет игрой, я не думаю, что Деклан Райс делает это.
Игрок мирового класса – это тот, кто получает мяч, разворачивается и делает передачи вперед. Он очень хорош в том, что делает.
Они играют на одной позиции, так почему они не могут делать одно и то же? Если вокруг него столько шума, то он должен уметь делать то, что делают они.
Он видит опасность [на поле] и нейтрализует ее, но я считаю, что шумиха вокруг него не оправдана», – сказал экс-хавбек «Сток Сити» и сборной Ирландии, играющий за «Рексхэм».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Это тоже самое что сравнивать Роналдиньо и Касильяса)
Один из лучших цп в АПЛ однозначно по итогам 23/24.
Более того, почти все англичане играют в топ-клубах. Они привыкли к победам на клубном уровне, а вот тренер у них знать не знает, что такое серьёзные победы. У него их попросту не было. Поэтому, может, он и пытается играть прагматично (= трусливо), чтобы выиграть хоть что-то.
Мне нравится состав англичан. И многим игрокам я отдельно желаю победу на ЧЕ. Например, Кейну, который заслужил всех возможных трофеев, но не имеет ни одного. Но не Саутгейту. Такому тренеру желать победы не хочется. Да и федерации футбола Англии, которая держит его годами, тоже.
Он видит опасность [на поле] и нейтрализует ее, но я считаю, что шумиха вокруг него не оправдана», – сказал экс-хавбек «Сток Сити» и сборной Ирландии, играющий за «Рексхэм». "
Этот абзац ярче всего демонстрирует странность всей колонки. Игроки могут играть на одной точке поля, но в зависимости от стилистики партнёров играть разные роли на поле. Более того, игровая задача у одного и того же игрока может меняться в рамках одного матча.
Райс ещё не стал игроком уровня Кросса или Родри, но камон - разве многие считали Родри игроком мирового класса до требольного сезона? Да и про Кросса не трубили все вокруг во время трёх ЛЧ Зизу, ведь были ББС, Модрич, Рамос, да даже Кейлор Навас.