«Райс переоценен. Кроос и Родри – игроки мирового класса, они управляют игрой. Деклан этого не умеет, шумиха вокруг него не оправдана». Макклейн о хавбеке Англии и «Арсенала»

Джеймс Макклейн считает, что Деклан Райс – переоцененный игрок.

25-летний полузащитник « » выступает на Евро-2024 в составе сборной Англии. В мае Райс был номинирован на приз лучшему игроку сезона в , награду в итоге выиграл Фил Фоден.

«Я думаю, что Деклан Райс переоценен. Не поймите меня неправильно, я считаю, что он очень хороший футболист, но то, как английские СМИ превозносят его, это просто перебор.

Для меня он не является игроком мирового класса. По моему мнению, игрок мирового класса – это тот, кто способен попасть в любую команду мира. Я не думаю, что он соответствует этому уровню.

Я не думаю, что он смог бы попасть в состав « » вместо Родри. Для меня – это игрок мирового класса. Он управляет игрой, управляет игрой, я не думаю, что Деклан Райс делает это.

Игрок мирового класса – это тот, кто получает мяч, разворачивается и делает передачи вперед. Он очень хорош в том, что делает.

Они играют на одной позиции, так почему они не могут делать одно и то же? Если вокруг него столько шума, то он должен уметь делать то, что делают они.

Он видит опасность [на поле] и нейтрализует ее, но я считаю, что шумиха вокруг него не оправдана», – сказал экс-хавбек «Сток Сити» и сборной Ирландии, играющий за «Рексхэм».

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