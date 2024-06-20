«Райс переоценен. Кроос и Родри – игроки мирового класса, они управляют игрой. Деклан этого не умеет, шумиха вокруг него не оправдана». Макклейн о хавбеке Англии и «Арсенала»

Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал Тони Кроос Евро-2024 Рексхэм Джеймс Макклейн Родри Деклан Райс Футбол

Джеймс Макклейн считает, что Деклан Райс – переоцененный игрок.

25-летний полузащитник «Арсенала» выступает на Евро-2024 в составе сборной Англии. В мае Райс был номинирован на приз лучшему игроку сезона в АПЛ, награду в итоге выиграл Фил Фоден. 

«Я думаю, что Деклан Райс переоценен. Не поймите меня неправильно, я считаю, что он очень хороший футболист, но то, как английские СМИ превозносят его, это просто перебор.

Для меня он не является игроком мирового класса. По моему мнению, игрок мирового класса – это тот, кто способен попасть в любую команду мира. Я не думаю, что он соответствует этому уровню.

Я не думаю, что он смог бы попасть в состав «Манчестер Сити» вместо Родри. Для меня Тони Кроос – это игрок мирового класса. Он управляет игрой, Родри управляет игрой, я не думаю, что Деклан Райс делает это.

Игрок мирового класса – это тот, кто получает мяч, разворачивается и делает передачи вперед. Он очень хорош в том, что делает.

Они играют на одной позиции, так почему они не могут делать одно и то же? Если вокруг него столько шума, то он должен уметь делать то, что делают они.

Он видит опасность [на поле] и нейтрализует ее, но я считаю, что шумиха вокруг него не оправдана», – сказал экс-хавбек «Сток Сити» и сборной Ирландии, играющий за «Рексхэм». 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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46 комментариев
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У Райса другой функционал. Довольно странно это не учитывать
+43
-1
+42
Ответ Фанат Доры Дуры
Не знаю в чем его переоценка, да, он не дотягивает до уровня Родри, но его туда никто и не пихает, разные игроки. Свои 120 миллионов он отрабатывает как надо, в отличии от условного Грилиша.
Грилиш это игрок психолог, в компании всегда нужен человек с которым можно выпить если очень тянет. Счастья,горе,дипрессия, тебе хочется накатить по 100-200 гр чтобы просто расслабиться, а одному как то не то, вот тут и нужен Грилиш😎
+27
0
+27
Ответ s_kapa
У Райса другой функционал. Довольно странно это не учитывать
Нормально, если ты дровосек из «Рексхэма»
+18
-1
+17
В Арсенале игрой управляет Эдегор! Деклан выполняет совершенно другие функции и выполняет их блестяще!
Это тоже самое что сравнивать Роналдиньо и Касильяса)
+17
-4
+13
Райс в Арсенале весь центр забирал почти, постоянно подчищал за партнерами. 15 голевых действий в чемпионате, до этого было 5, 5, 3. В сборной по сути в оборонительном плане на нем держится весь центр тоже. Какие вообще к нему могут быть вопросы?
Один из лучших цп в АПЛ однозначно по итогам 23/24.
+12
-1
+11
Ответ Всеволод Бобров
Любой английский бегунок переоценен, как и АПЛ, это давным-давно известно.
Да да да , АПЛ переоценена и никому не интересна, только ЛЧ в 21-м веке выигрывали 4 английских клуба, а из других лиг не больше 2-х. В этом и разница. Чем выше конкуренция тем интереснее.
+9
-4
+5
Ирландец просто бесится, что его соотечественник в итоге выбрал Англию
+4
-1
+3
Ответ andreyv19
В Арсенале игрой управляет Эдегор! Деклан выполняет совершенно другие функции и выполняет их блестяще! Это тоже самое что сравнивать Роналдиньо и Касильяса)
Скорее, Иньесту и Макелеле
+3
0
+3
Не знаю в чем его переоценка, да, он не дотягивает до уровня Родри, но его туда никто и не пихает, разные игроки. Свои 120 миллионов он отрабатывает как надо, в отличии от условного Грилиша.
+7
-4
+3
Ответ Всеволод Бобров
Ну да, конкуренция топовая, когда за последние 6 лет 5 раз чемпионат выиграла одна команда))))
Такое ощущение что ты футбол только по рассказам смотришь. Конкуренция это не только кто чемпион, конкуренция это когда играет 7 и 12 команда чемпионата и это ИНТЕРЕСНО и смотрибельно. И, к примеру, матч МЮ - Брайтон в разы интереснее чем Сосьедад - Хетафе для нейтрального болельщика. В этом преимущество АПЛ, средний уровень команд👆
+4
-2
+2
Ответ Фанат Доры Дуры
Не знаю в чем его переоценка, да, он не дотягивает до уровня Родри, но его туда никто и не пихает, разные игроки. Свои 120 миллионов он отрабатывает как надо, в отличии от условного Грилиша.
Грилиш это игрок "скилла" - свободный художник, проблема не в нем, а проблема в том что он попал в систему Гвардиолы - где априори не может быть свободного художника который творит и развлекается на поле, Пеп начал его переделывать под свою систему и по сути зачехлил парня, что он теперь даже в сборную не поехал. Засунь условного Роналдиньо в нынешнюю систему Гвардиолы и он бы на 120 млн. не играл
+1
0
+1
Ответ Тюменский медвежонок
Грилиш это игрок "скилла" - свободный художник, проблема не в нем, а проблема в том что он попал в систему Гвардиолы - где априори не может быть свободного художника который творит и развлекается на поле, Пеп начал его переделывать под свою систему и по сути зачехлил парня, что он теперь даже в сборную не поехал. Засунь условного Роналдиньо в нынешнюю систему Гвардиолы и он бы на 120 млн. не играл
Грилиш не Роналдиньо, таких как Рон больше нет и вряд ли в ближайшее время появится. Он в Барселоне Гвардиолы великолепно играл, правда та Барса была совсем другой командой. За годы у Пепа изменился стиль, стал намного стерильнее и прагматичнее. Хотя я уверен, что такой мастер как Роналдиньо смог бы и в нынешнюю ситуацию вписаться.
+1
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+1
Ответ Покерный Футбол
Грилиш это игрок психолог, в компании всегда нужен человек с которым можно выпить если очень тянет. Счастья,горе,дипрессия, тебе хочется накатить по 100-200 гр чтобы просто расслабиться, а одному как то не то, вот тут и нужен Грилиш😎
100-200 грамм в компании Грилиша ? Ну-ну...
+1
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+1
Ответ Всеволод Бобров
Любой английский бегунок переоценен, как и АПЛ, это давным-давно известно.
Они не переоценены. У Англии шикарная сборная, но с тренером очень не повезло. Беллингем в "Реале" постоянно врывается в штрафную, а в матче с сербами толком ни разу не был выше Кейна. Сам Харри толком не получал мяч, невероятно маленькое число касаний. Про остальных и говорить нечего. Мне искренне жаль английских футболистов — они жертвы системы тренера.

Более того, почти все англичане играют в топ-клубах. Они привыкли к победам на клубном уровне, а вот тренер у них знать не знает, что такое серьёзные победы. У него их попросту не было. Поэтому, может, он и пытается играть прагматично (= трусливо), чтобы выиграть хоть что-то.

Мне нравится состав англичан. И многим игрокам я отдельно желаю победу на ЧЕ. Например, Кейну, который заслужил всех возможных трофеев, но не имеет ни одного. Но не Саутгейту. Такому тренеру желать победы не хочется. Да и федерации футбола Англии, которая держит его годами, тоже.
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Ответ Всеволод Бобров
Кейн с нулём трофеев, ну да, гений, развалил даже Баварию
То есть в проблемах "Баварии" виноват Кейн, забивший больше сорока мячей за сезон? Гениальная аналитика.
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Ответ Уолтер Собчак
Ну так это во многом вина тренеров англичан, а не самих игроков. Почему в своих клубах Беллингем, Кейн, Фоден и остальные показывают крайне высокий уровень игры, но не могут перенести его на сборную? Резко превращаются в древесину, оказываясь в лагере национальной команды? Очевидно же, что это вина тренеров.
Нет, это значит они распиаренные поленья.
+1
0
+1
Ответ Покерный Футбол
Такое ощущение что ты футбол только по рассказам смотришь. Конкуренция это не только кто чемпион, конкуренция это когда играет 7 и 12 команда чемпионата и это ИНТЕРЕСНО и смотрибельно. И, к примеру, матч МЮ - Брайтон в разы интереснее чем Сосьедад - Хетафе для нейтрального болельщика. В этом преимущество АПЛ, средний уровень команд👆
Это распиарено больше, вот и все, испанские команды это доказывали не раз в еврокубках.
+1
0
+1
Ответ Уолтер Собчак
Они не переоценены. У Англии шикарная сборная, но с тренером очень не повезло. Беллингем в "Реале" постоянно врывается в штрафную, а в матче с сербами толком ни разу не был выше Кейна. Сам Харри толком не получал мяч, невероятно маленькое число касаний. Про остальных и говорить нечего. Мне искренне жаль английских футболистов — они жертвы системы тренера. Более того, почти все англичане играют в топ-клубах. Они привыкли к победам на клубном уровне, а вот тренер у них знать не знает, что такое серьёзные победы. У него их попросту не было. Поэтому, может, он и пытается играть прагматично (= трусливо), чтобы выиграть хоть что-то. Мне нравится состав англичан. И многим игрокам я отдельно желаю победу на ЧЕ. Например, Кейну, который заслужил всех возможных трофеев, но не имеет ни одного. Но не Саутгейту. Такому тренеру желать победы не хочется. Да и федерации футбола Англии, которая держит его годами, тоже.
Хватит чушь нести, сколько себя помню Англия всегда играет в убогий футбол, так было и до Саутгейта
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Ты кто?
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Ответ Сицилийский виноград
Скорее, Иньесту и Макелеле
Согласен)
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Если бы каждый кто утверждает о переоцененности или недооцененности игроков отвечал бы за балабольство своими деньгами, футбольный мир стал бы лучше.
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Ответ Пытливый Исследователь
"Они играют на одной позиции, так почему они не могут делать одно и то же? Если вокруг него столько шума, то он должен уметь делать то, что делают они. Он видит опасность [на поле] и нейтрализует ее, но я считаю, что шумиха вокруг него не оправдана», – сказал экс-хавбек «Сток Сити» и сборной Ирландии, играющий за «Рексхэм». " Этот абзац ярче всего демонстрирует странность всей колонки. Игроки могут играть на одной точке поля, но в зависимости от стилистики партнёров играть разные роли на поле. Более того, игровая задача у одного и того же игрока может меняться в рамках одного матча. Райс ещё не стал игроком уровня Кросса или Родри, но камон - разве многие считали Родри игроком мирового класса до требольного сезона? Да и про Кросса не трубили все вокруг во время трёх ЛЧ Зизу, ведь были ББС, Модрич, Рамос, да даже Кейлор Навас.
Хватит призывать хамон
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Ответ Moffo
Если бы каждый кто утверждает о переоцененности или недооцененности игроков отвечал бы за балабольство своими деньгами, футбольный мир стал бы лучше.
Все они уже были бы миллионерами, покупая хороших дешево и продавая плохих задорого. Но они почему то только на интервью и ток-шоу ходят.
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Ответ Бульон Швепс
Давай-ка, назови не обычного паспортиста?🤡
Фоден,палмер
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Ответ Zakal
Обычный английский паспортист
Давай-ка, назови не обычного паспортиста?🤡
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Райс=машина🤖
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"Они играют на одной позиции, так почему они не могут делать одно и то же? Если вокруг него столько шума, то он должен уметь делать то, что делают они.

Он видит опасность [на поле] и нейтрализует ее, но я считаю, что шумиха вокруг него не оправдана», – сказал экс-хавбек «Сток Сити» и сборной Ирландии, играющий за «Рексхэм». "

Этот абзац ярче всего демонстрирует странность всей колонки. Игроки могут играть на одной точке поля, но в зависимости от стилистики партнёров играть разные роли на поле. Более того, игровая задача у одного и того же игрока может меняться в рамках одного матча.

Райс ещё не стал игроком уровня Кросса или Родри, но камон - разве многие считали Родри игроком мирового класса до требольного сезона? Да и про Кросса не трубили все вокруг во время трёх ЛЧ Зизу, ведь были ББС, Модрич, Рамос, да даже Кейлор Навас.
0
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Райс не переоценен, он такой как есть. Он монстр в стоппинге, в прессинге, в давлении. А мяч он не умел двигать никогда, и не научится уже никогда. Особенно это четко было видно в Арсенале в компарисон с Джакой
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Ответ Покерный Футбол
Да да да , АПЛ переоценена и никому не интересна, только ЛЧ в 21-м веке выигрывали 4 английских клуба, а из других лиг не больше 2-х. В этом и разница. Чем выше конкуренция тем интереснее.
Ну да, конкуренция топовая, когда за последние 6 лет 5 раз чемпионат выиграла одна команда))))
+1
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интересно он знает что райс зачастую опорника играет?
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