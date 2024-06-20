Саутгейт сказал, что Англии некем заменить Филлипса. У Кэлвина 0 полных матчей за весь сезон АПЛ

Теги Вест Хэм Манчестер Сити Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Дании по футболу Евро-2024 Кэлвин Филлипс Футбол

Гарет Саутгейт сказал, что Англии некем заменить Кэлвина Филлипса.

– Команде хватает баланса?

– У нас нет лучшего левого защитника. Это к вопросу о балансе.

К сожалению, на этот турнир было не вызвать Кэлвина. У нас нет естественной замены этому игроку. Пришлось искать иные варианты, – передает слова тренера сборной Англии корреспондент Sports Любовь Курчавова.

Примечательно, что Филлипс не провел ни одного полного матча в прошлом сезоне АПЛ. Он выступал за «Ман Сити» и с февраля за «Вест Хэм» на правах аренды. Статистика игрока доступна здесь.

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51 комментарий
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Саутгейт просто клоун-в-кубе
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Эталонный идиот и физрук. Жаль такое поколение Англичан
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В федерации футбола Англии сказали, что некем заменить Саутгейта и продлили контракт с ним до 2028 года:)
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Господи, что за клоун. У него в составе есть Беллингем, Трент, Уокер, Кейн, Фоден, Палмер, Сака, Райс, а он жалуется на то, что нет замены Филлипсу...
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+36
Ответ Bakkal
Комментарий скрыт
А Англии только отсутствие левого защитника мешает, да? Из-за этого у Кейна было два касания во втором тайме с сербами? Из-за этого Беллингем в Англии и в "Реале" — два разных игрока? Из-за этого Англия прижимается к своим воротам уже на тридцатой минуте матча с датчанами? Конечно, во всём виновата позиция левого защитника, а не тухлые идеи трусливого физрука.
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Ответ Дядя ТУРА
Эталонный идиот и физрук. Жаль такое поколение Англичан
Всё так, но про очередное "про....ное" поколение англичан мы слышим уже всю жизнь. Детям традицию передадим, может они дождутся.
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Ответ Bakkal
Комментарий скрыт
А причем здесь левые защитники если Филлипс опорник ?
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Триппьер лучший в этом составе, нет у него левого защитника.
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Ребят, я уже многого о данном тренере начитался на нашем ресурсе, интересно, в родной стране болельщики также думают?
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Без Филлипса ничего не получается, что ты будешь делать.
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Вау. Я думал пресухи Тен Хага тригерят, а тут тип такое мелит, что можно в космос улететь на *опной тяге.
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а почему Палмер не играет?
у чела 33 балла г+п
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Даже у нас в России подгорает, представляю, что на английском спортсе творится) Саутгейт агент Кремля, не иначе
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Ахахахах. Видел я Филлипса в ВХ, в первых же играх три гола привез в ворота команды, притом действительно привез, а не просто ошибки.
Даже Мойес его в запас сразу отправил и больше уже не выпускал, а брали, в основу ведь и большую зарплату просто так платили.

А Сайтгейт гонит, игроков полно хороших, тот же Мойес и то лучше футбол поставил бы
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Ответ Отец Абду
В федерации футбола Англии сказали, что некем заменить Саутгейта и продлили контракт с ним до 2028 года:)
Самое ужасное, что это вполне реалистичный вариант. Я вообще не удивлюсь, если этого физрука продлят ещё на годы. Боже, храни Англию...
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Ответ Оригинальный Ник
Эталонный физрук штампует полуфиналы и финалы. Возможно, у него чуть больше компетенции, чем у здешних обитателей
С такими игроками даже бабушка из соседнего подъезда взяла бы один да трофей уже. Саутгейт лютейший физрук, который знает лишь одну тактику - «кабы чего не вышло».
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Его кончено надо убирать срочно после евро. Такое поколение. Представляю, что мог бы слепить из них Гвардиола.
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Вот кто настоящий шарлатан, сколько лет держит всех за идиотов и получает зарплату
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Ответ ivashka
Ребят, я уже многого о данном тренере начитался на нашем ресурсе, интересно, в родной стране болельщики также думают?
Пфф, этож Англия, там костерят своих футболеров и тренеров по поводу и без так, как нашим кудесникам мяча даже и не снилось
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Поплыл физрук.
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Надо ему Родри купить у испанцев, королевский обмен сделать))
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Ответ Аркадий Мамонтов
а почему Палмер не играет? у чела 33 балла г+п
Не дай бог еще выйдет и начнет бить по воротам, а еще хуже забьет гол))
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Ответ News13
Даже у нас в России подгорает, представляю, что на английском спортсе творится) Саутгейт агент Кремля, не иначе
Раз он ещё работает видать не так подгорает.
Все мы знаем какие Англичане буйные и как они болеют, если бы их что-то не устраивало уже бы давно были протесты, но они чего-то молчат, видать не хотят видеть свою команду с трофеем.
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Ответ Hans Castorp
Филлипс из Сити это разве не опорник ?🤔 Неужто Саутгейт не знает амплуа своих игроков ? Скажите ему кто-нибудь что Триппьер - профильный правый защитник , а то судя по той ереси что он несет , он вполне мог его спутать с Шоу )
Трипер
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Ответ ivashka
Ребят, я уже многого о данном тренере начитался на нашем ресурсе, интересно, в родной стране болельщики также думают?
Да, его поливают даже сильнее там
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Ответ Уолтер Собчак
А Англии только отсутствие левого защитника мешает, да? Из-за этого у Кейна было два касания во втором тайме с сербами? Из-за этого Беллингем в Англии и в "Реале" — два разных игрока? Из-за этого Англия прижимается к своим воротам уже на тридцатой минуте матча с датчанами? Конечно, во всём виновата позиция левого защитника, а не тухлые идеи трусливого физрука.
Чтото Бейлу не мешало быть тем же тащером чт ов Реале, что в донной сборной.
А этих хваленным белингам все мешает.
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Ответ Bakkal
Комментарий скрыт
То ли дело у Дании, на каждой позиции просто лучшие в мире
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Ответ Уолтер Собчак
А Англии только отсутствие левого защитника мешает, да? Из-за этого у Кейна было два касания во втором тайме с сербами? Из-за этого Беллингем в Англии и в "Реале" — два разных игрока? Из-за этого Англия прижимается к своим воротам уже на тридцатой минуте матча с датчанами? Конечно, во всём виновата позиция левого защитника, а не тухлые идеи трусливого физрука.
Ты новость читал? Его спросили , чего не хватает, он сказал ЛЗ и прав. Защита не очень. Остальное перечисленное уже другая тема
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Филлипс в Вест Хэме не основной , куда уже ему в сборной играть .
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Да этот гражданин может посоперничать с Мусаевым за звание топ физрука сезона!
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