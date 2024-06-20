Саутгейт сказал, что Англии некем заменить Филлипса. У Кэлвина 0 полных матчей за весь сезон АПЛ

Гарет Саутгейт сказал, что Англии некем заменить Кэлвина Филлипса.

– Команде хватает баланса?

– У нас нет лучшего левого защитника. Это к вопросу о балансе.

К сожалению, на этот турнир было не вызвать . У нас нет естественной замены этому игроку. Пришлось искать иные варианты, – передает слова тренера сборной Англии корреспондент Sports Любовь Курчавова.

Примечательно, что Филлипс не провел ни одного полного матча в прошлом сезоне АПЛ. Он выступал за «Ман Сити» и с февраля за «Вест Хэм» на правах аренды. Статистика игрока доступна здесь.