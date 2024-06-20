Саутгейт сказал, что Англии некем заменить Филлипса. У Кэлвина 0 полных матчей за весь сезон АПЛ
Гарет Саутгейт сказал, что Англии некем заменить Кэлвина Филлипса.
– Команде хватает баланса?
– У нас нет лучшего левого защитника. Это к вопросу о балансе.
К сожалению, на этот турнир было не вызвать Кэлвина. У нас нет естественной замены этому игроку. Пришлось искать иные варианты, – передает слова тренера сборной Англии корреспондент Sports Любовь Курчавова.
Примечательно, что Филлипс не провел ни одного полного матча в прошлом сезоне АПЛ. Он выступал за «Ман Сити» и с февраля за «Вест Хэм» на правах аренды. Статистика игрока доступна здесь.
у чела 33 балла г+п
Даже Мойес его в запас сразу отправил и больше уже не выпускал, а брали, в основу ведь и большую зарплату просто так платили.
А Сайтгейт гонит, игроков полно хороших, тот же Мойес и то лучше футбол поставил бы
Все мы знаем какие Англичане буйные и как они болеют, если бы их что-то не устраивало уже бы давно были протесты, но они чего-то молчат, видать не хотят видеть свою команду с трофеем.
А этих хваленным белингам все мешает.