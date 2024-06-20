5 автоголов забито на Евро-2024. У лучшего бомбардира турнира – 2 мяча

На Евро-2024 забили 5 автоголов за 18 матчей.

В игре второго тура группового этапа Евро между Италией и Испанией защитник итальянцев Рикардо Калафьори на 55-й минуте срезал мяч в свои ворота.

Уже 5 мячей в свои ворота были забиты на турнире. Ранее автоголы забили Клаус Гьясула (Албания), Антонио Рюдигер (Германия), Максимилиан Вебер (Австрия) и Робин Гранач (Чехия).

При этом у лучшего бомбардира этого Евро Джамала Мусиалы на счету 2 гола.

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