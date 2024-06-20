5 автоголов забито на Евро-2024. У лучшего бомбардира турнира – 2 мяча

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Антонио Рюдигер Клаус Гьясула Максимилиан Вебер Робин Гранач Риккардо Калафьори Джамал Мусиала Футбол

На Евро-2024 забили 5 автоголов за 18 матчей.

В игре второго тура группового этапа Евро между Италией и Испанией защитник итальянцев Рикардо Калафьори на 55-й минуте срезал мяч в свои ворота. 

Уже 5 мячей в свои ворота были забиты на турнире. Ранее автоголы забили Клаус Гьясула (Албания), Антонио Рюдигер (Германия), Максимилиан Вебер (Австрия) и Робин Гранач (Чехия).

При этом у лучшего бомбардира этого Евро Джамала Мусиалы на счету 2 гола.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Этот парень настолько перспективен, что в 16 лет его хотел подписать сам Венгер.
+59
-5
+54
Боули уже готов выложит очередные 100млн €.
+34
-2
+32
Достойный претендент на второе место в голосование ЗМ , после Месси
+22
-4
+18
Ответ АланСмити
Этот парень настолько перспективен, что в 16 лет его хотел подписать сам Венгер.
В итоге этот парень сделал себе карьеру в других клубах , а Венгер во всех интервью говорит мы близки были к переходу , не срослось
+9
-1
+8
Ещё мой дед болел за Автогол!
+6
-1
+5
Ямаль первый 16 летний игрок, при котором на Евро-2024 забили 5 автоголов за 18 матчей.
+7
-2
+5
Автогол имеет все шансы побить рекорд Платини
+4
0
+4
Их 6,у Шера тоже автогол был..
+2
0
+2
В фэнтези как его выбрать?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий