Талалаев уволен из «Химок». Он вывел клуб в РПЛ
Андрей Талалаев покинул «Химки».
Подмосковный клуб объявил об отставке 51-летнего специалиста.
«Наш футбольный клуб расторг контракт с главным тренером по обоюдному согласию сторон.
Вместе с Андреем Талалаевым уходят тренеры Юрий Нагайцев, Сергей Рыжиков и Серджио Джовани, глава селекционного отдела Андрей Талалаев-младший, аналитик Антон Мельниченко, массажист Марат Ишмурзин.
Благодарим за сотрудничество и достигнутые результаты! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении «Химок».
Сообщалось, что сменить Талалаева в «Химках» может Франк Артига. Сергей Игнашевич и Владимир Слишкович отказались работать в подмосковном клубе.
Талалаев возглавлял «Химки» с апреля 2023 года. Под его руководством команда вернулась в Мир РПЛ.
Тренер с командой вывел клуб в Высшую лигу, в благодарность коленкой под зад всю компанию во главе с тренером. Заодно понаподписывали всякий шлак и отстой, вероятно в расчете на титулы.
Н Н команда лузер ,Акрон дырка будут умолять Талалаева аыправить ситуацию. Но это будет попозже.