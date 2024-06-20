Талалаев уволен из «Химок». Он вывел клуб в РПЛ

Андрей Талалаев покинул «Химки».

Подмосковный клуб объявил об отставке 51-летнего специалиста.

«Наш футбольный клуб расторг контракт с главным тренером по обоюдному согласию сторон.

Вместе с Андреем Талалаевым уходят тренеры Юрий Нагайцев, Сергей Рыжиков и Серджио Джовани, глава селекционного отдела Андрей Талалаев-младший, аналитик Антон Мельниченко, массажист Марат Ишмурзин.

Благодарим за сотрудничество и достигнутые результаты! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении «Химок».

Сообщалось, что сменить в «Химках» может Франк Артига. Сергей Игнашевич и Владимир Слишкович отказались работать в подмосковном клубе.

Талалаев возглавлял « » с апреля 2023 года. Под его руководством команда вернулась в Мир .