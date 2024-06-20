Талалаев уволен из «Химок». Он вывел клуб в РПЛ

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия отставки Футбол

Андрей Талалаев покинул «Химки».

Подмосковный клуб объявил об отставке 51-летнего специалиста.

«Наш футбольный клуб расторг контракт с главным тренером по обоюдному согласию сторон.

Вместе с Андреем Талалаевым уходят тренеры Юрий Нагайцев, Сергей Рыжиков и Серджио Джовани, глава селекционного отдела Андрей Талалаев-младший, аналитик Антон Мельниченко, массажист Марат Ишмурзин.

Благодарим за сотрудничество и достигнутые результаты! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении «Химок».

Сообщалось, что сменить Талалаева в «Химках» может Франк Артига. Сергей Игнашевич и Владимир Слишкович отказались работать в подмосковном клубе.

Талалаев возглавлял «Химки» с апреля 2023 года. Под его руководством команда вернулась в Мир РПЛ.

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77 комментариев
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Ощущение, что для Талалаева, Рахимова и Григоряна, тренерство, в том числе в РПЛ, это всего лишь разогрев и возможность поддерживать себя в форме для работы в роли экспертов на Матч ТВ и именно это для них истинный приоритет и призвание
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В какой уже раз он уволен за последние пару дней?)
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Точнее: Талалаев уволен из «Химок». За то что вывел клуб в РПЛ.
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Команда-лифтёр меняет лифтового механика, ничего необычного.
+25
-4
+21
Ответ Rio de Janeiro
Ощущение, что для Талалаева, Рахимова и Григоряна, тренерство, в том числе в РПЛ, это всего лишь разогрев и возможность поддерживать себя в форме для работы в роли экспертов на Матч ТВ и именно это для них истинный приоритет и призвание
Что не так с Рахимовым? Нормальный сезон провел в Рубине
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+18
Талалаев как сталкер - выводит из одной зоны в другую. Из ФНЛ в РПЛ, а из РПЛ в ФНЛ.
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Когда-то наступит момент когда ни один тренер не захочет работать в Химках, и придется Юрану снова идти тренировать Химки😅
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Талалаев кажется стал первым в мире тренером, которого чаще увольняют, чем нанимают.
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Плохо тренируешь – увольняют. Хорошо тренируешь, тоже увольняют
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Чемпионы по распилу денег
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Ответ Rio de Janeiro
Ощущение, что для Талалаева, Рахимова и Григоряна, тренерство, в том числе в РПЛ, это всего лишь разогрев и возможность поддерживать себя в форме для работы в роли экспертов на Матч ТВ и именно это для них истинный приоритет и призвание
Ну Талалаев как бы выиграл Первую лигу. К нему-то какие вопросы? Какое он должен был занять место, чтобы завоевать ваше уважение?
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+8
В РПЛ две команды со своими циклами. Но у химок он более тупой и бестолковый всё же
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Это тонкая издëвка?.
Тренер с командой вывел клуб в Высшую лигу, в благодарность коленкой под зад всю компанию во главе с тренером. Заодно понаподписывали всякий шлак и отстой, вероятно в расчете на титулы.
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+7
Талалаев снова показал класс. Как болельщик Торпедо жалел о его увольнении в позапрошлом сезоне - был уверен, что он сможет поднять команду обратно. В принципе всё так и произошло, только команда была другая))) Желаю Андрею Викторовичу поработать в команде Премьер-лиги с адекватным руководством. Правда, я за Премьер-лигой не особо слежу и не знаю, есть ли там такие.
+8
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+5
Ответ Bartez1986
Что не так с Рахимовым? Нормальный сезон провел в Рубине
Да и в целом по карьере крепкий тренер
+7
-2
+5
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это тонкая издëвка?. Тренер с командой вывел клуб в Высшую лигу, в благодарность коленкой под зад всю компанию во главе с тренером. Заодно понаподписывали всякий шлак и отстой, вероятно в расчете на титулы.
Так Химкам не привыкать. Несколько лет назад также Юрану под зад дали. Так что проторенной дорожкой идут
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Там уже вброс готов, чтобы никто не думал про распил. Якобы Талалаев был против подписания в Химки Дзюбы, а сами Химки его ну очень хотели. Мол из за этого и расстались, а 50 млн, это так...
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В этой новости прекрасно все, включая знаменитого селекционера Андрея Талалаева-младшего.
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Ответ sashka_mvp
Когда-то наступит момент когда ни один тренер не захочет работать в Химках, и придется Юрану снова идти тренировать Химки😅
А на смену ему придёт Талалаев
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Зимой обратно позовут?)
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Долго его отжимали, чтобы по обоюдному согласию подписал.
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У Талалаева хорошее настроение. Получил прилиную неустойку и после 4х туров РПЛ будут команды проигравшие 4 матча подряд ,уволят тренера и пригласят Талалаева.
Н Н команда лузер ,Акрон дырка будут умолять Талалаева аыправить ситуацию. Но это будет попозже.
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Логично увольнение,все таки вылет из лучшей лиги мира
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На самом деле он эксперт на Матч ТВ, а тренирует так, для души.
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То что уволят было понятно, вся эта затяжка была только из-за делёжки отступных. Талалай хотел чтобы из этой суммы ему досталась часть хоть как то его устраившая. Вот и тянули пока торговались. Бюджетные деньги сами себя не распилят, надо постараться.
+2
0
+2
Ответ Rio de Janeiro
Ощущение, что для Талалаева, Рахимова и Григоряна, тренерство, в том числе в РПЛ, это всего лишь разогрев и возможность поддерживать себя в форме для работы в роли экспертов на Матч ТВ и именно это для них истинный приоритет и призвание
$$
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за деньги да, за деньги да...
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Интересно, он уже завтра появится на Матче или сделает небольшую паузу?
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Талалаева увольняли де -факто несколько раз и вот теперь де-юре, а с ним и многочисленный его штаб.
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Химки вылетят обратно в ФНЛ и снова назначат его тренером
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