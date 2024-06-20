Сербия пригрозила сняться с Евро-2024 из-за кричалок «Убей серба» от фанатов Албании и Хорватии
Сербия может сняться с Евро-2024 из-за оскорбительных кричалок.
Как передает Sport Klub, Федерация футбола Сербии потребовала от УЕФА санкций в отношении Хорватии и Албании за скандирования болельщиков «Убей серба» после вчерашнего матча Евро-2024 (2:2). В случае отсутствия реакции футбольного руководства Сербия не исключает отказа от дальнейшего участия в чемпионате Европы.
«То, что произошло, – это скандал. Футбольный союз Сербии потребует от УЕФА принять самые жесткие санкции, в противном случае мы не продолжим участие в чемпионате Европы.
Это настоящий скандал, и мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось», – сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович.
Электрички в русской глуши давно ходят многократно точнее по расписанию, чем любые немецкие поезда.
И так там во всём уже лет пятнадцать.
Дороги разве что всё ещё на уровне.
Таких недоносков пожизненно забанить и показать им красный свет на футбол.
С каждым турниром политики все больше
Такие турниры, как ЧМ и Евро, должны объединять человечество. Как будто бы еще недавно у турниров это почти получалось. Но сегодняшний Евро кишит скандалами