Сербия пригрозила сняться с Евро-2024 из-за кричалок «Убей серба» от фанатов Албании и Хорватии

Сербия может сняться с Евро-2024 из-за оскорбительных кричалок.

Как передает Sport Klub, футбола Сербии потребовала от УЕФА санкций в отношении и за скандирования болельщиков «Убей серба» после вчерашнего матча (2:2). В случае отсутствия реакции футбольного руководства Сербия не исключает отказа от дальнейшего участия в чемпионате Европы.

«То, что произошло, – это скандал. Футбольный союз Сербии потребует от УЕФА принять самые жесткие санкции, в противном случае мы не продолжим участие в чемпионате Европы.

Это настоящий скандал, и мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось», – сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович.