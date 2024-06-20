Сербия пригрозила сняться с Евро-2024 из-за кричалок «Убей серба» от фанатов Албании и Хорватии

Теги Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу происшествия болельщики Сборная Албании по футболу Евро-2024 Федерация футбола Сербии Футбол

Сербия может сняться с Евро-2024 из-за оскорбительных кричалок.

Как передает Sport Klub, Федерация футбола Сербии потребовала от УЕФА санкций в отношении Хорватии и Албании за скандирования болельщиков «Убей серба» после вчерашнего матча Евро-2024 (2:2). В случае отсутствия реакции футбольного руководства Сербия не исключает отказа от дальнейшего участия в чемпионате Европы.

«То, что произошло, – это скандал. Футбольный союз Сербии потребует от УЕФА принять самые жесткие санкции, в противном случае мы не продолжим участие в чемпионате Европы.

Это настоящий скандал, и мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось», – сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович.

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125 комментариев
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Не футбол, а сплошная политика. Грустно. Чем дальше, тем хуже
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Есть предложение получше: снять Албанию
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+109
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Уже сейчас видна плохая организация этого ЧЕ. И тем более странно для аккуратных и педантичных немцев. Сплошные скандалы на расовой и национальной почве. Стюарды непрофессиональные.
немцы уже давно не аккуратные и не педантичные.
Электрички в русской глуши давно ходят многократно точнее по расписанию, чем любые немецкие поезда.
И так там во всём уже лет пятнадцать.

Дороги разве что всё ещё на уровне.
+87
-18
+69
Ответ Quantum777
А когда было иначе?
Смотрю первенства Европы с 2004 года, раньше было лучше. Настоящий праздник футбола
+46
-6
+40
Ай ай ай убили албанца, убили албанца нипро что ни за что даку замочили
+44
-7
+37
Уже сейчас видна плохая организация этого ЧЕ. И тем более странно для аккуратных и педантичных немцев. Сплошные скандалы на расовой и национальной почве. Стюарды непрофессиональные.
+52
-15
+37
За расисстские кричалки-дразнилки , людей посадили в тюрьму. Как накажут за призывы к убийству?
+34
-5
+29
Ответ Английский_пациент
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Непонятно что в голове у людей с этими кричалками. В лучшем случае выставишь себя скотом, в худшем твою же команду и накажут
+19
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это не винисиуса оскорбили, ничего страшного
+23
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Мерзость из палаты мер и весов.
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0
+7
Ответ Knife707
Есть предложение получше: снять Албанию
И хорватию тоже
+8
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Организация Евро фуфло. Скандалы, драки, перестрелки, оскорбления на национальной и расовой почве.
Таких недоносков пожизненно забанить и показать им красный свет на футбол.
С каждым турниром политики все больше
+11
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+7
Ответ Agent Smith
За расисстские кричалки-дразнилки , людей посадили в тюрьму. Как накажут за призывы к убийству?
Ну так одно дело негры - представители новоявленной высшей расы, и сербские унтерменши по западным понятиям.
+12
-6
+6
Ответ Samuel L. Jackson
немцы уже давно не аккуратные и не педантичные. Электрички в русской глуши давно ходят многократно точнее по расписанию, чем любые немецкие поезда. И так там во всём уже лет пятнадцать. Дороги разве что всё ещё на уровне.
Вообще у нас прилично. лучше дороги стали
+15
-9
+6
Ответ Омичёв
Не футбол, а сплошная политика. Грустно. Чем дальше, тем хуже
А когда было иначе?
+13
-7
+6
Так снимите сразу хорватов с албанцами и все.
+9
-3
+6
Ответ Герман Сергеевич
В Москве, околоМоскве ли там в прибыльные города типо Сочи, в остальных местах дороги гавно
Живу в абсолютно не самом богатом городе, но дороги у нас более менее, не все конечно, а трассы в целом по области почти все в отличном состоянии, так что не надо лапшу пытаться продавить здесь.
+5
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Где-то это мы уже слышали
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Ответ Quantum777
А когда было иначе?
в смысле когда? да практически всегда была лучше
+5
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Сербы из всех южков,как бы ближе к России,но из за них много печали получили. Первая мировая война из за их дурацких амбиций, вторая,как следствие первой. Хорошо,что у Ельцина хватило ума не встревать в конфликт на Балканах. Кстати,кто имел общение с сербами знают,что они не белые и пушистые. С гонором,много мнят о себе. Албанцы наверное еще хуже.
+4
-1
+3
Ответ Quantum777
А когда было иначе?
На ЧМ в России, например.
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0
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Уже сейчас видна плохая организация этого ЧЕ. И тем более странно для аккуратных и педантичных немцев. Сплошные скандалы на расовой и национальной почве. Стюарды непрофессиональные.
А организаторы что должны делать? Заклеить рты фанатам?
+2
0
+2
Жалко, конечно. Столько лет глобализации культуры, создание единого пространства в интернете для всех, но человечество снова радикализируется в мелкие группы и ненавидят тех, кто не состоит в них.

Такие турниры, как ЧМ и Евро, должны объединять человечество. Как будто бы еще недавно у турниров это почти получалось. Но сегодняшний Евро кишит скандалами
+2
0
+2
Ответ BillShen
Так снимите сразу хорватов с албанцами и все.
они уже себя сняли вчерашними 2-2
+2
0
+2
ЧЕ не по футболу, а по оранию оскорбительных кричалок друг другу, и кто громче крикнет, тот и чемпион - а жаль...
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Ответ as009595@icloud.com
Евро 2004 самый унылый мундиаль на моей памяти, сравним с копами и с кубком африканских наций
Ну не знаю. Чехия как ярко сыграла! Договорняк шведов и датчан против Италии. Были яркие моменты.
+1
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Ответ Qqqubik
Комментарий удален модератором
Судя по открытым данным, ещё в 2019 году свыше трети спортсру были пользователи из-за границы. Сам понимаешь, откуда.думаю, сейчас ситуация ещё хуже
+6
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+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Уже сейчас видна плохая организация этого ЧЕ. И тем более странно для аккуратных и педантичных немцев. Сплошные скандалы на расовой и национальной почве. Стюарды непрофессиональные.
А что должны были сделать организаторы? до того как впустить на стадион осмотреть мысли болельщиков и не впустить тех, кто собирается скандировать такие кричалки?
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Ответ Юс Крим
Например играть в футбол.
А они умеют играть в футбол?)))
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