УЕФА не разрешит Мбаппе сыграть в трехцветной маске
Килиану Мбаппе не разрешат сыграть в трехцветной маске с Нидерландами.
На тренировке за день до игры француз появился в трехцветной маске с логотипом сборной Франции и надписью «КМ».
Согласно регламенту УЕФА, если футболист играет в маске, она должна быть одного цвета.
Вместе с трехцветной Мбаппе прислали и другие маски, в том числе одноцветные. В какой именно форвард сыграет, утвердят завтра.
Напомним, Мбаппе сломал нос в матче 1-го тура чемпионата Европы против Австрии в понедельник (1:0).
Фото: x.com/equipedefrance
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Такое надо презентовать в матче, а для тренировки эта сойдёт, для отвода глаз))