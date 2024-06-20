УЕФА не разрешит Мбаппе сыграть в трехцветной маске

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу УЕФА фото Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Килиану Мбаппе не разрешат сыграть в трехцветной маске с Нидерландами.

На тренировке за день до игры француз появился в трехцветной маске с логотипом сборной Франции и надписью «КМ».

Согласно регламенту УЕФА, если футболист играет в маске, она должна быть одного цвета.

Вместе с трехцветной Мбаппе прислали и другие маски, в том числе одноцветные. В какой именно форвард сыграет, утвердят завтра.

Напомним, Мбаппе сломал нос в матче 1-го тура чемпионата Европы против Австрии в понедельник (1:0).

Фото: x.com/equipedefrance

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54 комментария
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Даже уефа намекает, одноцветная, желательно фиолетовая...
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У него же прозвище Донателло. Пусть играет в фиолетовой
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Ответ Алексей Иванов
Комментарий скрыт
Конечно. Ведь оно за тобой забито.
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Даже УЕФА шарит за черепашек. Других вариантов быть не может. Все зрители и болельщики ждут этого.
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Да понятно, что выйдет в образе черепашки.
Такое надо презентовать в матче, а для тренировки эта сойдёт, для отвода глаз))
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Ответ NickG
желтая- Микеланджело
Оранжевая 😆
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Правильно. Только маска Донателло!
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Ответ kvitkus
Донателло - Фиолетовая
Ааа блин, прошу прощения мужики, в частности у самого Донателло
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Ответ Бакыт Кадыров
Комментарий скрыт
Донателло - Фиолетовая
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А эта маска нос хоть как-то защищает вообще? Или чисто аксессуар?
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Новая черепашка готова: Макронелло.
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Как она защитит,если ему в пяточок пяточкой прилетит?
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Ему однотонная нужна. Фиолетовая
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Ответ Алексей Супонинский
Оранжевая 😆
да, это если быть совсем точным)
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ЛГБТшную разрешили бы, поди )))
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Зеленую как у Черепашки было бы здорово. Или фиолетовую с отсылкой к Донателло
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Ответ Yury Sin
Конечно. Ведь оно за тобой забито.
Раунд
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В радужной можно.
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Ответ DiZ0893
Даже уефа намекает, одноцветная, желательно фиолетовая...
Да что ж вы все прикопались с этим фиолетовым, Донателло был мозгом всей компании, причем тут Мбаппе?)
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В УЕФА сидят мало того что коррумпированные, так ещё и очень скучные типы. Спасибо, хоть Роналду дали устроить забег до начала матча.
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Если он выйдет в фиолетовой - я уйду с сайта и никогда больше не приду сюда. Я здесь 16 лет😐
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Ответ Алексей Иванов
Комментарий скрыт
А как же братская солидарность?
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Если маска будет белой это расизм?
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Ответ Бакыт Кадыров
Ааа блин, прошу прощения мужики, в частности у самого Донателло
желтая- Микеланджело
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Ответ DiZ0893
Даже уефа намекает, одноцветная, желательно фиолетовая...
Может, 7-ми цветов? Радужную? Уефа будет рада
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Вроде опровергли , не сломал он шнобель
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Ответ Jokk
Если маска будет белой это расизм?
Учитывая что они тренируются в чёрной форме - нет.
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Ответ Фут.Боль
А эта маска нос хоть как-то защищает вообще? Или чисто аксессуар?
Конечно защищает, если и в баскетболе в ней бывает играют и в футболе.
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Госпади... В ЦСКА Оличу сделали маску перед финалом Кубка УЕФА из гостиничного пластикового ключа
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Фиолло другой быть не может
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