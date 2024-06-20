Бабич о русской кухне: «Борщ – это топ, могу его есть каждый день. Парни из «Спартака» посоветовали пельмени, но мне вообще не зашло – будто еду не до конца приготовили»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу Срджан Бабич Питание Футбол

Срджан Бабич высказался о блюдах русской кухни.

«Мне так понравился борщ! Этот суп я могу есть каждый день, он мне всегда нравится. Борщ – это топ.

Еще ребята из «Спартака» посоветовали пельмени. Они все едят пельмени после матчей, мне тоже захотелось попробовать. И совсем не понравилось! Это будто сырая еда, будто ее не до конца приготовили.

В общем, парни едят пельмени каждый раз, а мне вообще не зашло», – сказал защитник сборной Сербии и «Спартака» в интервью Sports

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68 комментариев
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Ну про борщ в спартаке мы даже не сомневались)
+54
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+51
пельмени дожаривай значит)
+29
-2
+27
"Еще ребята из «Спартака» посоветовали пельмени... И совсем не понравилось! Это будто сырая еда, будто ее не до конца приготовили."

А насчет того, чтобы варить или жарить пельмени перед едой, они ничего не советовали? :)
+25
-4
+21
Ответ Einfach Safari
Ну про борщ в спартаке мы даже не сомневались)
Жаль, что он не успел попробовать деликатесы от доктора Лю)
+18
-8
+10
Я обожаю пельмени, но с трудом представляю, как проф. спортсмены могут их есть регулярно. Очень тяжелая пища -- мука с мясом, без овощей, гарнира, не знаю. У меня нормальное пищеварение, но от пельменей горьковатая отрыжка появляется и в целом ощущение, что не стоило. Это не у всех так?)
+8
-2
+6
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Борщ не является однозначным блюдом русской кухни, как например окрошка. Пельмени вообще не относятся к какой-либо кухне, варить фарш в тесте привычное дело для многих стран мира
"не блюдом русской кухни"! а чем тогда? напитком? Борщ - первое блюдо восточных славян, в т.ч. и русских! Вы, как не русский, можете этого и не знать.
+9
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Жареные пельмени - пища богов!
+8
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Я бы послушал, что он после холодца скажет
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Ответ Михаил
Я бы послушал, что он после холодца скажет
У сербов есть свой холодец "Пихтие".
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Вот борщ вещь специфическая, да и многое зависит от приготовления, а что может не понравиться в пельменях?
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Борщ не является однозначным блюдом русской кухни, как например окрошка. Пельмени вообще не относятся к какой-либо кухне, варить фарш в тесте привычное дело для многих стран мира
Пруфы будут? Пельмени это Удмуртское блюдо (всем нашим зечбур, хаха!) матчасть учи, а. Борщ это часть русской кухни, как и украинской, если на то пошло.
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Ответ itemme
Пруфы будут? Пельмени это Удмуртское блюдо (всем нашим зечбур, хаха!) матчасть учи, а. Борщ это часть русской кухни, как и украинской, если на то пошло.
Ну да, Манты, Бузы и прочий варёный фарш в тесте это всё в целом одно и тоже. В Китае такое едят ещё до рождения Христа
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Так зачем ты сырыми ел, их варить надо.
+4
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Ответ Циник Петербургский
"Еще ребята из «Спартака» посоветовали пельмени... И совсем не понравилось! Это будто сырая еда, будто ее не до конца приготовили." А насчет того, чтобы варить или жарить пельмени перед едой, они ничего не советовали? :)
Они по рецептами доктора Лю их готовили, вот и не зашла классика)
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Ответ Николай Бойко
Жаль, что он не успел попробовать деликатесы от доктора Лю)
Вы видимо пробовали, раз так лестно отзываетесь)
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Борщ не является однозначным блюдом русской кухни, как например окрошка. Пельмени вообще не относятся к какой-либо кухне, варить фарш в тесте привычное дело для многих стран мира
Исторически ничего не является ничьим блюдом, все нынешние блюда это уже определенный новодел и переработка старинных рецептов. Борщ (похлёбка с овощами и мясом) была главной едой абсолютно во всей средневековой Европе. Суп на мясном бульоне менялся в течение года в зависимости от доступных ингредиентов: зелёный весной из-за весенних трав таких как крапива, приобретал более насыщенный темный цвет летом и ранней осенью (капуста, репа, свекла, редька, фасоль), и становился практически прозрачным зимой (из-за того что оставалась только капуста и соленья). Обычно в суп добавляли сухари, но могли и кусочки муки, позднее картошку. И это ели и во Франции, и в Скандинавии и на Руси. Как видите в этом супе легко можно увидеть и прообраз миннестроне, и кислых щей и борща и много чего ещё. С пельменями похожая история, пришли они конечно с востока, но при этом присутствовали в кухнях почти всех азиатских народов одновременно.
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Ему никто не посоветовал просто перед этим грамм 150-200 водочки накатить.
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Бабич сломался, несите Мужича.
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Ответ Vatikan
есть более приятный пельмень, если вы понимаете о чем я
вареник?
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Варить пробовал?
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Ответ itemme
Пруфы будут? Пельмени это Удмуртское блюдо (всем нашим зечбур, хаха!) матчасть учи, а. Борщ это часть русской кухни, как и украинской, если на то пошло.
Слышал и равиолли удмурты придумали. Привнесли во время великих походов на Рим
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Ответ Wiley Fox
Только русские не славяне и борщ мы получили с Украины. Опровергать это глупо Тюря - вот мордовская еда. Ещё и репа пареная - отсюда и поговорка пошла "проще пареной репы"
А кто русские если не славяне, просветите пожалуйста?
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Ответ itemme
Пруфы будут? Пельмени это Удмуртское блюдо (всем нашим зечбур, хаха!) матчасть учи, а. Борщ это часть русской кухни, как и украинской, если на то пошло.
А уж гёдзу, вонтоны и прочее... Всё удмурты. Пруфы😁
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0
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Ответ itemme
Пруфы будут? Пельмени это Удмуртское блюдо (всем нашим зечбур, хаха!) матчасть учи, а. Борщ это часть русской кухни, как и украинской, если на то пошло.
Пельмень - по китайски : ухо хлеб переводится
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Борщ не является однозначным блюдом русской кухни, как например окрошка. Пельмени вообще не относятся к какой-либо кухне, варить фарш в тесте привычное дело для многих стран мира
А борщ чей?)
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Ответ Rad0
вареник?
и он тоже
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Ответ Ninjah
Жареные пельмени - пища богов!
Как и жареные вареники с сыром)
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Ответ Валентин_1116120541
Я обожаю пельмени, но с трудом представляю, как проф. спортсмены могут их есть регулярно. Очень тяжелая пища -- мука с мясом, без овощей, гарнира, не знаю. У меня нормальное пищеварение, но от пельменей горьковатая отрыжка появляется и в целом ощущение, что не стоило. Это не у всех так?)
Это из-за лука
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Ответ Матрос Кот
Борщ это не блюдо русской кухни. Щи,рассольник,рыбный суп это да. Пельмени вообще блюдо интересное.Есть хинкали и манты, это от тюрков скорее всего или монголов. Правда некоторые историки с Рен ТВ,говорят,что не было не монголов,ни норманов, а была Тартария или Гардарика от Черного моря до Тихого океана.
Борщ ,это чисто славянское блюдо
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Ответ Матрос Кот
Борщ это не блюдо русской кухни. Щи,рассольник,рыбный суп это да. Пельмени вообще блюдо интересное.Есть хинкали и манты, это от тюрков скорее всего или монголов. Правда некоторые историки с Рен ТВ,говорят,что не было не монголов,ни норманов, а была Тартария или Гардарика от Черного моря до Тихого океана.
Борщ это русское блюдо было всегда. Как и пельмени и прочее. Уже давно эту тему исследовали.
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