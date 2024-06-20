Бабич о русской кухне: «Борщ – это топ, могу его есть каждый день. Парни из «Спартака» посоветовали пельмени, но мне вообще не зашло – будто еду не до конца приготовили»

Срджан Бабич высказался о блюдах русской кухни.

«Мне так понравился борщ! Этот суп я могу есть каждый день, он мне всегда нравится. Борщ – это топ.

Еще ребята из «Спартака» посоветовали пельмени. Они все едят пельмени после матчей, мне тоже захотелось попробовать. И совсем не понравилось! Это будто сырая еда, будто ее не до конца приготовили.

В общем, парни едят пельмени каждый раз, а мне вообще не зашло», – сказал защитник сборной и «Спартака» в интервью Sports.

«Извиняюсь перед фанатами «Спартака» за пятое место». Мы навестили Бабича на Евро