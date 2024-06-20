Испания досрочно стала 1-й в группе В и вышла в плей-офф, всухую обыграв Италию и Хорватию

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Луис де ла Фуэнте Футбол

Сборная Испании гарантировала себе место в плей-офф Евро-2024.

Команда Луиса де ла Фуэнте сегодня одолела Италию (1:0), а 15 июня разгромила Хорватию (3:0).

Набрав 6 очков, испанцы обеспечили себе участие в матчах на выбывание и первую строчку в группе.

Победитель группы В, в которой выступает Испания, попадает в 1/8 финала на команду, занявшую третье место в группе А, D, E или F.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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39 комментариев
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Тяжко Сафонову будет
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Доннарума топ-матч выдал 🔥
p.s. ощущение, что Генич - Шнякин бухали перед репортажем, а может даже и во время 😁✌️
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Испания по игре пока лучшая команда Евро. Очень задорно играют. Но реализация, конечно, очень слабая. Против более искушённых сборных в плей-офф могут быть большие проблемы.
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Самый красивый футбол показывает Испания на этом евро. Хоть матч и закончился 1-0, но я кайфовал от игры все 90+ минут.
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Так приятно смотреть игру Фурии! Особенно на фоне ЧМ-22. Надеюсь в ПО также будут играть, и забивать свои моменты
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Могли опять разгром устроить, не хватило удачи. Молодцы 👍
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Доннарума топ-матч выдал 🔥 p.s. ощущение, что Генич - Шнякин бухали перед репортажем, а может даже и во время 😁✌️
100%, я тоже об этом подумал
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В матче Чехия-Италия вратарям надо контролить только защитников
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Я был в предвкушении топового матча от топовых сборных, а увидел полное деклассирование итальянцев. Если Испания сохранит тонус и прибавит в ритме игры на протяжении всего матча, то по игре видится одним из главных претендентов. У Хорватии с такой Италией есть шансы.
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Показывают лучший футболист на Евро. Особенно по сравнению с некоторыми...
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В максимальном уровне уверенности раскатали итальяшек. За Испанией чувствовалась мощь и сила. Итальянцы на их фоне казались командой 15ти летних школьников.
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а сколько восторгов было после Албании про клубный футбол. тотально деклассировал Де ла Фуэнте Италию. не шарлатан лысый)
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Очень мощно смотрятся, на равне с немцами.
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Если бы не Доннарумма насыпали б от души! Испания класс!👏👏👏
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Сегодняшний первый тайм Испании - это праздник футбола. Не важно, что не было голов забито. Вратарь тоже тащил.
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Испания и Германия на данный момент показывают лучшую игру.
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На классе
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Доннарума топ-матч выдал 🔥 p.s. ощущение, что Генич - Шнякин бухали перед репортажем, а может даже и во время 😁✌️
Плохо что ли? Хорошо!
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Ответ And Justice for All
Испания по игре пока лучшая команда Евро. Очень задорно играют. Но реализация, конечно, очень слабая. Против более искушённых сборных в плей-офф могут быть большие проблемы.
А много ли сборных на евро, в составе которых есть вратари, способные на перфомансы сегодняшнего Донаруммы?
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
думаете, сольют швейцарцам?
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Ответ And Justice for All
Испания по игре пока лучшая команда Евро. Очень задорно играют. Но реализация, конечно, очень слабая. Против более искушённых сборных в плей-офф могут быть большие проблемы.
Там уже в 1/4 маячит играл против немцев. Очень жаль, что так рано ЕВРО потеряет одну из двух пока самых ярких сборных.
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Ответ Антибаскет Поповича
Германия и Испания уже в 1/4 сойдутся. Если Бундес не решит в воскресенье вдруг слить Швейцарии.
Комментарий удален модератором
🔥🇪🇸🔥
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
кто из них по вашему 100% не дойдёт до 1/4?
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Ответ ltkmaby
По игре Испания классно смотрелась, но какая-то она легковесная, в матче с теми же немцами или англичанами будет тяжело
А чем нынешние англичане лучше итальянцев? Разве что только стоимостью состава
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Германия и Испания кайфово играют . Уильямс и Мусиала просто топчики . Смотреть их игру одно наслаждение
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По игре Испания классно смотрелась, но какая-то она легковесная, в матче с теми же немцами или англичанами будет тяжело
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Кто-нибудь объяснит, на кого именно испанцы попадут? Как это определяется??
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Что за тигр этот Уильямс?
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Германия и Испания уже в 1/4 сойдутся. Если Бундес не решит в воскресенье вдруг слить Швейцарии.
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