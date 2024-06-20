Испания досрочно стала 1-й в группе В и вышла в плей-офф, всухую обыграв Италию и Хорватию
Сборная Испании гарантировала себе место в плей-офф Евро-2024.
Команда Луиса де ла Фуэнте сегодня одолела Италию (1:0), а 15 июня разгромила Хорватию (3:0).
Набрав 6 очков, испанцы обеспечили себе участие в матчах на выбывание и первую строчку в группе.
Победитель группы В, в которой выступает Испания, попадает в 1/8 финала на команду, занявшую третье место в группе А, D, E или F.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
p.s. ощущение, что Генич - Шнякин бухали перед репортажем, а может даже и во время 😁✌️