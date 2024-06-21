Лучано Спаллетти: «Испания была намного сильнее, заслуженная победа. Она была свежее Италии»

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Футбол

Лучано Спаллетти объяснил поражение Италии от Испании (0:1) на Евро-2024.

«Разница была в свежести, они были свежее нас. Мы часто запаздывали с прочтением эпизода. Корень проблем всегда один и тот же: мы действовали ниже требуемого уровня с точки зрения реакции, сопровождения игроков, возвращения назад с мячом. Соперник был свежее и создавал нам проблемы скоростью принятия решений.

Когда вышли три-четыре свежих игрока, мы стали чаще возвращать себе мяч впереди, создавать ситуации, которые могли привести к голу, однако соперник был намного сильнее нас. Заслуженная победа», – сказал главный тренер сборной Италии.

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39 комментариев
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У Италии очень хороший вратарь. Краснодару стоит присмотреться
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Какой же Спаллетти адекватный!
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Ответ Pro_Zenit_7
Какой же Спаллетти адекватный!
Игра дерьмовая была от итальянцев, но Спаллетти это тренер, в отличии от большинства физруков во главе сборных.
Всё-таки, зачастую, топ-тренера заняты клубами.
Думаю, Спаллетти сделает правильные выводы из этой игры.
Но, не нужно забывать и уровень соперников. Испанцы сейчас показывают топ-игру, и состав у них весьма приличный.
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Не ожидал такой игры от испанцев. Очень качественно и с желанием и с идеей
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Балотелли и сейчас качественнее всех нападающих сборной Италии.
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Тренерский проигрыш. Спаллетти разочаровал тем, что выставил абсолютно тот же состав, ориентированный на атаку, и не придумал никаких ловушек для команды соперника. Испанцы слишком много свободы имели.
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Достойно. Признал!
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Такими темпами можно и от нулевых скуфов огрести в 3 туре
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Ответ vtsch4svws
Такими темпами можно и от нулевых скуфов огрести в 3 туре
Все равно выйдут из группы
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Просто испанцы все свободное время в приставку рубились. А итальянцем Спалетти запретил, поэтому они все время маялись, не знали, чем себя занять, и как отвлечься от мыслей о предстоящем матче. В итоге перегорели и не смогли собраться. Мораль: "Лучано, верни пацанам фифу".
+7
-2
+5
Тоже бросилось в глаза, что движение испанцев было сильно лучше, не говоря уже о технике. Это так подготовка завязана, чтобы прибавить в плей-офф, или за Италию дохляки играют?)
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+4
Ответ Numerodieci
Серию А подсократить до 18, а то и 16 команд не пробовали?
зачем?
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пока по факту Испания и Германия топ 2 фаворита этого Евро - классная поставленная игра в атаку.
Англия и Франция со своим убогими автобусами ужас, португальцы так себе, еле вытащили у мертвых чехов, Бельгия дно, итальянцы пока не тащат.
+3
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Спагетти не меняется! Важный матч и слив!
+2
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+2
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Игра дерьмовая была от итальянцев, но Спаллетти это тренер, в отличии от большинства физруков во главе сборных. Всё-таки, зачастую, топ-тренера заняты клубами. Думаю, Спаллетти сделает правильные выводы из этой игры. Но, не нужно забывать и уровень соперников. Испанцы сейчас показывают топ-игру, и состав у них весьма приличный.
типо Спал ошибок по набору футболистов не делал?
+3
-1
+2
Очень слабая игра от Италии .
+4
-2
+2
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Игра дерьмовая была от итальянцев, но Спаллетти это тренер, в отличии от большинства физруков во главе сборных. Всё-таки, зачастую, топ-тренера заняты клубами. Думаю, Спаллетти сделает правильные выводы из этой игры. Но, не нужно забывать и уровень соперников. Испанцы сейчас показывают топ-игру, и состав у них весьма приличный.
Кажется чуток позже выйдут на пик формы. Выглядят перегруженными.
+2
0
+2
Интересно, почему испанцы были свежее, если отдыхали столько же дней.
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Только благодаря Доннарумме не проиграли разгромно, по факту игра разных по классу команд. Испания наглядно показала, что игра с Албанией не случайность
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Да какое там свежее? Разный уровень игроков. Это как Италия-Испания 2002-2006, только наоборот
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Работай Лучано. Раз состав слабее, надо выдумывать решение.
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Испанцы, конечно, рано радуются. Более свежая и жёсткая сборная может их закрыть. Сложилось впечатление, что играть в Италии некому. И нет ощущения возможности играть "через не могу". Очень лекговесная адзурра.
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В основном доминировали Баски и Каталонцы:))
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Ответ Numerodieci
Серию А подсократить до 18, а то и 16 команд не пробовали?
Да что уж там можно 4 команды оставить тогда
+1
0
+1
Ответ Биограф Венгера
пока по факту Испания и Германия топ 2 фаворита этого Евро - классная поставленная игра в атаку. Англия и Франция со своим убогими автобусами ужас, португальцы так себе, еле вытащили у мертвых чехов, Бельгия дно, итальянцы пока не тащат.
Скрытый фаворит - Нидерланды. Тёмная лошадка, способная на прорыв
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Ответ Биограф Венгера
пока по факту Испания и Германия топ 2 фаворита этого Евро - классная поставленная игра в атаку. Англия и Франция со своим убогими автобусами ужас, португальцы так себе, еле вытащили у мертвых чехов, Бельгия дно, итальянцы пока не тащат.
Бельгии надо научиться забивать. В остальном - они норм.
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Ответ Алексей Гусев
зачем?
Зрелищность матчей увеличится, игроки будут не такими укатанными, в целом прогресс лиги произойдет, я считаю.
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Ответ Fonbaron
Думаю испанцы в плове сдадут, так как этой свежести и не хватит. А Италия наоборот, сейчас еле бегают, но к плову раскачаются. Хорваты перемудрили с подготовкой. А вообще иную подготовку команды можно было видеть в чЕ08, когда наша сборная идеальной свежести была на конец групповой стадии-первого матча плей офф, где мы вынесли Голландию. Которая в свою очередь в идеальной форме была в ГЭ, а к нашему матчу подвыдохлась. Так же сделала Аргентина. Из-за того, что подготовка топовых европейских команда была смазана (впервые чемпионат был зимой), Аргентина рискнула и главный упор сделала на Плове. Помните, с каким трудом они гири в ГЭ и даже приоиграли первый матч саудитам. По сути, только это позволило им взять титул. Европейские сборные объективно на голову сильнее остальных, даже Аргентину с Бразилией, про другие я вообще молчу. Так что слабая Италия не говорит о том что они не полетят в плове и наоборот с Испанией. Посмотрим как она будет выглядеть через пару игр. Но ее игра пока мне нравится больше всех, особенно передачи, как по линейке точные, сильные, при этом идеальный прием мяча.
Причем тут физуха макарон? Они в целом донные
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Ответ Xell
Очень слабый тренер Спалетти.
On ne slabıy, no s etim sostavom nujnı Konte ili Gasperini, u Spala kak obıcno zapozdalaya reakciya na slabosti komandı i xodı sopernika
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Ответ dmitryGoose
Тоже бросилось в глаза, что движение испанцев было сильно лучше, не говоря уже о технике. Это так подготовка завязана, чтобы прибавить в плей-офф, или за Италию дохляки играют?)
тут больше не про скорость бега, а про скорость реакции и чтение эпизодов. Испания двигала мяч, а не бегала быстрее Италии
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