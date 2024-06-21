Лучано Спаллетти: «Испания была намного сильнее, заслуженная победа. Она была свежее Италии»

Лучано Спаллетти объяснил поражение Италии от Испании (0:1) на Евро-2024.

«Разница была в свежести, они были свежее нас. Мы часто запаздывали с прочтением эпизода. Корень проблем всегда один и тот же: мы действовали ниже требуемого уровня с точки зрения реакции, сопровождения игроков, возвращения назад с мячом. Соперник был свежее и создавал нам проблемы скоростью принятия решений.

Когда вышли три-четыре свежих игрока, мы стали чаще возвращать себе мяч впереди, создавать ситуации, которые могли привести к голу, однако соперник был намного сильнее нас. Заслуженная победа», – сказал главный тренер сборной Италии.

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