Лучано Спаллетти: «Испания была намного сильнее, заслуженная победа. Она была свежее Италии»
Лучано Спаллетти объяснил поражение Италии от Испании (0:1) на Евро-2024.
«Разница была в свежести, они были свежее нас. Мы часто запаздывали с прочтением эпизода. Корень проблем всегда один и тот же: мы действовали ниже требуемого уровня с точки зрения реакции, сопровождения игроков, возвращения назад с мячом. Соперник был свежее и создавал нам проблемы скоростью принятия решений.
Когда вышли три-четыре свежих игрока, мы стали чаще возвращать себе мяч впереди, создавать ситуации, которые могли привести к голу, однако соперник был намного сильнее нас. Заслуженная победа», – сказал главный тренер сборной Италии.
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Всё-таки, зачастую, топ-тренера заняты клубами.
Думаю, Спаллетти сделает правильные выводы из этой игры.
Но, не нужно забывать и уровень соперников. Испанцы сейчас показывают топ-игру, и состав у них весьма приличный.
Англия и Франция со своим убогими автобусами ужас, португальцы так себе, еле вытащили у мертвых чехов, Бельгия дно, итальянцы пока не тащат.