Мостовой о Глушенкове в «Зените»: «Хороший сильный игрок, пошел за большими деньгами, правильно поступил. Сейчас такие времена, что можно заработать бешеные деньги и не рваться в Европу»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Максим Глушенков деньги Футбол

Александр Мостовой оценил переход Максима Глушенкова в «Зенит».

Сегодня петербургский клуб объявил о переходе 24-летнего полузащитника из «Локомотива». Сообщалось, что в «Зените» игрок заработает миллиард рублей.

«Он – хороший сильный игрок и поступил правильно, что пошел за большими деньгами. По сегодняшней жизни все понимают, что деньги решают все.

Сейчас такие времена, что ты можешь заработать бешеные деньги и не рваться в Европу. «Зенит» укрепляется еще сильнее, хотя он и так укреплен», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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59 комментариев
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Я бы хотел,чтоб сняли российскую адаптацию фильма "День сурка". В котором журналист, просыпаясь каждый день, идёт брать интервью у Мостового, в надежде, что хоть когда-нибудь ответы поменяются. Только это будет не комедия,а драма, потому что журналист в итоге от безнадёги двинется крышей)
+81
-6
+75
Царь все по фактам раскидал. Глушенков понимает, что миллиард нигде больше не заработает. Тут не к футболистам вопросы, а к лимиту с его бешеными зп
+34
-8
+26
Главное, что в Европе играть надо будет, а здесь сиди смотри, как бразильцы звание чемпиона ему приносят.
+26
-4
+22
Ответ Си Эм Панк
"Сейчас такие времена , что можно заработать бешеные деньги и не рваться в Европу" А раньше все поголовно в Европе играли?)
Ну во времена Мостового, в какие-то годы, думаю, больше 30 человек за рубежом играло.
+19
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+19
"Сейчас такие времена , что можно заработать бешеные деньги и не рваться в Европу"
А раньше все поголовно в Европе играли?)
+10
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+9
Ответ selso99
Ну во времена Мостового, в какие-то годы, думаю, больше 30 человек за рубежом играло.
так в те времена и стадионы под рынки сдавались.
+6
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+6
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Я бы хотел,чтоб сняли российскую адаптацию фильма "День сурка". В котором журналист, просыпаясь каждый день, идёт брать интервью у Мостового, в надежде, что хоть когда-нибудь ответы поменяются. Только это будет не комедия,а драма, потому что журналист в итоге от безнадёги двинется крышей)
И в итоге они оказываются в одной постели друг с другом, как в оригинале?
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Ответ krokodilych
Обилие высказываний Мостового на Спортсе порождает вопрос: интересно, кто кому звонит? Журналисты звонят Мостовому, или сам Мостовой - журналистам?
У них шведская семья. Живут вместе
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Выходит, сам Царь уехал только за деньгами в Европу, потому что тут всё с ними непонятно было? :)
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Ответ Бондарев Олег
Выходит, сам Царь уехал только за деньгами в Европу, потому что тут всё с ними непонятно было? :)
ну да, так и было, тогда в Европе явно платили больше, чем в свежеобразовавшейся России
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У него зп больше чем у Ямаля в Барсе, конечно же он не пойдет никуда и будет сидеть в шоколаде на лавке
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Ответ exshepardjack
да лимита то уж нет, о чем ты вася
Ослабленный но есть , почему думаешь Педро почти в основе не играл ?
+3
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+3
Обилие высказываний Мостового на Спортсе порождает вопрос: интересно, кто кому звонит? Журналисты звонят Мостовому, или сам Мостовой - журналистам?
+3
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+3
Ответ Си Эм Панк
"Сейчас такие времена , что можно заработать бешеные деньги и не рваться в Европу" А раньше все поголовно в Европе играли?)
Надо сказать, что в те времена, когда уезжал сам Мостовой, уехать стремились все, кто хоть что-то представлял собой как футболист. Число наших игроков, выступающих в разных европейских странах, думаю, было около сотни (естественно, если брать не только ведущие чемпионаты).
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Как я мечтаю, чтобы бюджетные деньги ушли из нашего футбола. Сейчас самое время. Меньше налогов с нас, простых людей меньше стимула брать будет. Эх мечты мечты
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Ответ SON66
Титулы зенита не имеют ничего общего со спортивными принципами соревнований.
Бромантановые Кубки - вот к чему надо стремиться.
+4
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+3
Что примечательно именно с участием Глушенкова и Тикнизяна был обыгран Зенит 2 раза в этом сезоне, их обоих и хотели купить, Глушенкова вот купили.
+2
0
+2
Титулы? Откуда они в Зените и зачем спортсмену титулы? В России у футболиста есть только две достойные цели - квартира в Москве и переезд в Европу. Всё остальное тлен и суета.
+3
-1
+2
Вариант, что Глушенков пришел в чемпионский Зенит выиграть титулы, не рассматривается?

А вот из Крыльев в Локо он точно переходил за длинным рублем. Думаю, по сравнению с КС там сразу X3 по окладу было если не X5. Зенит же предложил честные и разумные X2.
+7
-5
+2
Ответ banchik1
И в итоге они оказываются в одной постели друг с другом, как в оригинале?
В душе, Мосту наконец-то голову моют)
+2
0
+2
Ответ krokodilych
Обилие высказываний Мостового на Спортсе порождает вопрос: интересно, кто кому звонит? Журналисты звонят Мостовому, или сам Мостовой - журналистам?
Ало? Здравствуйте! Я готов дать интервью..за деньги. По сегодняшней жизни все понимают, что деньги решают всё.
+2
0
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
В душе, Мосту наконец-то голову моют)
И где-то там еще вдруг появляется Саламыч...
+1
0
+1
Ответ krokodilych
Обилие высказываний Мостового на Спортсе порождает вопрос: интересно, кто кому звонит? Журналисты звонят Мостовому, или сам Мостовой - журналистам?
Менеджер по работе с Мостовым.
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Россия богатая страна и правда
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Так он и в Локо переходил из-за денег. Если бы у него было желание поехать в Европу, мог бы это спокойно делать еще в Крыльях.
Максим уже давно сказал, что для него нет проблем с переходом в ЦСКА или Зенит, да и откуда им быть у игрока школы Чертаново. Даже если он и по формальным правилам может считаться воспитанником Спартака
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Мостовой выпив самогона, сидя в мантии и короне дома рассуждая—"Вот в мое время все получали гроши, а сейчас дохрена. Поэтому я хотел бы чтоб меня, одного из лучших игроков 90—х пригласил Главным тренером Спартак. Я ж еще чеканю".
"Хуже не будет" —добавил Царь, допивая бутылку.
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И Головин, и Сафонов, и Миранчук, заработают не меньше. Не говоря уже о Хвиче или Зинченко. Правда им за это одно место рвать надо, а не просиживать его на скамейке.
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создайте уже ему должность какую - либо, талант пропадает
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Сейчас, братан, время такое можно здорово подняться... Только не в вашей дыре!(с)
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Ответ Си Эм Панк
Это если брать 90-е, там всё понятно было, ещё после хорошего Евро 08 уезжали, а после 2010 года могу вспомнить только Головина, Кузяева и всё. У нас платили хорошие зарплаты, времена были вполне нормальные, футболисты были сыты, никакие европейские чемпионаты их особо не интересовали.
Вот на днях Сафонов перешел в ПСЖ.
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