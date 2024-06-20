Мостовой о Глушенкове в «Зените»: «Хороший сильный игрок, пошел за большими деньгами, правильно поступил. Сейчас такие времена, что можно заработать бешеные деньги и не рваться в Европу»

Александр Мостовой оценил переход Максима Глушенкова в «Зенит».

Сегодня петербургский клуб объявил о переходе 24-летнего полузащитника из « ». Сообщалось, что в «Зените» игрок заработает миллиард рублей.

«Он – хороший сильный игрок и поступил правильно, что пошел за большими деньгами. По сегодняшней жизни все понимают, что деньги решают все.

Сейчас такие времена, что ты можешь заработать бешеные деньги и не рваться в Европу. « » укрепляется еще сильнее, хотя он и так укреплен», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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