Мостовой о Глушенкове в «Зените»: «Хороший сильный игрок, пошел за большими деньгами, правильно поступил. Сейчас такие времена, что можно заработать бешеные деньги и не рваться в Европу»
Александр Мостовой оценил переход Максима Глушенкова в «Зенит».
Сегодня петербургский клуб объявил о переходе 24-летнего полузащитника из «Локомотива». Сообщалось, что в «Зените» игрок заработает миллиард рублей.
«Он – хороший сильный игрок и поступил правильно, что пошел за большими деньгами. По сегодняшней жизни все понимают, что деньги решают все.
Сейчас такие времена, что ты можешь заработать бешеные деньги и не рваться в Европу. «Зенит» укрепляется еще сильнее, хотя он и так укреплен», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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А раньше все поголовно в Европе играли?)
А вот из Крыльев в Локо он точно переходил за длинным рублем. Думаю, по сравнению с КС там сразу X3 по окладу было если не X5. Зенит же предложил честные и разумные X2.
Максим уже давно сказал, что для него нет проблем с переходом в ЦСКА или Зенит, да и откуда им быть у игрока школы Чертаново. Даже если он и по формальным правилам может считаться воспитанником Спартака
"Хуже не будет" —добавил Царь, допивая бутылку.