Даку выкрикивал «##### македонцев!» в мегафон после матча с Хорватией. Фанаты Албании подхватили скандирование

Теги Рубин премьер-лига Россия Сборная Хорватии по футболу болельщики Сборная Албании по футболу Сборная Северной Македонии по футболу Евро-2024 брань Мирлинд Даку контент Футбол

Стало известно, что кричал Мирлинд Даку после матча с Хорватией.

Ранее сообщалось, что Футбольная федерация Северной Македонии потребовала публичных извинений от форварда «Рубина» и сборной Албании за оскорбительные кричалки о македонцах после матча Евро-2024. Кроме того, федерация направила в УЕФА письмо с требованием расследовать инцидент.

На видео, опубликованном македонским изданием Sport1, Даку, стоя возле трибуны с фанатами, в мегафон выкрикивает «##### (сношать – Спортс) македонцев!» на албанском языке. Болельщики подхватывают кричалку и начинают скандировать ее хором.

Агент Даку о поведении игрока после матча с Хорватией: «Из‑за шума на стадионе он не слышал, что скандируют болельщики. Видео не доказывает, что Мирлинд кого‑то оскорбил»

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64 комментария
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Балканы как были пороховой бочкой Европы, так ей и останутся. Обязательно будут вспыхивать спустя разное время, полностью они не успокоятся никогда
+101
-7
+94
Ответ ZarvuR2020
На шарю за все балканские тёрки. Македонцы чем провинились?
Хотели до Индии дойти. Потом их лидер выпил из 💀 любимого коня, а там 🐍, укусила его и всё, не завоевали, короче. После чего сдулись до размера районного центра где-то в Югославии...
+70
-3
+67
Спортс, зачем скрывать фразу "люблю македонцев"?
+55
-3
+52
Даку большой незачёт. Как албанец он молодец, повеселил фанатов, но как игроку Рубина, надо было про Крылья Советов добавить
+45
-3
+42
Ответ ZarvuR2020
На шарю за все балканские тёрки. Македонцы чем провинились?
В начале 2000-х албанские районы Македонии хотели отделиться, власти не позволили.
+25
0
+25
Ответ nwgdm7y2p6
Балканы как были пороховой бочкой Европы, так ей и останутся. Обязательно будут вспыхивать спустя разное время, полностью они не успокоятся никогда
2 таких точки - Балканы и Кавказ, много народов на малой территории
+28
-4
+24
И чо, УЕФА не отстранит этого дегенерата от соревнований под своей эгидой? И сборную наказать надо ,что бы не вызывали кого попало. И вообще пора проводить тесты IQ, что бы люди, с кого дети берут пример, не творили дичь.
+22
-3
+19
На шарю за все балканские тёрки. Македонцы чем провинились?
+20
-2
+18
Ответ Buzya
И чо, УЕФА не отстранит этого дегенерата от соревнований под своей эгидой? И сборную наказать надо ,что бы не вызывали кого попало. И вообще пора проводить тесты IQ, что бы люди, с кого дети берут пример, не творили дичь.
IQ тесты?! а в футбол-то кто будет играть? Стивен Хокинг?)
+17
-1
+16
Нужно отстранять, это просто цирк
+22
-6
+16
Ответ Peter Parker
Я ведь правильно понимаю, что он про северных македонцев, которых потомки тех самых македонцев (греки) не считают за македонцев?)
Историческая Македония со столицами Пелла и Салоники сейчас в составе Греции. А северная Македония это изобретение недавнего времени, живут там славяне и говорят на диалекте болгарского языка
+13
0
+13
В Рубине 6 сербов...
Лучше сейчас новый клуб искать. И попросить багаж почтой отправить.
+11
0
+11
Я ведь правильно понимаю, что он про северных македонцев, которых потомки тех самых македонцев (греки) не считают за македонцев?)
+7
0
+7
Ответ Архитектор Мендисабаль
Хотели до Индии дойти. Потом их лидер выпил из 💀 любимого коня, а там 🐍, укусила его и всё, не завоевали, короче. После чего сдулись до размера районного центра где-то в Югославии...
Чёт ты устроил небольшой кроссовер с вещим Олегом (про 💀 любимого коня и 🐍 )🤓
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- Да здравствует Персия, - добавил Даку
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Даку -"***** сербов!"

Казанские сербы - Дрезгич, Йочич, Евтич, Ранджелович, Биелович, Чумич перед телеком - переглядываются - "Это чё сейчас было !?"

Черногорец Вуячич - "Соберетесь ***** (сношать) его - меня позовёте".
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Ответ nwgdm7y2p6
Балканы как были пороховой бочкой Европы, так ей и останутся. Обязательно будут вспыхивать спустя разное время, полностью они не успокоятся никогда
Тут не только точка сама по себе, тут религиозные распри. Албанцы в большинстве своём мусульмане, сербы православные, хорваты католики и там всё это понамешано, там конкретный ад. Вообще все их проблемы это наличие в обществе религии, т.к. что у одних, что у других есть ярые сторонники, ортодоксальные.
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Считаю Рубин ,должен расторгнуть с ним контракт, он нарушил российское законодательство.
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Ответ Гаврила Ардалионович
Албанцы, македонцы... а какая разница?
спроси у них при встрече. они тебе отлично объяснят. на всю жизнь запомнишь.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Чёт ты устроил небольшой кроссовер с вещим Олегом (про 💀 любимого коня и 🐍 )🤓
Да и Македония вроде не совсем та..
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Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Александр Македонцев?)
Этот чеканит, ему не до ребусов
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не зря в нулевых в народе гуляло обзывательное "ну ты албанец"
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Ответ гуингм
Считаю Рубин ,должен расторгнуть с ним контракт, он нарушил российское законодательство.
Если нарушил, то судить. Если нет, то играть. А просто расторгнуть, это кого наказать, клуб?
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а сейчашнишние албанцы из Косово это на 90% этнические сербы. только омосульманые
+2
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Рубин классный игрок у вас )
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Ответ nwgdm7y2p6
Балканы как были пороховой бочкой Европы, так ей и останутся. Обязательно будут вспыхивать спустя разное время, полностью они не успокоятся никогда
И так во всем мире к сожалению :( сколько таких точек на Земле :(
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ну если сербов не наказали за "к - это сербия" то и сейчас никого не накажут, хотя Даку наверняка получит штраф
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А что, кому-то есть дело до македонцев? Это ж вообще болгары фактически)
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А македонцев то за шо. Наркотрафик не поделили?
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Ответ гуингм
Считаю Рубин ,должен расторгнуть с ним контракт, он нарушил российское законодательство.
Тем, что оскорбил македонцев?
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