Даку выкрикивал «##### македонцев!» в мегафон после матча с Хорватией. Фанаты Албании подхватили скандирование

Стало известно, что кричал Мирлинд Даку после матча с Хорватией.

Ранее сообщалось, что Футбольная федерация Северной Македонии потребовала публичных извинений от форварда «Рубина» и сборной Албании за оскорбительные кричалки о македонцах после матча Евро-2024. Кроме того, федерация направила в УЕФА письмо с требованием расследовать инцидент.

На видео, опубликованном македонским изданием Sport1, Даку, стоя возле трибуны с фанатами, в мегафон выкрикивает «##### (сношать – Спортс) македонцев!» на албанском языке. Болельщики подхватывают кричалку и начинают скандировать ее хором.

Агент Даку о поведении игрока после матча с Хорватией: «Из‑за шума на стадионе он не слышал, что скандируют болельщики. Видео не доказывает, что Мирлинд кого‑то оскорбил»

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