Джей Джей Редик – новый главный тренер «Лейкерс»

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Роб Пелинка Баскетбол

Джей Джей Редик станет новым главным тренером «Лейкерс».

Стороны договорились о подписании контракта на четыре года.

Сегодня утром генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка сделал Редику предложение о работе. 39-летний специалист начал работать над подбором тренерского штаба.

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, Пелинка в восторге от умения Редика общаться с игроками и его баскетбольного IQ. Функционер считает, что, окружив себя опытными ассистентами, Редик быстрее освоиться на новой должности.

Редик завершил игровую карьеру в сентябре 2021 года. После этого он работал экспертом на ESPN, а в 2023-м стал комментатором. В марте 2024-го Редик запустил совместный подкаст с суперзвездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

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42 комментария
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Хроники Редика
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Пранк вышел из под контроля
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Лос Анжелес Собутыльники выйдут на качественно новый уровень, к комбинации "Чикаго" добавляются вариативные "Красное сухое" и "сынок ответит за грехи бати". Основной контендер на западе.
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Быть болельщиком ЛАЛ - это боль…Я в полной мере ощущаю себя ЛеЛохом😕
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леброновский мир победил
бронни оказался сильней
здравый смысл остыл
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лейкерс обратно в нищету 😭
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Опять не Мостовой.
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Ответ Nightyork97
Выбор был огромный, учитывая, что они могли предложить контракт на 100+ миллионов студенческому тренеру. Как Джинни пикает 39 летнего Редика без опыта даже ассистентом загадка.
Возраст не причём, Мазулла моложе. А как пикает - видимо, как Леброн скажет, так и пикает. Странно видеть Лейкерс в таком зависимом положении, даже при Кобе такого вспомнить не могу
+9
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+9
Ответ Stan WarHammer
Следовало ожидать, выбор невелик был.
Выбор был огромный, учитывая, что они могли предложить контракт на 100+ миллионов студенческому тренеру. Как Джинни пикает 39 летнего Редика без опыта даже ассистентом загадка.
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+6
Ответ ta-tosha
А вдруг? Игрок был умнейший, да и лидер по натуре. Думаю, пазл может сложится не хуже чем у Керра. Главное помощников толковых собрать
Чтобы пазл Керра сложился, Керр сначала был частью двух чемпионских команд с лучшими тренерами эпохи, а потом учился у Поповича. А тут... Только на удачу надежда. Но столько удачи НБА не отмеряла с тех пор, как Джордан достался Чикаго
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И это в 39 лет!
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Ответ Aleksey001
Возраст не причём, Мазулла моложе. А как пикает - видимо, как Леброн скажет, так и пикает. Странно видеть Лейкерс в таком зависимом положении, даже при Кобе такого вспомнить не могу
Маззула вроде в студенческом был супер топом. Но опять же, ему дали убойную команду по составу. У Бостона и до Маззулы были солидные результаты на Востоке. Финал конфы Браун и Тейтум генерирует продолжительное время. Костяк команды Стивенс выращивал, а выбирал старик Эйндж. Даже Лю в 16 году взял гайку, но до этого он 7 лет ассистентом проработал. И два года в Кливленде прежде чем принять команду. У Редика ничего, он просто классный малый и его речи всем заходят. Крис Куинн уже 10 лет под Споэльстрой сидит, он бы не хуже Редика справился точно. Весь вопрос в короле Джеймсе, Джинни осталось пикнуть Бронни.
+4
0
+4
А вдруг? Игрок был умнейший, да и лидер по натуре. Думаю, пазл может сложится не хуже чем у Керра. Главное помощников толковых собрать
+9
-5
+4
Ответ ta-tosha
А вдруг? Игрок был умнейший, да и лидер по натуре. Думаю, пазл может сложится не хуже чем у Керра. Главное помощников толковых собрать
чтобы пазл сложился, ещё должна быть молодая перспективная банда, как у Керра в ГСВ, а не ЛеДед и не являющийся самостоятельным Дэвис
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Наподкастил
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Поздравляю Лейкерс, наконец-то у них появился хоть кто-то, кто умеет бросать трехи...
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Вот что значит во время попить винца с ЛеБроном
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Надо же когда-то начинать. Лейкерс хороший вариант.
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АХАХАХА, это конечная. Джинни Басс, что же ты такое.
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Ответ Клименко
Он же черный
???
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За Реддиком интересно будет понаблюдать
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Сезон будет интересным. Спасибо за мемы Редик)
+1
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Подкасты теперь прям во время матча будет записывать
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Кот в мешке, конечно, и понятно, что с протекцией Джеймса это назначение.
Посмотрим, будет ли шоу в виде продолжения подкаста уже в новой роли - такого как минимум не было никогда.
Прогнозировать тут результат - неблагодарное дело
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все нормально,. я спокоен)
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С прицелом максимум на ин сизон
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подкаст на абсолютно новом уровне - прямо с боковой ))
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Следовало ожидать, выбор невелик был.
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Ответ ta-tosha
А вдруг? Игрок был умнейший, да и лидер по натуре. Думаю, пазл может сложится не хуже чем у Керра. Главное помощников толковых собрать
Умнейший? Понял.
+4
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0
Ответ Netto Brutto
Теперь на Западе окончательно вырисовывается big-4 в лице Денвера, Далласа, Оклы и Миннесоты. Ещё бы gsw Дока назначили.
Норм 👍🏼
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