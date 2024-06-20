Джей Джей Редик – новый главный тренер «Лейкерс»

Джей Джей Редик станет новым главным тренером «Лейкерс».

Стороны договорились о подписании контракта на четыре года.

Сегодня утром генеральный менеджер « » сделал предложение о работе. 39-летний специалист начал работать над подбором тренерского штаба.

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, Пелинка в восторге от умения Редика общаться с игроками и его баскетбольного IQ. Функционер считает, что, окружив себя опытными ассистентами, Редик быстрее освоиться на новой должности.

Редик завершил игровую карьеру в сентябре 2021 года. После этого он работал экспертом на ESPN, а в 2023-м стал комментатором. В марте 2024-го Редик запустил совместный подкаст с суперзвездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом.