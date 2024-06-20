Джей Джей Редик – новый главный тренер «Лейкерс»
Джей Джей Редик станет новым главным тренером «Лейкерс».
Стороны договорились о подписании контракта на четыре года.
Сегодня утром генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка сделал Редику предложение о работе. 39-летний специалист начал работать над подбором тренерского штаба.
По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, Пелинка в восторге от умения Редика общаться с игроками и его баскетбольного IQ. Функционер считает, что, окружив себя опытными ассистентами, Редик быстрее освоиться на новой должности.
Редик завершил игровую карьеру в сентябре 2021 года. После этого он работал экспертом на ESPN, а в 2023-м стал комментатором. В марте 2024-го Редик запустил совместный подкаст с суперзвездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом.
бронни оказался сильней
здравый смысл остыл
Посмотрим, будет ли шоу в виде продолжения подкаста уже в новой роли - такого как минимум не было никогда.
Прогнозировать тут результат - неблагодарное дело