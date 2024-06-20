У Италии 1 удар по воротам Испании до перерыва – мимо. Испанцы били 9 раз, владение – 61%

Сборная Испании опаснее Италии действовала в атаке до перерыва в матче Евро-2024.

Команда Луиса де ла Фуэнте нанесла 9 ударов по воротам соперника, 4 из них пришлись в створ. Итальянцы пробили лишь раз – выше ворот.

Также испанцы больше владели мячом (61% против 39%), подали больше угловых (2 против 0), провели больше атак (25 против 6).

Первый тайм завершился вничью – 0:0.

Испания – Италия – 0:0. Онлайн-трансляция. Ямаль, Доннарумма, Лапорт, Жоржиньо, Мората и Барелла играют

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