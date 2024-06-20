У Италии 1 удар по воротам Испании до перерыва – мимо. Испанцы били 9 раз, владение – 61%

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Луис де ла Фуэнте Футбол

Сборная Испании опаснее Италии действовала в атаке до перерыва в матче Евро-2024.

Команда Луиса де ла Фуэнте нанесла 9 ударов по воротам соперника, 4 из них пришлись в створ. Итальянцы пробили лишь раз – выше ворот.

Также испанцы больше владели мячом (61% против 39%), подали больше угловых (2 против 0), провели больше атак (25 против 6).

Первый тайм завершился вничью – 0:0.

Испания – Италия – 0:0. Онлайн-трансляция. Ямаль, Доннарумма, Лапорт, Жоржиньо, Мората и Барелла играют

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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22 комментария
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А шо так? Перед Евро нам в статьях рассказывали, что Италия играет в футбол будущего. Смотря на игру сборной Италии у футбола не очень радужное будущее.))
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Испания просто разрывает Италию, такой ..... на прошлом Евро не было..
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Испанцы уже должны были забить 2-3. Италии будто вообще нет на поле
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+15
А вы говорите Ямаль пропиаренный, а он вообще порхает в сб Испании
+11
-1
+10
Доннарумма там летает как спайдермен, но неадекваты дальше будут говорить про слабого вратаря:)))
+9
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+7
Не ожидал от Спаллетти такого говённого автобуса.
+6
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+6
Ответ Amalfitano
А шо так? Перед Евро нам в статьях рассказывали, что Италия играет в футбол будущего. Смотря на игру сборной Италии у футбола не очень радужное будущее.))
Они с албанцами только показывают
+4
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Какое же дно эта сборная Италии. Всё ругали престарелых хорватов, ну вот молодая Италия, что она показывает?! С албанцами повезло
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На что расчитывают итальянцы? Там даже шальным голом не пахнет. Никаких идей, ни скорости принятия решений, ни полузащита. Одним словом дно
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Проклятье автобусов на евро
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Испанцы намного сильнее, отлично играют. Отошли от тики таки и стремления к стерильному владению, играют очень интенсивно, в атаку. Крутая команда
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Ответ Amalfitano
А шо так? Перед Евро нам в статьях рассказывали, что Италия играет в футбол будущего. Смотря на игру сборной Италии у футбола не очень радужное будущее.))
Ну меня в комментариях минусили, тк я написал, что у Испании оч сбалансированный состав и круто, что у них нет суперзвезд
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полузащита мертвая и атака вообще без мяча
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Тотальное доминирование Испании
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У итальянцев сегодня было "затмение ума и паралич воли".
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Месть за дикий отскок+ручной свисток на прошлом Евро удалась. возили сегодня макаронников - мама не горюй!
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