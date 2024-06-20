Нагорных об уходе Глушенкова: «Условия «Зенита» значительно выше тех, что может предложить «Локомотив». Я сожалею, что это произошло»

Юрий Нагорных прокомментировал переход Максима Глушенкова в «Зенит».

– Насколько «Локомотив» потеряет в игре от ухода Глушенкова?

– Впереди месяц подготовки к новому сезону. Надеюсь, что мы сумеем произвести определенные перестроения, ввести игроков. У нас есть футболисты, которые потенциально способны играть на очень высоком уровне. Есть те, кто уже играет на высоком уровне. Надеюсь, что очень болезненным для команды уход Максима не станет.

Хотя я по-прежнему лично сожалею, что это произошло. Желаем ему удачи и продолжения развития.

Мы обещаем игрокам и придерживаемся этого правила: клуб искусственно не препятствует переходу при получении улучшенных условий. Мы хотим, чтобы игроки развивались, строили свою карьеру.

Конечно, предпочтительно, чтобы это было в « ». Но, если условия значительно лучше, чем мы можем предложить, мы ничего не можем поделать.

– Был ли у «Локомотива» шанс сохранить ?

– Безусловно, шанс был, если бы Максим сам принял решение остаться. Когда активируется функция выкупа, последнее слово остается за футболистом.

Условия, которые предложил « », значительно выше, чем те, что может предложить «Локомотив». Хотя «Локомотив» предложил Максиму существенно улучшить условия. В этом плане он выбрал «Зенит» для дальнейшей работы.

Хочется пожелать ему успехов в новом клубе, продолжать дальше развиваться так же, как это было в «Локомотиве». Сегодня в «Локомотиве» созданы все условия для развития талантливых футболистов.

– Верно ли я понимаю, что «Локомотив» действительно давал новый контракт Глушенкову?

– Мне бы не хотелось вдаваться в детали. Клуб сработал, сделал все, что мог сделать в данных условиях, – сказал председатель совета директоров «Локомотива».

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