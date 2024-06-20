Нагорных об уходе Глушенкова: «Условия «Зенита» значительно выше тех, что может предложить «Локомотив». Я сожалею, что это произошло»
Юрий Нагорных прокомментировал переход Максима Глушенкова в «Зенит».
– Насколько «Локомотив» потеряет в игре от ухода Глушенкова?
– Впереди месяц подготовки к новому сезону. Надеюсь, что мы сумеем произвести определенные перестроения, ввести игроков. У нас есть футболисты, которые потенциально способны играть на очень высоком уровне. Есть те, кто уже играет на высоком уровне. Надеюсь, что очень болезненным для команды уход Максима не станет.
Хотя я по-прежнему лично сожалею, что это произошло. Желаем ему удачи и продолжения развития.
Мы обещаем игрокам и придерживаемся этого правила: клуб искусственно не препятствует переходу при получении улучшенных условий. Мы хотим, чтобы игроки развивались, строили свою карьеру.
Конечно, предпочтительно, чтобы это было в «Локомотиве». Но, если условия значительно лучше, чем мы можем предложить, мы ничего не можем поделать.
– Был ли у «Локомотива» шанс сохранить Максима Глушенкова?
– Безусловно, шанс был, если бы Максим сам принял решение остаться. Когда активируется функция выкупа, последнее слово остается за футболистом.
Условия, которые предложил «Зенит», значительно выше, чем те, что может предложить «Локомотив». Хотя «Локомотив» предложил Максиму существенно улучшить условия. В этом плане он выбрал «Зенит» для дальнейшей работы.
Хочется пожелать ему успехов в новом клубе, продолжать дальше развиваться так же, как это было в «Локомотиве». Сегодня в «Локомотиве» созданы все условия для развития талантливых футболистов.
– Верно ли я понимаю, что «Локомотив» действительно давал новый контракт Глушенкову?
– Мне бы не хотелось вдаваться в детали. Клуб сработал, сделал все, что мог сделать в данных условиях, – сказал председатель совета директоров «Локомотива».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Зенит дал 20 милл. Почему щедр был Зенит. Потлму что маленькая выплата отступных по контракту .
Но нет: просто в любой свой ошибке говори: виноват ’’Зенит’’. Молодцы манагеры ’’Локомотива’’. ТОП менеждеры, а не какие-то там вам управляющие Пятерочки.
вы не понимаете этого?
- Не в даваясь в детали мы #######(увели) два госбюджета. На каких-то там, этих, как его, футболистов нам накласть. А в Зените выше.
- Что выше?
- А всё выше, не вдаваясь в детали.
//прописать более крупные отступные и дать более солидную зп