Нагорных об уходе Глушенкова: «Условия «Зенита» значительно выше тех, что может предложить «Локомотив». Я сожалею, что это произошло»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Юрий Нагорных Максим Глушенков Футбол

Юрий Нагорных прокомментировал переход Максима Глушенкова в «Зенит».

– Насколько «Локомотив» потеряет в игре от ухода Глушенкова?

– Впереди месяц подготовки к новому сезону. Надеюсь, что мы сумеем произвести определенные перестроения, ввести игроков. У нас есть футболисты, которые потенциально способны играть на очень высоком уровне. Есть те, кто уже играет на высоком уровне. Надеюсь, что очень болезненным для команды уход Максима не станет.

Хотя я по-прежнему лично сожалею, что это произошло. Желаем ему удачи и продолжения развития.

Мы обещаем игрокам и придерживаемся этого правила: клуб искусственно не препятствует переходу при получении улучшенных условий. Мы хотим, чтобы игроки развивались, строили свою карьеру.

Конечно, предпочтительно, чтобы это было в «Локомотиве». Но, если условия значительно лучше, чем мы можем предложить, мы ничего не можем поделать.

– Был ли у «Локомотива» шанс сохранить Максима Глушенкова?

– Безусловно, шанс был, если бы Максим сам принял решение остаться. Когда активируется функция выкупа, последнее слово остается за футболистом.

Условия, которые предложил «Зенит», значительно выше, чем те, что может предложить «Локомотив». Хотя «Локомотив» предложил Максиму существенно улучшить условия. В этом плане он выбрал «Зенит» для дальнейшей работы.

Хочется пожелать ему успехов в новом клубе, продолжать дальше развиваться так же, как это было в «Локомотиве». Сегодня в «Локомотиве» созданы все условия для развития талантливых футболистов.

– Верно ли я понимаю, что «Локомотив» действительно давал новый контракт Глушенкову?

– Мне бы не хотелось вдаваться в детали. Клуб сработал, сделал все, что мог сделать в данных условиях, – сказал председатель совета директоров «Локомотива».

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37 комментариев
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Зенит проводит мощную трансферную компанию, скупает всех лучших в РПЛ. Если кто и сможет составить ему конкуренцию в сезоне, то Химки- те тоже гребут как не в себя!)...
+70
-3
+67
Ответ Этот Райола хочет денег
Зенит проводит мощную трансферную компанию, скупает всех лучших в РПЛ. Если кто и сможет составить ему конкуренцию в сезоне, то Химки- те тоже гребут как не в себя!)...
Химки круче, они после первого круга могут половину основного обновить, Зениту такое и не снилось
+28
0
+28
Локомотив предлагал Глушенкову 12 милл рублей в месяц
Зенит дал 20 милл. Почему щедр был Зенит. Потлму что маленькая выплата отступных по контракту .
+12
-1
+11
Это интервью косяков нагорных не оправдывает. По нему сразу было видно, что чел очень далеко от футбола и от управления клубом. Думаю, это не последний косяк этого управленца.
+9
-1
+8
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий удален модератором
Причем тут сумма трансфера? Речь исключительно о контракте.
+11
-4
+7
Ничего не предпринять после прошлой отлично проведенной Максимом весны по поводу его смехотворных отступных это откровенейшая некомпетентность.
+12
-6
+6
Ответ Павел Гребнев
Ничего не предпринять после прошлой отлично проведенной Максимом весны по поводу его смехотворных отступных это откровенейшая некомпетентность.
И ни Нагорных, ни Леонченко об этом, разумеется, ничего не скажут
+7
-1
+6
Про то, что клуб не мог повторить условий ’’Зенита’’ сейчас - одно. Но, разве ’’Зенит’’ помешал руководству ’’Локомотива’’ прописать более крупные отступные и дать более солидную зп игроку ранее, а не начать суетиться, когда уже поздно стало. Сделали бы это и игрок был бы в команде и более лояльно к ней настроен.
Но нет: просто в любой свой ошибке говори: виноват ’’Зенит’’. Молодцы манагеры ’’Локомотива’’. ТОП менеждеры, а не какие-то там вам управляющие Пятерочки.
+7
-2
+5
Ответ Эндрю81
Про то, что клуб не мог повторить условий ’’Зенита’’ сейчас - одно. Но, разве ’’Зенит’’ помешал руководству ’’Локомотива’’ прописать более крупные отступные и дать более солидную зп игроку ранее, а не начать суетиться, когда уже поздно стало. Сделали бы это и игрок был бы в команде и более лояльно к ней настроен. Но нет: просто в любой свой ошибке говори: виноват ’’Зенит’’. Молодцы манагеры ’’Локомотива’’. ТОП менеждеры, а не какие-то там вам управляющие Пятерочки.
нельзя вписывать любые отступные, контракт договор двух сторон, хотите выше отступные давайте сразу больше зарплату
вы не понимаете этого?
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+4
Ответ Пользователь Имени
Он переходил на этих условиях, там и приличные агентские, не было бы этих пунктов возможно оказался в другом клубе или другой личкой. Да и насколько 7 млн. долларов мало за него, учитывая, что ещё 4.5 это подъемные с агентскими, это если конечно верить сколько за него отдают. Ну и последний аргумент, если Глушенков нужен Зениту, имела бы значение сумма трансфера? Нужен Данни, купят Данни, нужно перебить Спартак и увести Эраковича, Зенит это делает. Локо на рельсах экономии, лет 5 назад могли потягаться личным контрактом, сейчас у них явно жёсткий лимит
У кого Эраковича увели??? С ума сошли уже фанаты бледно-розовой команды? Зенит Эраковича дольше вашей "народной" команды вёл
+3
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+3
Ответ Этот Райола хочет денег
Зенит проводит мощную трансферную компанию, скупает всех лучших в РПЛ. Если кто и сможет составить ему конкуренцию в сезоне, то Химки- те тоже гребут как не в себя!)...
Гребут без гр, гребут без гр…
+6
-3
+3
Ответ Этот Райола хочет денег
Зенит проводит мощную трансферную компанию, скупает всех лучших в РПЛ. Если кто и сможет составить ему конкуренцию в сезоне, то Химки- те тоже гребут как не в себя!)...
Химки - как Сифон и Борода, подбирают, то, что остальные выкинули.
+1
0
+1
лучше б ты, жулик-допингмейстер, в зенит перешел
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Комментарий удален модератором
Он контракт не отработал 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️ сожалеет 😡😡😡
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Исходный текст:
- Не в даваясь в детали мы #######(увели) два госбюджета. На каких-то там, этих, как его, футболистов нам накласть. А в Зените выше.
- Что выше?
- А всё выше, не вдаваясь в детали.
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Ответ Павел Гребнев
Ничего не предпринять после прошлой отлично проведенной Максимом весны по поводу его смехотворных отступных это откровенейшая некомпетентность.
Ну была еще и осень, так себе
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Ответ Бари Линдон
Нагорных зенитовский чел, чего ты от него ожидал?)
Засланный казачок, что бы развалить Локо?
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А какие такие условия то? Человек играет в середняке, а ему предлагают играть за чемпиона. В ларьке сидеть или в Москва-Сити.
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Ответ SMART789
нельзя вписывать любые отступные, контракт договор двух сторон, хотите выше отступные давайте сразу больше зарплату вы не понимаете этого?
У вас, как с чтением и внимательностью?
//прописать более крупные отступные и дать более солидную зп
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Ответ Эндрю81
У вас, как с чтением и внимательностью? //прописать более крупные отступные и дать более солидную зп
а была уверенность, что игрок выстрелит? брали глубокого лавочника Спартака, что если не заиграет? Кто будет 5 лет платить эту более крупную зарплату?
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Ответ Эндрю81
Про то, что клуб не мог повторить условий ’’Зенита’’ сейчас - одно. Но, разве ’’Зенит’’ помешал руководству ’’Локомотива’’ прописать более крупные отступные и дать более солидную зп игроку ранее, а не начать суетиться, когда уже поздно стало. Сделали бы это и игрок был бы в команде и более лояльно к ней настроен. Но нет: просто в любой свой ошибке говори: виноват ’’Зенит’’. Молодцы манагеры ’’Локомотива’’. ТОП менеждеры, а не какие-то там вам управляющие Пятерочки.
А разве в момент своего перехода Глушенков был сильнее всех игроков Локо, чтобы ему огромную личку давать?? Мы все как раз таки радовались переходу Пиняева и не понимали зачем Глушенкова берем, а оно вон как вышло. В любом случае лично я, как фанат Локо, против, чтобы игрокам столько денег сыпали. Нынешний курс как раз таки правильный. Потолок зарплат но хорошая бонусная система. Мы никогда не угонимся за условиями, которые есть в Зените, поэтому не надо нам надрываться.
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Ответ VintDV
Успехов желать ему не надо. Если бы в Европу уехал,то само собой,а тут ... Профукали классного игрока... Что отступные сложно было поднять?! Эх... Газовый Чемпионат под Питерской рукой
Шикарная позиция! Профукал ЛОКО, но виноват Газпром и Питер! Остаётся только уточнить насчёт часовни. То-же мы?
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