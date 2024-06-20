Футбольный союз Сербии – УЕФА о выкриках «Убей серба!» на игре Хорватии с Албанией: «Ненависть и расизм представляют собой все, с чем борется ваша организация. Такого оскорбления нации не видели давно»

Опубликован текст письма, направленного Футбольным союзом Сербии в УЕФА.

«Футбольный союз Сербии обращается к вам по поводу событий на матче Евро-2024 между сборными и (группа В, Гамбург, 19.06.2024), когда раздалось позорное совместное скандирование болельщиков обеих национальных команд, направленное против сербской нации в целом.

Как вам, вероятно, известно, с 58:28 до 58:50 хорватские и албанские болельщики вместе кричали: «Убей, убей серба». Речь шла не об отдельных болельщиках, а о большом количестве болельщиков этих сборных, к которым пока не были применены санкции в соответствии с регламентом УЕФА.

Такое поведение неприемлемо в любых ситуациях, особенно на таком крупном спортивном мероприятии, за которым следят по всей Европе и по всему миру. Футбольный стадион должен быть местом, где можно болеть за свои команды и создавать спортивную атмосферу, атмосферу честной борьбы, но вместо этого на матче наблюдалось совершенно неприемлемое поведение, которое никак нельзя оправдать.

По имеющейся у нас информации, один игрок сборной Албании по окончании матча, находясь перед трибуной с албанскими болельщиками, начал выкрикивать те же слова в мегафон и таким образом «разжег» толпу.

Футбольный союз Сербии считает, что в тот момент, когда начались скандирования болельщиков обеих команд, матч следовало остановить и приступить к реализации процедуры «трех шагов». Это прямо предусмотрено регламентом УЕФА, и мы удивлены, что официальные лица УЕФА не применили его на этой игре. Процедура запускалась и в случаях гораздо меньшей интенсивности, поэтому мы тем более удивлены, что этого не произошло на этом матче.

Футбольный союз Сербии полагает, что дисциплинарные органы УЕФА отреагируют правильно и накажут за такое поведение болельщиков обеих сборных. Такого оскорбления нации с криками о том, что ее представителей надо убивать, на спортивных мероприятиях не видели уже давно. Как граждане Республики Сербия, как деятели футбола и спорта, твердо приверженные реализации общечеловеческих спортивных принципов и принципов фэйр-плей, мы задеты событиями этой игры.

Учитывая, что это бесчинство большого количества болельщиков, которое даже нельзя назвать поведением, не соответствует ни регламенту УЕФА, ни элементарным правилам человеческого поведения, мы просим вас как можно скорее наказать виновных и обеспечить нормальное проведение матчей. Мы хотим напомнить вам, что такого рода буйство, ненависть и расизм представляют собой все, с чем борется ваша организация.

Футбол, особенно на таком мероприятии, как чемпионат Европы, должен объединять людей, государства, нации, а не становиться инструментом достижения целей, совершенно противоположных идеям, которые должна воплощать игра в футбол», – говорится в письме, направленном в .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?