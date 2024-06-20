Футбольный союз Сербии – УЕФА о выкриках «Убей серба!» на игре Хорватии с Албанией: «Ненависть и расизм представляют собой все, с чем борется ваша организация. Такого оскорбления нации не видели давно»

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Опубликован текст письма, направленного Футбольным союзом Сербии в УЕФА.

«Футбольный союз Сербии обращается к вам по поводу событий на матче Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании (группа В, Гамбург, 19.06.2024), когда раздалось позорное совместное скандирование болельщиков обеих национальных команд, направленное против сербской нации в целом.

Как вам, вероятно, известно, с 58:28 до 58:50 хорватские и албанские болельщики вместе кричали: «Убей, убей серба». Речь шла не об отдельных болельщиках, а о большом количестве болельщиков этих сборных, к которым пока не были применены санкции в соответствии с регламентом УЕФА.

Такое поведение неприемлемо в любых ситуациях, особенно на таком крупном спортивном мероприятии, за которым следят по всей Европе и по всему миру. Футбольный стадион должен быть местом, где можно болеть за свои команды и создавать спортивную атмосферу, атмосферу честной борьбы, но вместо этого на матче наблюдалось совершенно неприемлемое поведение, которое никак нельзя оправдать.

По имеющейся у нас информации, один игрок сборной Албании по окончании матча, находясь перед трибуной с албанскими болельщиками, начал выкрикивать те же слова в мегафон и таким образом «разжег» толпу.

Футбольный союз Сербии считает, что в тот момент, когда начались скандирования болельщиков обеих команд, матч следовало остановить и приступить к реализации процедуры «трех шагов». Это прямо предусмотрено регламентом УЕФА, и мы удивлены, что официальные лица УЕФА не применили его на этой игре. Процедура запускалась и в случаях гораздо меньшей интенсивности, поэтому мы тем более удивлены, что этого не произошло на этом матче.

Футбольный союз Сербии полагает, что дисциплинарные органы УЕФА отреагируют правильно и накажут за такое поведение болельщиков обеих сборных. Такого оскорбления нации с криками о том, что ее представителей надо убивать, на спортивных мероприятиях не видели уже давно. Как граждане Республики Сербия, как деятели футбола и спорта, твердо приверженные реализации общечеловеческих спортивных принципов и принципов фэйр-плей, мы задеты событиями этой игры.

Учитывая, что это бесчинство большого количества болельщиков, которое даже нельзя назвать поведением, не соответствует ни регламенту УЕФА, ни элементарным правилам человеческого поведения, мы просим вас как можно скорее наказать виновных и обеспечить нормальное проведение матчей. Мы хотим напомнить вам, что такого рода буйство, ненависть и расизм представляют собой все, с чем борется ваша организация.

Футбол, особенно на таком мероприятии, как чемпионат Европы, должен объединять людей, государства, нации, а не становиться инструментом достижения целей, совершенно противоположных идеям, которые должна воплощать игра в футбол», – говорится в письме, направленном в УЕФА.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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111 комментариев
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А если бы так пели про Винисиуса то всем бы дали пожизненный бан .
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Албания и Хорватия, как и Украина - клиенты заокеанского барена и находятся на передовой борьбы за права человека, поэтому можно погрозить пальцем. Но не слишком энергично.
+133
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+96
Угольков и ЛГБТ не оскорбляют-УЕФА не реагирует
+93
-15
+78
Ответ Доктор Щульц
А если бы так пели про Винисиуса то всем бы дали пожизненный бан .
Именно, произойди это с человеком в их системе - это была бы такая шумиха. Призыв убить кого- это серьезно, это даже не уханье. Все сборные в следующем туре вышли бы с какими нибудь майками в поддержку.
+64
-3
+61
Ответ Alexandr Bychkov
Угольков и ЛГБТ не оскорбляют-УЕФА не реагирует
Белых можно оскорблять, так УЕФА считает. За черных можно и в тюрьму присесть
+40
-6
+34
Ответ dimitrii36
Комментарий скрыт
Ага, американский барин что-то вдруг забыл на другом вообще континенте: на Украине, в Югославии, в Ираке (в результате чего родилась сначала Аль-Кайда, а затем ИГИЛ), в Афганистане, в Ливии, во Вьетнаме, в Либерии, в Сирии, в Йемене, даже в Камеруне. Сейчас американский барин вооружает Тайвань, строит целую цепочку военных баз в юго-восточной Азии, в частности на Филиппинах уже размещены ракеты средней дальности, как раз покрывающие самый экономически развитый берег Китая. Окружают его демократией стало быть. И кстати Китай даже ни на кого ещё не нападал, но уже получил кучу санкций, ограничений и хейта, а вдогонку и ракеты у своих границ. Удивительное совпадение с сами знаете чем.
+35
-3
+32
Двойная политика западных элит. Когда происходит внутри их стран: вопят на всех уровнях. Подключаются политики, звезды. Тогда как в остальных странах, ну в тех, кого за людей не считают, они вполне поддерживают националистические формирования. И оружием и деньгами. Помогает удерживать власть. Чему удивляться, что их люди так воспитаны🤷‍♂️
+40
-9
+31
Нормальный человек в здравом уме кричать такое не будет, вопрос в психическом здоровье болельщиков Албании и Хорватии, видно какая-то эпидемия просто
+28
-2
+26
Ответ luu
А можно считать за "давно" матч сборных России и Украины в минифутболе?
Ну те докричались и получили заслуженное сво
+42
-17
+25
Сербам с такой игрой перспектив на Евро никаких. Вот если бы сняли из-за расизма, такой бы кипиш навели, УЕФА давно пора встряхнуть
+31
-7
+24
А можно считать за "давно" матч сборных России и Украины в минифутболе?
+21
-2
+19
Ответ ЛЮБИТЕЛЬ
Нет, это все политические игры, адекватные люди судят людей по поступкам, но никак не по политическим взглядам или из-за действий отдельных личностей, как вы и продемонстрировали свое негативное отношение к гражданам Албании и Хорватии в целом с не в частности
Ну да, когда - то, 30 лет назад украинцы так же кричали про кацапов, переписывали учебники. Знающие люди говорили чинушам нашим, посмотрите что происходит. Те отвечали : «успокойся, сгущаешь краски». И дальше рубили бабки.Такая же игра политиков и «отдельные личности». К чему это привело с годами…
+23
-4
+19
А если такое будет про англичан или немцев??? Насколько скоро отреагирует УЕФА???
+14
-1
+13
Сдаëтся мне в УЕФА и ухом не поведут. Это ж сербы.. Их можно.
УЕФА - прогнившая, ангажированная организация. Как и ФИФА, впрочем,
+14
-2
+12
Смешно, что УЕФА просто молчит, хотя казалось бы резонанс сильный
+15
-4
+11
Ответ AprasidzE
Комментарий удален модератором
Если бы стадион скандировал "убей негра" и они на это жаловались, наврядли кто-то назвал бы это нытьём.
+11
0
+11
Интересно УЕФА отреагирует как-то в защиту сербов или будет так же не замечать призывы к насилию сумасшедших албанцев, как совсем не реагирует на дебильную "песню" (такое нечто необъяснимое, могут только психически-неадекватные животные выдумать) про нашего президента, полоумными "не братьями"?
+10
-2
+8
Ответ Александр Александров
Комментарий удален модератором
Вот они, двойные стандарты от УЕФА!
+8
-2
+6
УЕФА стала помойкой. Без своих хозяев боятся лишний раз слово сказать. Скоро докатиться до МОК с кучей клоунских отговорок
+10
-4
+6
Почему УЕФА на это никак не реагирует?
+7
-2
+5
Ответ Sergeev55
А если такое будет про англичан или немцев??? Насколько скоро отреагирует УЕФА???
Через минуту вызовет спецназ и депортирует виноватую сборную и болельщиков по причинам безопасности
+5
-1
+4
14.07.2024 23:30.

Ответ УЕФА: "Только что получили ваше письмо. К сожалению, Евро уже закончился, наслаждайтесь награждением"
+4
0
+4
Просто ребята вы не Афро. Вот когда их задевают, там весь Запад приходит в состояние повышенной возбудимости. А вы походу не из "лиги своих"
Хотя может они отреагируют все таки, ну мало ли
+6
-2
+4
Самое убогое по атмосфере Евро...
+7
-3
+4
Ответ Igor Chuhmanov
Вот не могу понять, дружище, кто же тебе минусует? Те, кому права глаза колет или боты из соседской страны?
Кто бы не минусовал, их меньше в сотни раз. За такие вот сказанные вещи, года полтора назад спокойно улетал в минус 70😁
+3
0
+3
Ответ vaniaEee
Комментарий скрыт
если можно кричать серба на вербу, значит винисиус - 🙉
+3
0
+3
Санкций никаких не будет, уефа же "неподкупная" и "честная" организация!
+3
0
+3
Ответ Красная стрела
Двойная политика западных элит. Когда происходит внутри их стран: вопят на всех уровнях. Подключаются политики, звезды. Тогда как в остальных странах, ну в тех, кого за людей не считают, они вполне поддерживают националистические формирования. И оружием и деньгами. Помогает удерживать власть. Чему удивляться, что их люди так воспитаны🤷‍♂️
Вот не могу понять, дружище, кто же тебе минусует? Те, кому права глаза колет или боты из соседской страны?
+3
0
+3
Ответ Геннадий
Странные эти из УЕФА - за уханье готовы штрафовать-отстранять , а на "убей серба" ноль внимания . Удивительные ""’’ ! (любое матерное слово")
Для них - Это другое. Лицемерие европейских чиновников не имеет предела.
+3
-1
+2
Потому что правила - они только для кого надо правила. Как будто первый год в Европе живут)
+5
-3
+2
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