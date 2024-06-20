У Италии 1 удар в створ ворот Испании – на 86-й минуте. У испанцев – 9

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Брайан Кристанте Футбол

Италия лишь раз пробила в створ ворот Испании.

Случилось это на 86-й минуте, точный удар нанес вышедший на замену полузащитник Брайан Кристанте. Всего у Италии 4 удара.

У Испании всего 20 ударов, из них 9 пришлись в створ.

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38 комментариев
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Сафонов точно уверен, что будет учить Доннаруму стоять в воротах?
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Ответ Rio de Janeiro
Поражает степень деградации Италии на имена и исполнителей в атаке: казалось бы постоянно был выбор между Тони и Джилардино, Индзаги и Вьери, Монтеллой и старшим Кьезой, Тотти и Дзолой, Дель Пьеро и Баджо, Раванелли и Казираги, Виалли и Манчини Куда делась вся преемственность звёзд и топов у такой великой футбольной нации? Уже ведь лет 15 пустота в сборной
А где лучше? В Англии лишь Кейн. А у Германии Фуллькруг, в Испании Мората вообще капитан) повальное отсутствие топ-форвардов почти везде же)
+51
-3
+48
Поражает степень деградации Италии на имена и исполнителей в атаке: казалось бы постоянно был выбор между Тони и Джилардино, Индзаги и Вьери, Монтеллой и старшим Кьезой, Тотти и Дзолой, Дель Пьеро и Баджо, Раванелли и Казираги, Виалли и Манчини
Куда делась вся преемственность звёзд и топов у такой великой футбольной нации? Уже ведь лет 15 пустота в сборной
+38
-5
+33
Италия гораздо больше заслуживала разгрома, чем Хорватия
+28
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+27
3 года назад Испания тоже мордой по газону возила макаронников, но те умудрились отскочить.
Взяли реванш справедливый.
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+14
Безобразная реализация ударов у испанцев. Если бы не автогол, сыграли бы вничью с Италией.
+15
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Ответ Клименко
Никуда не делась, они придумывают себе звезд из Фраттези какого нить и потом смакуют, какой он крутой игрок. Пока весь футбол стал глобальным, итальянцы сидят в своем огороде и считают себя лучшими
...и выигрывают чемпионат Европы

закончил за тебя)
+10
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+8
Ответ ltkmaby
Не факт, Испания играла с запасом, при другом счете, игра была бы другой. Футбол это не арифметика
Без обид, но мне всегда было интересно, как люди определяют, что команда играет с запасом) Испания сегодня играла в мегафутбол и бешеный прессинг, потому к концу матча отдали мяч. Просто устали. Лично я не увидел никакой экономии сил.
+10
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+8
Ответ Adanilove1991
Сафонов точно уверен, что будет учить Доннаруму стоять в воротах?
Наверно, сегодня крепко чесал репу. ))
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Испания играет как Сити или Ливерпуль получил удовольствие от игры испанцев , возможно будущие чемпионы
+7
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+7
Ответ Клименко
Так выиграли Бонуччи, Веррати, Кьеллини, ДД, Жорж и Кьеза когда был в форме. Они гуд игроки, но теперь же в основе Фраттези Бастони Калафьори, Жорж старый, Кьеза после 2 крестов
Перед прошлым Евро один в один комментарии были, один в один, про состав, что жутко слабый и так далее.
Теперь, оказывается, все иначе было)
+6
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+6
Ответ Rio de Janeiro
Поражает степень деградации Италии на имена и исполнителей в атаке: казалось бы постоянно был выбор между Тони и Джилардино, Индзаги и Вьери, Монтеллой и старшим Кьезой, Тотти и Дзолой, Дель Пьеро и Баджо, Раванелли и Казираги, Виалли и Манчини Куда делась вся преемственность звёзд и топов у такой великой футбольной нации? Уже ведь лет 15 пустота в сборной
Никуда не делась, они придумывают себе звезд из Фраттези какого нить и потом смакуют, какой он крутой игрок. Пока весь футбол стал глобальным, итальянцы сидят в своем огороде и считают себя лучшими
+13
-7
+6
Ответ prosto D.
Безобразная реализация ударов у испанцев. Если бы не автогол, сыграли бы вничью с Италией.
Не факт, Испания играла с запасом, при другом счете, игра была бы другой. Футбол это не арифметика
+6
-2
+4
Ответ Carasa
Защитников нет мирового класса, форвардов тоже, только полузащитники и немного вратарей, короче футбол в кризисе)
Тренеров тоже, пару гениев, а остальные сплошь шарлатаны)
+3
0
+3
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А где лучше? В Англии лишь Кейн. А у Германии Фуллькруг, в Испании Мората вообще капитан) повальное отсутствие топ-форвардов почти везде же)
Защитников нет мирового класса, форвардов тоже, только полузащитники и немного вратарей, короче футбол в кризисе)
+4
-1
+3
Ответ Клименко
Никуда не делась, они придумывают себе звезд из Фраттези какого нить и потом смакуют, какой он крутой игрок. Пока весь футбол стал глобальным, итальянцы сидят в своем огороде и считают себя лучшими
Да, и запасной чемпиона серии А 2к24 и 2004 годов это сильно разные уровни)
+3
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+3
Ответ Rio de Janeiro
Я не только про форвардов а вообще про игроков группы атаки или исторически так много значащих для Италии реджист вокруг которых можно строить игру или которые сами способны сделать разницу, какими были Пирло в 2012, Тотти в 2000 или Баджо в 1994.У той же Германии есть Мусиала и Вирц а на скамейке Мюллер и Сане, у Англии Беллингем, Фоден и Сака а на скамейке Палмер.У Италии самым скилловым да ещё и безальтернативным игроком является Кьеза и это несерьёзно
Ну может кризис самой серии А сказывается, во времена Тотти-Пирло в каждой команде была россыпь топов. Хотя всёравно был удивлён, когда и на прошлом Евро у Италии супервиртуозов уже и не было, но ведь смогли победить) Плюс, как мне кажется уже подзадолбал этот тотальный универсализм, когда вратарь должен быть распасующим, защитник - разгоняющим атаки, форвард - оттянутым защитником и тд. Вместо развития базового качества на высший уровень, долбят чтоб игрок умел везде по чуть-чуть.
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Ответ Радость Ди Мария
Уровень кальчо за 10 лет сильно упал. Откуда взяться сборной уровня 2006 года?
Вообще то уровень кальчо вырос за эти 10 лет. Сборная и клубы сейчас сильнее чем в 2014 году
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Ответ Клименко
Никуда не делась, они придумывают себе звезд из Фраттези какого нить и потом смакуют, какой он крутой игрок. Пока весь футбол стал глобальным, итальянцы сидят в своем огороде и считают себя лучшими
Собственно как и вся страна, которая сидит в огороде. Итальянский футбол отражает реалии отстающей страны с бездарной коррумпированной экономикой, бюрократией и неспособностью оценить реалистичную картину мира.
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Ответ Клименко
Никуда не делась, они придумывают себе звезд из Фраттези какого нить и потом смакуют, какой он крутой игрок. Пока весь футбол стал глобальным, итальянцы сидят в своем огороде и считают себя лучшими
Ну вообще то Италия чемпион Европы и никуда она не ушла.По ходу чемпа еще посмотрим что и как игра на игру не приходится.Все нормально у итальянцев будет
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Хз кого Спалетти привез
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Ответ Adanilove1991
Сафонов точно уверен, что будет учить Доннаруму стоять в воротах?
Научит стоять, а сам будет играть. Хитрый план.
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Хорваты должны обыгрывать такую италию, испанцы как будто с македонией условной сегодня играли.
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Да уж, Кристанте выпустить. Мяч держать не получается, а вместо Фаджоли - Кристанте, а вместо Кьезы - Дзакканьи. И не вызвать Локателли - вишенка на торте. Но ещё есть шанс выкарбкаться
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Ответ Roman Dementiev
...и выигрывают чемпионат Европы закончил за тебя)
Так выиграли Бонуччи, Веррати, Кьеллини, ДД, Жорж и Кьеза когда был в форме. Они гуд игроки, но теперь же в основе Фраттези Бастони Калафьори, Жорж старый, Кьеза после 2 крестов
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Понимаю, что у итальянцев особеннл некому играть. Но Распадори - это перебор.
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Зачем опять Скаиакку меняют? Даже по такой игре он был у итальянцев самым заметным. Не считая, естественно, Донарумму и Ди Лоренцо.
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Италия в своём стиле. Если доковыряет до плофа, то подарком точно никому не станет. Итальянцы будут биться аки тигры
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А где лучше? В Англии лишь Кейн. А у Германии Фуллькруг, в Испании Мората вообще капитан) повальное отсутствие топ-форвардов почти везде же)
Я не только про форвардов а вообще про игроков группы атаки или исторически так много значащих для Италии реджист вокруг которых можно строить игру или которые сами способны сделать разницу, какими были Пирло в 2012, Тотти в 2000 или Баджо в 1994.У той же Германии есть Мусиала и Вирц а на скамейке Мюллер и Сане, у Англии Беллингем, Фоден и Сака а на скамейке Палмер.У Италии самым скилловым да ещё и безальтернативным игроком является Кьеза и это несерьёзно
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Ответ Adanilove1991
Сафонов точно уверен, что будет учить Доннаруму стоять в воротах?
научит быть безтрофейником разве что
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