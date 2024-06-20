У Италии 1 удар в створ ворот Испании – на 86-й минуте. У испанцев – 9

Италия лишь раз пробила в створ ворот Испании.

Случилось это на 86-й минуте, точный удар нанес вышедший на замену полузащитник . Всего у 4 удара.

У Испании всего 20 ударов, из них 9 пришлись в створ.

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